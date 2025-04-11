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Новости Видео Ближний стрелковый бой Боевые действия на Покровском направлении
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Бойцы 155-й ОМБр уничтожают вражескую штурмовую группу во время уличного боя на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 155-й ОМБр имени Анны Киевской уничтожили российскую штурмовую группу во время ближнего стрелкового боя на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Уличные бои на Покровском направлении фронта: российская штурмовая группа попадает в засаду, и полностью перемалывается в ближнем стрелковом бою, а также с помощью дронов", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите: Российские командиры бьют подчиненного и пытаются выгнать его на позицию из укрытия: "Бегом, сука! Бери, бл#дь, автомат! Сука #баная, беги!". ВИДЕО

Также смотрите: Бойцы ССО уничтожают оккупантов в селе: "Прием... Мы все зачистили, но очень нашумели. Предлагаю зайти сразу на два СП, но по "серому" завтра". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) уничтожение (6897) Донецкая область (9621) бой (163) Покровский район (550) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (34)


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Та хай вони, прокляті рашисти, всі виздихають!
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11.04.2025 09:47 Ответить
Молодці 155-ка!!!! Стать Силою!!! Вдачі хлопцям!!!!
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11.04.2025 10:18 Ответить
Методична дератизація "під ключ". Слава ЗСУ!
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11.04.2025 14:16 Ответить
А сколько лайна тут зрадофилы вылили на эту бригаду, даже вспомнить противно.
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11.04.2025 14:52 Ответить
 
 