Взрыв российского танка Т-80БВМ после прилета украинского FPV-дрона. ВИДЕО
Детонация дефицитного российского танка Т-80БВМ после прилета украинского FPV-дрона.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Результат работы пилотов БпЛА подразделения WORMBUSTERS 414-го ОПУБАС "Птахи Мадяра".
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