Уничтожение 14 российских оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Покровское направление. Ежедневно противник пытается прорваться по лесополосе, пренебрегая телами своих погибших. Аэроразведка 425-го отдельного штурмового полка "СКАЛА" эффективно реагирует - FPV-дроны и другие средства поражения безжалостно останавливают оккупантов.

Видео результатов работы подразделения опубликовано на канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Все попытки маневра, укрытия или огневого сопротивления врага завершаются одинаково - статусом "ликвидирован".

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