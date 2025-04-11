Эвакуация на "нуле": как вывозят раненых воинов из Дачного возле Торецка. ВИДЕО

Журналисты показали, как происходит эвакуация из поселка Дачное неподалеку Торецка, который удерживают Силы обороны.

Об этом говорится в сюжете "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.

На картах DeepState оно наполовину в серой зоне, однако населенный пункт контролируют ВСУ.

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На этом направлении с декабря 2022 года работает 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода. Вместе с ними - мотопехотный батальон 1004 ОБОО.

Воины готовятся к эвакуации раненых и бойца, который провел несколько дней на позициях в Дачном.

Эвакуация возле Торецка - чрезвычайно сложная задача. Враг обстреливает дороги из артиллерии, связь прерывается из-за работы РЭБов, поэтому воины вынуждены постоянно менять маршруты.

"Чтобы доехать до Дачного от Константиновки, надо преодолеть около 20 км по темной дороге без фар и полями, лучше в плохую погоду, чтобы не быть замеченным вражескими дронами", - говорится в материале.

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Боец "Инсат", заместитель командира по вооружению бригады, рассказал:

"Едем в наше любимое Дачное, будем забирать наших бойцов. Будем забирать 300-го. Он сегодня уже второй. "Лепестки" разбрасывают".

"Лепестки" - это противопехотные мины нажимного действия, которые устанавливаются дистанционно, они запрещены Оттавской конвенцией. Их в большом количестве применяют российские войска. У одного бойца ранение было легкое, а у второго - тяжелое с артериальным кровотечением. Его получил солдат пулеметчик с позывным "Грек", спасая своего раненого побратима. Из-за его ранения с наложенным турникетом отсчет времени шел буквально на минуты.

Эвакуационная группа вынуждена была переждать артиллерийский обстрел. Но уже через 2 часа машина прибыла в Дачное.

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