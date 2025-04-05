Силы обороны атаковали вражеский танк, камеры видеонаблюдения и позиции оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Пограничники на Харьковщине уничтожили вражеский танк, два транспортных средства, две камеры видеонаблюдения и четыре позиции оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

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