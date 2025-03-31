Уничтожение российской ТОС-1А "Сонцепек" в тылу врага. ВИДЕО
Воины 413 батальона "Рейд" обнаружили и поразили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек".
Об этом сообщили Силы беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты пытались спрятать систему в посадке за 25 км от линии фронта.
"ТОС-1А "Сонцепек" - это реактивная система залпового огня, использующая термобарические боеприпасы. Мощная взрывная волна уничтожает все в радиусе поражения. Оккупанты применяют ее для ударов по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре", - рассказали в СБС.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смерть рашистам з ****** та помічникам ригоАНАЛІВ!!