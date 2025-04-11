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Новости Видео Боевые действия на Лиманском направлении
11 466 29

Пятеро оккупантов в полный рост через чистое поле идут на штурм украинских позиций. ВИДЕО

Артиллеристы и операторы дронов 63-й ОМБр уничтожили российскую штурмовую группу на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Новый подвид коллективного самоубийства изобрели российские оккупанты на Лиманском направлении фронта. Штурмовая группа из пяти оккупантов выдвинулась на украинские позиции в "психическую атаку" - прямо через открытое поле среди белого дня, как на ладони у операторов дронов и артиллерии 63-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии на видео.

Смотрите: Оккупант за мгновение до смерти машет дрону-камикадзе рукой. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) уничтожение (6897) 63 ОМБр (101)


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Топ комментарии
+29
Озвучка бімба.
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11.04.2025 12:16
+19
У другу світову кремлівське падло так гнало рабів на німецькі кулемети тисячами. В тому числі українців. Пабєда, крвмть!..
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11.04.2025 12:20
+17
Двіжужа, як вони *******...
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11.04.2025 12:17
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Шось захотіли
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11.04.2025 12:14 Ответить
може за ордерами на київськi квартири йшли 🤔 ?
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11.04.2025 12:50 Ответить
Шось захотіли......водка кончілась
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11.04.2025 13:53 Ответить
Озвучка бімба.
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11.04.2025 12:16 Ответить
Щось дуже в себе повірили)
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11.04.2025 12:16 Ответить
Двіжужа, як вони *******...
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11.04.2025 12:17 Ответить
Видно камандір сказав будущім мілліонєрам що там всьо зачіщєно і "наши закрєпілісь"...
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11.04.2025 12:19 Ответить
Сага про маклаудівдаунів. Новий сезон.
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11.04.2025 12:20 Ответить
У другу світову кремлівське падло так гнало рабів на німецькі кулемети тисячами. В тому числі українців. Пабєда, крвмть!..
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11.04.2025 12:20 Ответить
Ну они же столько лет говорили "можем повторить" , вот и повторяют... по крайне мере отчасти. Берлина в этот раз им конечно не видать, да что там, даже не факт что Донецкую область дожмут, что есть лишнее доказательство того, что без ленд-лиза, африканского, тихоокеанского, второго фронта, массивных продолжительных бомбардировок, наши деды под "мудрым руководством" Сралина, едва ли бы до границы с Польшей дошли, а может и меньше того, просто-напросто бабы не успевали бы рожать при таком расточительном расходе живой силы.
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11.04.2025 15:05 Ответить
Без всего что вы перечислили, диды не до Польши бы дошли, а до Уральских гор.
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11.04.2025 15:17 Ответить
Русскій-це діагноз.
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11.04.2025 12:22 Ответить
Вже не йдуть в повний зріст,щось трапилось?
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11.04.2025 12:24 Ответить
бігли за ордерами на квартири на Аркадії та Печерську
через ЗСУ натрафили на гальорку на концерті кабздона
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11.04.2025 12:27 Ответить
Наркоштурм ))
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11.04.2025 12:28 Ответить
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11.04.2025 12:28 Ответить
Під наркотою висунулась кацапня 100% 🙁
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11.04.2025 12:32 Ответить
Озвіріном знатно закинулись і шо там того поля, раз-два, раз-два і чергова лісосмуга - "харашо жє".
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11.04.2025 13:28 Ответить
це точно не штурм, а як пишуть у дописі - вид колективного самогубства..., або може це якийсь відволікаючий маневр..., а взагалі - якась дика дичина...
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11.04.2025 12:46 Ответить
"психологічна атака" це жесть)). Чи під наркотою, чи просто втікачі з психлікарні..
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11.04.2025 13:05 Ответить
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11.04.2025 13:35 Ответить
Мабуть лошадь ху...ла щось їм завезла, штиріть не по дітячи
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11.04.2025 13:41 Ответить
Дронарям подяка. Звукорежисеру особливий респект.
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11.04.2025 14:08 Ответить
Похоже пять рядовых орков пустили в расход для разведки боем и поглядеть докуда успеют добежать.
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11.04.2025 14:49 Ответить
А пачему не цепью.???
Грумминг леммингов...
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11.04.2025 15:10 Ответить
Чуваки серьезно залетели с наркотой, бухлом или еще с чем-то. Командир поставил условие - Либо просто обнулю в посадке и оставлю лисам жрать, а наверх доложу что безвести, либо умрете как герои, мы засечем огневые точки, а родня ваша будет с бабками. Кто выживет и закрепится на той стороне поля медаль получит.
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11.04.2025 15:12 Ответить
красівоє
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11.04.2025 16:26 Ответить
 
 