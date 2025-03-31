РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4866 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
7 166 5

Уничтожение российской ТОС-1А "Сонцепек" в тылу врага. ВИДЕО

Воины 413 батальона "Рейд" обнаружили и поразили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек".

Об этом сообщили Силы беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты пытались спрятать систему в посадке за 25 км от линии фронта.

"ТОС-1А "Сонцепек" - это реактивная система залпового огня, использующая термобарические боеприпасы. Мощная взрывная волна уничтожает все в радиусе поражения. Оккупанты применяют ее для ударов по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре", - рассказали в СБС.

Смотрите также: Операторы дронов уничтожают оккупантов и вражескую технику на "дороге смерти" Селидово-Вишневое-Григорьевка. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6860) Силы беспилотных систем (90)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красені!!!! Пречудово!!
показать весь комментарий
31.03.2025 13:56 Ответить
Красотаааа...
показать весь комментарий
31.03.2025 13:58 Ответить
"Там температура як на поверхні Сонця" (пуйло)
показать весь комментарий
31.03.2025 13:58 Ответить
добре..
показать весь комментарий
31.03.2025 14:36 Ответить
Благодатний вогонь зійшов, від Мирних Українців, на голови окупантів мацкоускіх!!
Смерть рашистам з ****** та помічникам ригоАНАЛІВ!!
показать весь комментарий
31.03.2025 17:14 Ответить
 
 