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Новости Видео В Нью-Йорке разбился вертолет
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6 человек погибли в результате падения вертолета в Нью-Йорке, - СМИ. ВИДЕО

В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон, погибли 6 человек.

Об этом пишут ABC News и The Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вертолет "развалился в воздухе и упал вверх тормашками в реку Гудзон между Манхэттеном и набережной Нью-Джерси".

Читайте: США контактировали с РФ по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, - Трамп

"Пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что получила сообщение о катастрофе в 15:17. Все шесть человек, находившиеся на борту, погибли", - сообщил представитель правоохранительных органов в интервью агентству Associated Press.

Ранее сообщалось, что самолет компании American Airlines столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту Вашингтона. После авиакатастрофы самолет упал в реку Потомак.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Нью-Йорк (204) США (26598) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+18
При Байдені авіадиспетчерів не звільняли массово , що зараз робить трамп з маском
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11.04.2025 00:59
+11
Зазвичай, на гелікоптерах в межах міста Нью-Йорк переміщуються люди з мільярдними статками.
Вочевидь, когось з цих людей після цієї катастрофи не стало.
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11.04.2025 01:18
+10
А шо тобі "помаранчева мавпа"? Ти за зеленою дивись.
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11.04.2025 02:14
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Правила форума Совет форумчан
...при Байдені такого небуло!
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11.04.2025 00:41 Ответить
При Байдені авіадиспетчерів не звільняли массово , що зараз робить трамп з маском
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11.04.2025 00:59 Ответить
аби було два авіадиспетчера на один гелікоптер, то він би не розвалився. ну сто відсотків не розвалився б.
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11.04.2025 03:44 Ответить
В точку!
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11.04.2025 05:11 Ответить
А який стосунок має авіадіспетчер до "розвалювання вертольота в повітрі"? Це - ТЕХНІЧНА причина... Можливо, вийшов з ладу головний редуктор ******** гвинта. Тут, скоріше, винуватить треба технічну службу, яка недогледіла несправність, під час підготовки вертольота до польоту.
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11.04.2025 06:10 Ответить
Гвинтокрил "розвалився в повітрі" і впав у Гудзон "догори ногами". Крім суто технічних причин катастрофи мабуть не слід виключати й диверсію.
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11.04.2025 08:12 Ответить
"Диверсія"? Проти туристичного вертольота? Бо вже відомо - загинула сім"я туристів з Іспанії...
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11.04.2025 09:11 Ответить
У цьому гелікоптері загинув Августин Ескобар - керівник іспанської філії німецького концерну Siemens, з усією родиною...
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11.04.2025 09:23 Ответить
У тебе є ДОКАЗИ "диверсії"? Я лише заперечив причетність до катастрофи ДИСПЕТЧЕРА. І висловив припущення, що була "технічна несправність". Вона може виникнуть з різних причин - "втоми металу", виходу з ладу якогось агрегату, чи інше. Та сама "технічна несправність" може буть і у результаті потрапляння птаха у повітрозабірник. Все це - "об"єктивні причини, Може буть причина "суб"єктивна" - наприклад, навмисне виведення з ладу агрегатів вертольота. От це вже - ДИВЕРСІЯ. Але поки що не відомо нічого, про причини руйнування борту... Тоді навіщо наполягать лише на одній з версій?
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11.04.2025 09:30 Ответить
Доказів в мене немає. Я написав у коменті "не слід виключати диверсію", що вочевидь слід було розуміти, як серед усіх можливих версій катастрофи, однією з яких може бути і технічна відмова критичного вузла гвинтокрила, зокрема та, про яку ваш попередній коментар.
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11.04.2025 09:46 Ответить
Технічна несправність (я тобі вже пояснив) - це "родове" поняття. А "диверсія" - "видове"... Різницю розумієш?
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11.04.2025 09:53 Ответить
Заспокойся. Є таке, відоме інженеру поняття - середній час напрацювання на відмову. Тобто технічні відмови час від часу трапляються з абсолютно усією технікою.
Їх імовірність для технічних систем на графіку має вигляд сідла
ДИВЕ́РСІЯ (лат. diversio - відхилення) - дії спеціально підготовлених підрозділів (груп) або окремих осіб у тилу противника. Спрямовані на виведення з ладу чи пошкодження шляхом підриву, підпалу або в ін. спосіб підприємств, доріг, засобів пересування (автомобілі, літаки, кораблі тощо) й ін.
А про те, що не слід виключати диверсію проти "родини туристів", я вже тобі пояснив у коментарі про те, що у гвинтокрилі загинув керівник іспанської філії Сіменс, за повідомленням CNN.
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11.04.2025 10:04 Ответить
"Не вчи батька дітей робить...". У мене перша "ВУС" - "авіамеханік"... Ще строкову з неї починав...
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11.04.2025 10:17 Ответить
Медальку собі навішай до іконостасу, генеральний конструктор всього авіаційного. Ти схож як в тому анекдоті - Де працюєш? - Робота престижна, я в авіації!!! А чого від тебе смердить? Та я .. туалети в аеропорту мию. Отакий і ти сокіл
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11.04.2025 17:13 Ответить
Довго думав, перед тим, як "висраться", "нульовко"?
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11.04.2025 17:24 Ответить
у всьому винуватий #орошенко?!
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11.04.2025 14:31 Ответить
дядьку..ви...як, добре себе почуваете.Моменти прийому пігулок не пропускаете? Бо вже "зеленіете"...
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11.04.2025 19:46 Ответить
Зазвичай, на гелікоптерах в межах міста Нью-Йорк переміщуються люди з мільярдними статками.
Вочевидь, когось з цих людей після цієї катастрофи не стало.
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11.04.2025 01:18 Ответить
Десь років 8 тому , був випадок з власником футбол.клубу Лестер (Англия) , коли одразу після матчу з футбольного поля взлетів вертоліт , щойно перелетів за стадіон , розбився .
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11.04.2025 01:38 Ответить
CNN

