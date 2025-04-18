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Уничтожение 7 российских штурмовиков на мотоциклах. ВИДЕО

Уничтожение российских штурмовиков на мотоциклах бойцами 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Соответствующее видео опубликовано на канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Уничтожено 7 мотоциклов и 7 оккупантов.

Также смотрите: Воины 77 ОАБр отбили штурм армии РФ на Купянском направлении и уничтожили 3 ББМ и танк россиян. ВИДЕО

Автор: 

77 ОАБ (28) война в Украине (3840)


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Топ комментарии
+7
"Ночные волки" в такі ігри не грають....
Не для того мама квіточку ростила...
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18.04.2025 18:22
+4
Мотоциклісти і так мали назву "самоліквідатори", а тепер це можна писати без "..."
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18.04.2025 18:12
+3
Угу,были.Только более известные под кличкой-"Однодневные суки".
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18.04.2025 18:31
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Мотоциклісти і так мали назву "самоліквідатори", а тепер це можна писати без "..."
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18.04.2025 18:12 Ответить
Хрустики...
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18.04.2025 19:34 Ответить
А серед них були Ночные волки?
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18.04.2025 18:17 Ответить
"Ночные волки" в такі ігри не грають....
Не для того мама квіточку ростила...
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18.04.2025 18:22 Ответить
Ні, вони патріотствуют на безпечній відстані від фронту.
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18.04.2025 18:23 Ответить
Угу,были.Только более известные под кличкой-"Однодневные суки".
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18.04.2025 18:31 Ответить
Ковалерія ***** 🤦😂
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18.04.2025 18:22 Ответить
Безумный Мордор: Дорога Смерти - Смотрите, только в киноте... Украине, эксклюзивные сьемки, взрывной экшн, настоящие герои, сражающиеся против бессмысленного и беспощадного, против поднявшейся из болот хтони, отважно защищающие весь мир от угрозы которую все недооценивают, да-да, прям как в ИП. При желании, есть возможность лично поучаствовать в истреблении полчищ кровожадных орков.
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18.04.2025 18:25 Ответить
шикарний натюрморт
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18.04.2025 18:31 Ответить
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18.04.2025 18:43 Ответить
у Jianshe бронювання слабке, і він КАЗами не обладнаний, тому результат закономірний.
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19.04.2025 00:05 Ответить
 
 