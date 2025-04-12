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Раненый российский захватчик стреляет себе в голову из автомата. ВИДЕО
Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбросили боеприпас на оккупанта. Впоследствии, после ранения, россиянин застрелился из автомата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоуничтожения российского солдата опубликован в телеграм-канале бригады.
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+20 Сергей Бойко #595230
показать весь комментарий12.04.2025 10:12
+18 alex j
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+16 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий12.04.2025 10:13
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там де призвались.
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
******, це висловить, під час балаканини з Віткоффом?? Старий трамп, глумитися над Україною!!
Смерть московітам !!
Слава Україні!!