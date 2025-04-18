Нацгвардейцы ликвидировали штурмовую группу из 7 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 4-й бригады Национальной гвардии "Рубеж" уничтожают дронами российских оккупантов, которые штурмуют малыми группами.

Видео ликвидации 7 оккупантов опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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