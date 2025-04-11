Продавал автомобили, ввезенные как гуманитарная помощь для ВСУ: на Днепропетровщине разоблачили мошенника, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Бердянского пограничного отряда совместно с правоохранителями Нацполиции в Днепропетровской области разоблачили 31-летнего мужчину, который организовал незаконную продажу автомобилей, ввезенных в Украину во время действия военного положения в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, мошенник ввозил автомобили через благотворительный фонд как "гуманитарку" для военных подразделений, однако через интернет-ресурсы продавал их за деньги. Преступник был задержан при получении денежного вознаграждения в размере 14 400 долларов за очередную проданную машину. Всего на его счету три такие продажи.

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Во время обыска у мужчины были обнаружены:

мобильные телефоны,

наличные средства,

номерные знаки на машины,

черновые записи,

ключи от транспортных средств,

документация, подтверждающая ввоз автомобилей в качестве гуманитарной помощи.





Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 201-2 УК Украины - "Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных платежей или безвозмездной помощи". Сейчас избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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