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Уничтожение российского дрона-камикадзе "Ланцет" на подлете к цели. ВИДЕО

Бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода сбили вражеский дрон-камикадзе "Ланцет" с помощью зенитного дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Воины 28-й ОМБр обезвредили вражеский дрон-камикадзе Ланцет на подлете к цели!", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Дрон-сеткомет в воздухе трофеит вражеский беспилотник и транспортирует его к украинским позициям. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) уничтожение (6897) 28 отдельная механизированная бригада (185) дроны (3907)


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Ювеліри Фаберже просто відпочивають та смалять папіроску в куточку... Слава ЗСУ!
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11.04.2025 16:00 Ответить
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11.04.2025 16:01 Ответить
маневрував падло. видать вже й на ланцети задні камери ставлять
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11.04.2025 16:05 Ответить
Лицарі!!!!!
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11.04.2025 16:43 Ответить
Майстерність і досвід!!
Респект! Дякую, Козакам, за науку!
Смерть московітам!
Слава Україні!
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11.04.2025 21:28 Ответить
 
 