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Дронари полка "Рарог" сожгли вражескую САУ "Мста-С". ВИДЕО

Операторы 427-го полка беспилотных систем "Рарог" уничтожили вражескую САУ "Мста-С" и поразили 2 танка российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пилоты "К-2" поразили российский танк-сарай с десантом. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3917) САУ (208) война в Украине (3840)


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"...Держбюджет України втрачає мільйони через зростання експорту металобрухту, - експерт ..." - дронарі полку "Рарог" почули експерта і почали "палити"?
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18.04.2025 19:18 Ответить
Дякуємо Захисникам України та х Родинам! А генерал Джохар Дудаєв, попереджав московитів!
Смерть московіту!
Слава Україні!
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18.04.2025 19:55 Ответить
 
 