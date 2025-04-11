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Продавал автомобили, ввезенные как гуманитарная помощь для ВСУ: на Днепропетровщине разоблачили мошенника, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Бердянского пограничного отряда совместно с правоохранителями Нацполиции в Днепропетровской области разоблачили 31-летнего мужчину, который организовал незаконную продажу автомобилей, ввезенных в Украину во время действия военного положения в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

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В Україні затримали шахрая, який продавав автівки, ввезені як гуманітарна допомога

Как отмечается, мошенник ввозил автомобили через благотворительный фонд как "гуманитарку" для военных подразделений, однако через интернет-ресурсы продавал их за деньги. Преступник был задержан при получении денежного вознаграждения в размере 14 400 долларов за очередную проданную машину. Всего на его счету три такие продажи.

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Во время обыска у мужчины были обнаружены:

  • мобильные телефоны,

  • наличные средства,

  • номерные знаки на машины,

  • черновые записи,

  • ключи от транспортных средств,

  • документация, подтверждающая ввоз автомобилей в качестве гуманитарной помощи.

В Украине задержали мошенника, который продавал автомобили, ввезенные как гуманитарная помощь
В Украине задержали мошенника, который продавал автомобили, ввезенные как гуманитарная помощь

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 201-2 УК Украины - "Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных платежей или безвозмездной помощи". Сейчас избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Госпогранслужба (6417) гуманитарная помощь (1261) уклонисты (829)


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Нажарив кришу поліцейських- не поділився.
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11.04.2025 14:16 Ответить
Єрмаківсько-Татарівська поліція не може бути чичстішою за паханів.
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11.04.2025 14:17 Ответить
У тебе в ролу всі такі чи тільки по жіночій лінії
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11.04.2025 14:27 Ответить
Вітаю на цензорі
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11.04.2025 18:18 Ответить
Зараз показовий шкандаль, котрий старанно намагаються приховати, розгорівся стосовно київських перевертнів в погонах. Заарештовано вісім "правоохоронців".
Реальними організаторами цієї схеми, є заступник начальника поліції Київщини полковник поліції Ростислав Горбач та начальник управління карного розшуку області полковник Андрій Кравчук. Начальник поліції Київщини Щадило злякався громадського резонансу і почав намагатися замʼяти цю справу. Кравчуку та Горбачу було змінено процесуальний статус - з підозрюваних на свідків. Немає жодного прес-релізу від ДБР та прокуратури про затримання перевертнів в погонах, що підтверджує інформацію про намагання приховати від громадськості даний факт», - резюмував Сергій Лукашов (командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, полковник поліції )".
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11.04.2025 14:59 Ответить
"Співробітники Бердянського прикордонного загону"?
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11.04.2025 14:43 Ответить
Хіба він один …
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11.04.2025 15:08 Ответить
 
 