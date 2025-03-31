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Воины 5-й ОШБр уничтожили вражескую пехоту, укрепления противника и беспилотники оккупантов. ВИДЕО
Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады продолжают наносить удары по российским захватчикам.
Благодаря слаженной работе штурмовых групп и операторов БПЛА были уничтожены вражеская пехота, укрепления противника и беспилотники оккупантов. Россиянам не удалось спрятаться ни в окопах, ни в небе, информирует Цензор.НЕТ.
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