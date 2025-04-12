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Раненый российский захватчик стреляет себе в голову из автомата. ВИДЕО

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбросили боеприпас на оккупанта. Впоследствии, после ранения, россиянин застрелился из автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент самоуничтожения российского солдата опубликован в телеграм-канале бригады.

Смотрите: Российский солдат умер от кровотечения после того, как другой военный покинул его. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) ликвидация (3528) самоубийство (998) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Топ комментарии
+20
Хороший челлендж , срочно в массы.
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12.04.2025 10:12
+18
ЩЕ раз нагадую:
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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12.04.2025 10:25
+16
Це була єдина гарна угода яку він уклав
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12.04.2025 10:13
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Гут.
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12.04.2025 10:07 Ответить
правильный руцкий)
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12.04.2025 10:08 Ответить
Хороший челлендж , срочно в массы.
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12.04.2025 10:12 Ответить
Біс! Браво!
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12.04.2025 11:28 Ответить
Кращеб такі уйобки на болотах так стріляли,
там де призвались.
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12.04.2025 21:11 Ответить
Це була єдина гарна угода яку він уклав
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12.04.2025 10:13 Ответить
Кароші рузґє!
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12.04.2025 10:14 Ответить
ЩЕ раз нагадую:
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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12.04.2025 10:25 Ответить
👍
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12.04.2025 10:28 Ответить
Супер приз! Автомобіль!!! Тєпєрь слєдующій ход, вращайтє барабан!
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12.04.2025 10:30 Ответить
Здохло б падло в своїй рашкі , а так загадили нашу землю своїми смердючими трупаками .
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12.04.2025 10:31 Ответить
Вялічіє московита, вилетіло через дірку…
******, це висловить, під час балаканини з Віткоффом?? Старий трамп, глумитися над Україною!!
Смерть московітам !!
Слава Україні!!
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12.04.2025 10:35 Ответить
пацаны , не йорничайте !!! то что он враг это однозначно , смотрите на это как на НЕПЕРЕНОСИМУЮ боль в случае ранения и как на нее реагирует организм !!! орки могли бы себя так же переххххь !!! но они мечтают о шансе в Украине !!!
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12.04.2025 10:36 Ответить
Да не нужно здесь разводить оды самоубиенным кацапам. Шо нападение на нас, шо самоубиение после ранения - это ярчайший пример кацапской меркантильности , в обоих случаях, чтобы не мучиться (если не в своих гулаговских епенях, то после смертельного ранения).
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12.04.2025 10:41 Ответить
Давби грошей на набої тільки щоб усі козломордї одне одного або самоліквідувалися і бажао разом зі своїми командирами
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12.04.2025 11:51 Ответить
Бажано щоб усі і відразу
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12.04.2025 11:52 Ответить
им автоматы только для этого и выдают
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12.04.2025 13:04 Ответить
Знеболюваний засіб! Як укольчик.
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12.04.2025 13:22 Ответить
Там в рашці скандал,попи таких не хочуть "відпівати".
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12.04.2025 13:30 Ответить
Это просто гойда.
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12.04.2025 16:44 Ответить
Як би так зробити, щоб ці потвори себе гасили на московії, і один одного...
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13.04.2025 02:08 Ответить
парєнь нє промах !
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13.04.2025 02:22 Ответить
Денацификация.
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13.04.2025 05:49 Ответить
И стоило сюда перется что бы сдохнуть?
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13.04.2025 08:28 Ответить
едине, що поганого в цьому є те, що цей шматок кацапського лайна буде гнити й забруднювати українську землю.
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13.04.2025 09:30 Ответить
Вспоминаются Великие слова Полиграфа Полиграфовича - Желаю что бы все !!!
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13.04.2025 11:19 Ответить
Хароший руский.
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13.04.2025 13:14 Ответить
Хороший рузкє! 😍
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13.04.2025 17:01 Ответить
 
 