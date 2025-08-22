РУС
Военная мечтала о шаурме, а получила предложение руки и сердца. ВИДЕО

Девушка-военная пошутила, что мечтает о шаурме, и попросила своего друга привезти ее. Тот поехал, но вернулся не только с едой. Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, как военный в руках держит кольцо, становится на одно колено и с волнением признается в любви.

Его избранница на мгновение растерялась, но быстро ответила уверенное "Да". И теперь их история - доказательство того, что даже на войне есть место для любви.

Также смотрите: Из плена - под венец: девушке-морпеху, которая вчера вернулась домой после обмена, любимый предложил жениться. ВИДЕО

Дуже зворушливо!
Бережи вас Боже обох!
22.08.2025 17:19 Ответить
Господи, бережи це чудо !

.
22.08.2025 17:22 Ответить
як гарно!умнички!счастья и любви!
22.08.2025 18:37 Ответить
 
 