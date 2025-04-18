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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Уничтожение 14 российских оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Покровское направление. Ежедневно противник пытается прорваться по лесополосе, пренебрегая телами своих погибших. Аэроразведка 425-го отдельного штурмового полка "СКАЛА" эффективно реагирует - FPV-дроны и другие средства поражения безжалостно останавливают оккупантов.

Видео результатов работы подразделения опубликовано на канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Все попытки маневра, укрытия или огневого сопротивления врага завершаются одинаково - статусом "ликвидирован".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты на костылях: РФ бросает раненых оккупантов в штурмы на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9648) дроны (3917) Покровский район (560) Песчаное (23) война в Украине (3840)


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Здохніть кляті кацапи та
відʼє@іться від Украіни назавжди 😡
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18.04.2025 20:22 Ответить
На московитів, зійшов Благодатний вогонь з Мирної України!
Смерть московітам!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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18.04.2025 20:48 Ответить
Спи москалик вiчним сном, лю-лi-лю...
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18.04.2025 21:11 Ответить
Та коби ж то вони спали,горять в пеклі!!!!
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19.04.2025 10:26 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1k2cq6k/ukrainian_marines_madyars_birds_posted_more/ Просвітницький проєкт «13 ********.ввт», частина 33 (2 сезон). Без блюру.
Тим часом квітень продуктивний: протягом 1-17 квітня у скарбничці ПМ 1319 ******** (813☠️-200, 506🩸-300) та 3884 унікальних ворожих цілі знищено/уражено за 17 діб. По одненькій корості кожні 6,3 хвилиночки місяця. Двушечкою тисяч підарів на мінімалках квітень закриємо, а це бойова спроможність мінімум 5 хробачих батальйонів)
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19.04.2025 04:59 Ответить
 
 