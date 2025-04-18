Уничтожение 7 российских штурмовиков на мотоциклах. ВИДЕО
Уничтожение российских штурмовиков на мотоциклах бойцами 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.
Соответствующее видео опубликовано на канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Уничтожено 7 мотоциклов и 7 оккупантов.
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+7 Luk Viktor
показать весь комментарий18.04.2025 18:22
+4 Luk Viktor
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+3 олег иванов #434516
показать весь комментарий18.04.2025 18:31
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Не для того мама квіточку ростила...
киноте... Украине, эксклюзивные сьемки, взрывной экшн, настоящие герои, сражающиеся против бессмысленного и беспощадного, против поднявшейся из болот хтони, отважно защищающие весь мир от угрозы которую все недооценивают, да-да, прям как в ИП. При желании, есть возможность лично поучаствовать в истреблении полчищ кровожадных орков.