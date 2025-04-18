Нацгвардейцы ликвидировали штурмовую группу из 7 оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 4-й бригады Национальной гвардии "Рубеж" уничтожают дронами российских оккупантов, которые штурмуют малыми группами.
Видео ликвидации 7 оккупантов опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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Рубіжу - зачьот!!!!!)))
Тим часом квітень продуктивний: протягом 1-17 квітня у скарбничці ПМ 1319 ******** (813☠️-200, 506🩸-300) та 3884 унікальних ворожих цілі знищено/уражено за 17 діб. По одненькій корості кожні 6,3 хвилиночки місяця. Двушечкою тисяч підарів на мінімалках квітень закриємо, а це бойова спроможність мінімум 5 хробачих батальйонів)