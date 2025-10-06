Премьер-министр Нидерландов Схооф прибыл в Киев. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, который находится с визитом в Киеве, посетили Михайловскую площадь и почтили память погибших украинских воинов.
Об этом написал Зеленский в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"С премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом вместе почтили память погибших украинских защитников и защитниц. С благодарностью бережем память обо всех, кто отстаивал нашу свободу, об их подвиге. Светлая память украинским защитникам и защитницам, которые погибли, добывая для Украины независимость. Вечная благодарность каждому и каждой", - отметил президент.
Это уже второй визит Схоофа в Киев после его назначения премьером в июле 2025 года.
