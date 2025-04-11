6 человек погибли в результате падения вертолета в Нью-Йорке, - СМИ. ВИДЕО
В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон, погибли 6 человек.
Об этом пишут ABC News и The Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вертолет "развалился в воздухе и упал вверх тормашками в реку Гудзон между Манхэттеном и набережной Нью-Джерси".
"Пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что получила сообщение о катастрофе в 15:17. Все шесть человек, находившиеся на борту, погибли", - сообщил представитель правоохранительных органов в интервью агентству Associated Press.
Ранее сообщалось, что самолет компании American Airlines столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту Вашингтона. После авиакатастрофы самолет упал в реку Потомак.
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Їх імовірність для технічних систем на графіку має вигляд сідла
ДИВЕ́РСІЯ (лат. diversio - відхилення) - дії спеціально підготовлених підрозділів (груп) або окремих осіб у тилу противника. Спрямовані на виведення з ладу чи пошкодження шляхом підриву, підпалу або в ін. спосіб підприємств, доріг, засобів пересування (автомобілі, літаки, кораблі тощо) й ін.
А про те, що не слід виключати диверсію проти "родини туристів", я вже тобі пояснив у коментарі про те, що у гвинтокрилі загинув керівник іспанської філії Сіменс, за повідомленням CNN.
Вочевидь, когось з цих людей після цієї катастрофи не стало.
Траєкторія польоту показує, що гелікоптер злетів з нижнього Манхеттена і зробив коло біля Статуї Свободи, перш ніж полетіти вгору по річці Гудзон до мосту Джорджа Вашингтона на висоті близько 1000 футів. У цей момент він повернув назад на південь, зрештою зупинившись у воді поблизу Нью-Джерсі.
Напрямок вгору по Гудзону є популярним екскурсійним маршрутом.
хa-хa-хa.
Иногдa гелликоптер тaкси со скидкой, дешевле обычного тaкси.
aхaхaхa. люди с миллиaрдными состояниями. хорошaя шуткa
VH-60N Whitehawk - модифікований VIP-варіант вертольота UH-60A для транспортування Президента США та інших VIP-осіб. На службі знаходиться 9 екземплярів.
Нажаль не з нашим фартом.
Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c03l4jn0e09o