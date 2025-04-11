Пятеро оккупантов в полный рост через чистое поле идут на штурм украинских позиций. ВИДЕО
Артиллеристы и операторы дронов 63-й ОМБр уничтожили российскую штурмовую группу на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Новый подвид коллективного самоубийства изобрели российские оккупанты на Лиманском направлении фронта. Штурмовая группа из пяти оккупантов выдвинулась на украинские позиции в "психическую атаку" - прямо через открытое поле среди белого дня, как на ладони у операторов дронов и артиллерии 63-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии на видео.
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