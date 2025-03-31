Уничтожение российской ТОС-1А "Сонцепек" в тылу врага. ВИДЕО

Воины 413 батальона "Рейд" обнаружили и поразили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек".

Об этом сообщили Силы беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты пытались спрятать систему в посадке за 25 км от линии фронта.

"ТОС-1А "Сонцепек" - это реактивная система залпового огня, использующая термобарические боеприпасы. Мощная взрывная волна уничтожает все в радиусе поражения. Оккупанты применяют ее для ударов по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре", - рассказали в СБС.

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