6 человек погибли в результате падения вертолета в Нью-Йорке, - СМИ. ВИДЕО

В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон, погибли 6 человек.

Об этом пишут ABC News и The Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вертолет "развалился в воздухе и упал вверх тормашками в реку Гудзон между Манхэттеном и набережной Нью-Джерси".

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"Пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что получила сообщение о катастрофе в 15:17. Все шесть человек, находившиеся на борту, погибли", - сообщил представитель правоохранительных органов в интервью агентству Associated Press.

Ранее сообщалось, что самолет компании American Airlines столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту Вашингтона. После авиакатастрофы самолет упал в реку Потомак.