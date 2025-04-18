Дронари полка "Рарог" сожгли вражескую САУ "Мста-С". ВИДЕО
Операторы 427-го полка беспилотных систем "Рарог" уничтожили вражескую САУ "Мста-С" и поразили 2 танка российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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