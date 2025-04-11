Бойцы 155-й ОМБр уничтожают вражескую штурмовую группу во время уличного боя на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы 155-й ОМБр имени Анны Киевской уничтожили российскую штурмовую группу во время ближнего стрелкового боя на покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Уличные бои на Покровском направлении фронта: российская штурмовая группа попадает в засаду, и полностью перемалывается в ближнем стрелковом бою, а также с помощью дронов", - отмечается в комментарии к видео.
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AbOriginal_UA
показать весь комментарий11.04.2025 09:47 Ответить Мне нравится 21
Владислав Сварчевський
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Luka Lukich #363772
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