Бойцы 155-й ОМБр уничтожают вражескую штурмовую группу во время уличного боя на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 155-й ОМБр имени Анны Киевской уничтожили российскую штурмовую группу во время ближнего стрелкового боя на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Уличные бои на Покровском направлении фронта: российская штурмовая группа попадает в засаду, и полностью перемалывается в ближнем стрелковом бою, а также с помощью дронов", - отмечается в комментарии к видео.

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