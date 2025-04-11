РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10602 посетителя онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники
5 778 16

Взрыв российского танка Т-80БВМ после прилета украинского FPV-дрона. ВИДЕО

Детонация дефицитного российского танка Т-80БВМ после прилета украинского FPV-дрона.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Результат работы пилотов БпЛА подразделения WORMBUSTERS 414-го ОПУБАС "Птахи Мадяра".

Смотрите также: Операторы дронов уничтожают вражеский "суперчерепахотанк" и гоняют его экипаж по сорнякам. ВИДЕО

Автор: 

танк (2253) дроны (3907) война в Украине (3789)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
11.04.2025 20:17
+14
Нажаль, без екіпажу
Але мінус танк - то завше ПЛЮС!
показать весь комментарий
11.04.2025 20:21
+6
Хвірточку не зачинив .
показать весь комментарий
11.04.2025 20:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
11.04.2025 20:17 Ответить
Нажаль, без екіпажу
Але мінус танк - то завше ПЛЮС!
показать весь комментарий
11.04.2025 20:21 Ответить
Зазвичай екіпаж іншими дронами одразу добивають.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:31 Ответить
Дефіцит закінчився
показать весь комментарий
11.04.2025 20:26 Ответить
Хвірточку не зачинив .
показать весь комментарий
11.04.2025 20:28 Ответить
Український дрон розірвав кацапське гівно як Тузік ганчірку. Відео душу гріє.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:34 Ответить
Фєєрічно!
показать весь комментарий
11.04.2025 20:51 Ответить
Так і брехлива московія, спочатку загрожує і гадить, а потім здихає феєрично!
Повторення кінця совдепії, на новому витку розвитку Світу!
Смерть московітам та їх помічникам ригоАНАЛІВ!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
11.04.2025 20:57 Ответить
Знайшов дірочку
показать весь комментарий
11.04.2025 21:20 Ответить
Мадяр. Птахи. " Бах-БДМ-Бадабам"!!!!!
показать весь комментарий
11.04.2025 21:44 Ответить
На це можно дивитись вiчно!
показать весь комментарий
11.04.2025 21:49 Ответить
Коли є що показати, то показують до кінця, як цього разу.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:54 Ответить
Не все що є показати можна показувати...
показать весь комментарий
11.04.2025 22:33 Ответить
Іноді доводиться вирізати ******* із піднятими руками...
показать весь комментарий
11.04.2025 22:34 Ответить
Вирізати з кадру малось на увазі...
показать весь комментарий
12.04.2025 00:34 Ответить
Оператор бпла-снайпер
показать весь комментарий
12.04.2025 13:27 Ответить
 
 