Уничтожение российского дрона-камикадзе "Ланцет" на подлете к цели. ВИДЕО
Бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода сбили вражеский дрон-камикадзе "Ланцет" с помощью зенитного дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Воины 28-й ОМБр обезвредили вражеский дрон-камикадзе Ланцет на подлете к цели!", - говорится в комментарии к видео.
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