Траєкторія польоту показує, що гелікоптер злетів з нижнього Манхеттена і зробив коло біля Статуї Свободи, перш ніж полетіти вгору по річці Гудзон до мосту Джорджа Вашингтона на висоті близько 1000 футів. У цей момент він повернув назад на південь, зрештою зупинившись у воді поблизу Нью-Джерсі.

Напрямок вгору по Гудзону є популярним екскурсійним маршрутом.
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11.04.2025 01:53 Ответить
Пасажирами виявилася родина туристів з Іспанії, вказують правоохоронці.
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11.04.2025 02:02 Ответить
Не проста родина. Разом з родиною загинув Августин Ескобар - керівник іспанської філії німецького концерну Siemens.
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11.04.2025 08:36 Ответить
Это вертолёты экскурсионные, там была семья туристов из Испании
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11.04.2025 02:43 Ответить
Вот только когда узнаёшь фамилию ,,туристов", бизнес и должность, акценты с ,,туризма" немношко смещаються...
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11.04.2025 16:19 Ответить
Для тих хто цікавиться єкскурсійним політом на гелікоптері над Нью-Йорком: https://www.newyork-online.us/ru/store/helicopter-tours-new-york
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11.04.2025 05:03 Ответить
.
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11.04.2025 20:20 Ответить
aхaхaхaхa.
хa-хa-хa.

Иногдa гелликоптер тaкси со скидкой, дешевле обычного тaкси.

aхaхaхa. люди с миллиaрдными состояниями. хорошaя шуткa
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11.04.2025 20:22 Ответить
VH-60D Nighthawk - VIP-варіант вертольота морської піхоти США HH-60D, який використовується для транспортування Президента США.
VH-60N Whitehawk - модифікований VIP-варіант вертольота UH-60A для транспортування Президента США та інших VIP-осіб. На службі знаходиться 9 екземплярів.

Нажаль не з нашим фартом.
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11.04.2025 01:28 Ответить
Помаранчеву мавпу на борт не взяли?
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11.04.2025 01:49 Ответить
А шо тобі "помаранчева мавпа"? Ти за зеленою дивись.
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11.04.2025 02:14 Ответить
Шашличному виплядку треба повністю пересісти на гелікоптери і провести особисто трампакса в останню путь .
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11.04.2025 02:15 Ответить
Якась психо-травма з помаранчевим кольором? Ти не з Ростову пишеш?
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11.04.2025 02:20 Ответить
Ого, яке загорання пердаків. Малось на увазі колір обличчя Трампа.
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11.04.2025 07:07 Ответить
Безпорадна спроба виправдання тупенької маніпуляції. )) Після психотерапевта зайди до окуліста з приводу дальтонізма, пердакознавцю. ))
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11.04.2025 15:05 Ответить
Загинули шість туристів з Іспанії, троє дорослих і троє дітей.
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11.04.2025 04:26 Ответить
Зрозуміло, що тут не до сміху і всього іншого, але як у тому анекдоті «А я тобі казав, Михалич, що місце прокляте»
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11.04.2025 05:14 Ответить
Не долетіли до якогось хмарочоса. В гнилому яблоку просто так розбитись.. Там традиція - в хмарочос
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11.04.2025 17:16 Ответить
Трампон найімовірніше звинуватить у цій трагедії Байдена!
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11.04.2025 06:18 Ответить
"Дотична" інформація: вчора кацапня верещала, що у Підмосков"ї помічені наші БПЛА "вертолітного типу"... "Все БПЛА сбито!"... Я висловив прпущення, що, можливо, ЗСУ заслали "авіаматки" з підвішеними квадрокоптерами... А сьогодні вночі - НОВИНА! Виявляється, то був не БПЛА! І зовсім не НАШ!... Кацапи, помилково, збили ВЛАСНИЙ вертоліт! Але признаться соромно! Можливо, це був їх знаменитий "Начной ахотник", Мі-28. Він такий "гнилий", що вони їх на лінію боєзіткнення випускать бояться, бо їх і збивать не треба - самі, регулярно, падають..
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11.04.2025 06:25 Ответить
Наши дюди в булочною на такси не ездят...загигув медеджер філії великої корпорації...чи складав він комусь загрозу..вважаю що ні..не думаю що таким чином усували конкурета на тепле місце вище
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11.04.2025 09:45 Ответить
ЗМІ повідомляли про підготовку замаху на вбивство директора німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера- найбільшого виробника артилерійських снарядів.

Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c03l4jn0e09o
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11.04.2025 10:59 Ответить
і от нахера всі оці екскурсійні політи, ролокостери? вкорочують люди собі життя, та якби тільки собі, ато і дітей своїх пхають туди
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11.04.2025 17:22 Ответить
 
 