РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9145 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 065 1

Силы обороны атаковали вражеский танк, камеры видеонаблюдения и позиции оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Пограничники на Харьковщине уничтожили вражеский танк, два транспортных средства, две камеры видеонаблюдения и четыре позиции оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

Смотрите также: Воины 3-й ОШБр уничтожили российскую САУ, танк, пушку, УАЗы и "буханки" вместе с экипажем. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19160) Госпогранслужба (6412) уничтожение (6887)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кращіх "самообороняющихся" сил у світі нема, не є, і не буде!!!
ЗСУ - ЧЕСТЬ, СЛАВА, ЗБРОЯ!
показать весь комментарий
06.04.2025 01:05 Ответить
 
 