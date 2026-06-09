От сдерживания - до штурма на Покровском направлении: 7-й корпус ДШВ провел совместные командно-штабные учения. ВИДЕО

Офицеры управления 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ завершили двухнедельные учения под условным названием "Сталева воля".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Курсы проходили в тесной координации с Группой содействия безопасности Украины (SAG-U) и были направлены на повышение навыков управления войсками, говорится в сообщении пресс-службы 7-го корпуса ДШВ.

"Правильно спланированная военная операция — это ключ, который позволяет выполнить задачу с минимальными потерями личного состава. Сильная теоретическая подготовка, которую вы получили, и сильная практика, которой вы уже обладаете, позволят повысить результаты работы. Наша главная цель – уничтожение врага и сдерживание противника от дальнейшего продвижения", – отметил командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук.

По сообщению пресс-службы, офицеры 7-го корпуса ДШВ, в частности, отрабатывали во время военных игр (wargaming) противодействие вражеским подразделениям в Покровской агломерации. Целью было остановить продвижение противника, а также перейти к эшелонированной обороне, подготовиться к круговой защите и к штурмовым действиям.

"Сценарий полностью соответствовал реальным условиям фронта. Во время "игры" учитывалось активное применение врагом РЭБ, а также ударных дронов и перехватчиков. В то же время среди сильных сторон Сил обороны – сеть БПЛА-РЭБ-РЛС, интегрированная в систему ситуационной осведомленности DELTA", – уточнили в пресс-службе 7-го корпуса ДШВ.

В то же время, как говорится в сообщении, команда Группы содействия безопасности Украины (SAG-U) отметила положительные результаты штабных учений.

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