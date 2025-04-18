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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Нацгвардейцы ликвидировали штурмовую группу из 7 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 4-й бригады Национальной гвардии "Рубеж" уничтожают дронами российских оккупантов, которые штурмуют малыми группами.

Видео ликвидации 7 оккупантов опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы остановили штурм и ликвидировали 23 оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

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Национальная гвардия (2117) дроны (3917) война в Украине (3840)


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В оператора рука і око добре наметані. Майстерна робота. Наснаги хлопцям.
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18.04.2025 23:44 Ответить
Нове? Шовковий підрозділ!!!
Рубіжу - зачьот!!!!!)))
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19.04.2025 00:52 Ответить
добре..
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19.04.2025 04:42 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1k2cq6k/ukrainian_marines_madyars_birds_posted_more/ Просвітницький проєкт «13 ********.ввт», частина 33 (2 сезон). Без блюру.
Тим часом квітень продуктивний: протягом 1-17 квітня у скарбничці ПМ 1319 ******** (813☠️-200, 506🩸-300) та 3884 унікальних ворожих цілі знищено/уражено за 17 діб. По одненькій корості кожні 6,3 хвилиночки місяця. Двушечкою тисяч підарів на мінімалках квітень закриємо, а це бойова спроможність мінімум 5 хробачих батальйонів)
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19.04.2025 04:57 Ответить
 
 