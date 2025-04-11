Продавал автомобили, ввезенные как гуманитарная помощь для ВСУ: на Днепропетровщине разоблачили мошенника, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Сотрудники Бердянского пограничного отряда совместно с правоохранителями Нацполиции в Днепропетровской области разоблачили 31-летнего мужчину, который организовал незаконную продажу автомобилей, ввезенных в Украину во время действия военного положения в качестве гуманитарной помощи.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мошенник ввозил автомобили через благотворительный фонд как "гуманитарку" для военных подразделений, однако через интернет-ресурсы продавал их за деньги. Преступник был задержан при получении денежного вознаграждения в размере 14 400 долларов за очередную проданную машину. Всего на его счету три такие продажи.
Во время обыска у мужчины были обнаружены:
-
мобильные телефоны,
-
наличные средства,
-
номерные знаки на машины,
-
черновые записи,
-
ключи от транспортных средств,
-
документация, подтверждающая ввоз автомобилей в качестве гуманитарной помощи.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 201-2 УК Украины - "Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных платежей или безвозмездной помощи". Сейчас избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"«Реальними організаторами цієї схеми, є заступник начальника поліції Київщини полковник поліції Ростислав Горбач та начальник управління карного розшуку області полковник Андрій Кравчук. Начальник поліції Київщини Щадило злякався громадського резонансу і почав намагатися замʼяти цю справу. Кравчуку та Горбачу було змінено процесуальний статус - з підозрюваних на свідків. Немає жодного прес-релізу від ДБР та прокуратури про затримання перевертнів в погонах, що підтверджує інформацію про намагання приховати від громадськості даний факт», - резюмував Сергій Лукашов (командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, полковник поліції )".