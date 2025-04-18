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Уничтожение 14 российских оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО
Покровское направление. Ежедневно противник пытается прорваться по лесополосе, пренебрегая телами своих погибших. Аэроразведка 425-го отдельного штурмового полка "СКАЛА" эффективно реагирует - FPV-дроны и другие средства поражения безжалостно останавливают оккупантов.
Видео результатов работы подразделения опубликовано на канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Все попытки маневра, укрытия или огневого сопротивления врага завершаются одинаково - статусом "ликвидирован".
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відʼє@іться від Украіни назавжди 😡
Смерть московітам!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
Тим часом квітень продуктивний: протягом 1-17 квітня у скарбничці ПМ 1319 ******** (813☠️-200, 506🩸-300) та 3884 унікальних ворожих цілі знищено/уражено за 17 діб. По одненькій корості кожні 6,3 хвилиночки місяця. Двушечкою тисяч підарів на мінімалках квітень закриємо, а це бойова спроможність мінімум 5 хробачих батальйонів)