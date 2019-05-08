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Українського воїна смертельно поранено в бою під Павлополем, - Мотузяник

Українського воїна смертельно поранено в бою під Павлополем, - Мотузяник

Від початку доби 8 травня російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційні обстріли на донецькому напрямку. Унаслідок обстрілу з гранатометів і стрілецької зброї в районі Павлополя один український військовослужбовець загинув.

Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар Міноборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дві збройні провокації з боку противника, що сталися цієї ночі на донецькому напрямку. Вогонь із заборонених зразків зброї окупант поки не відкривав, натомість обстріляв із гранатометів та стрілецької зброї оборонні позиції українських військ у районі Мар’їнки та Павлополя", - повідомив представник МОУ.

За словами Мотузяника, внаслідок нічного обстрілу російсько-окупаційними військами оборонних позицій Об'єднаних сил у районі Павлополя один український захисник дістав поранення, несумісне із життям.

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Автор: 

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Герої не вмирають!
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08.05.2019 13:53 Відповісти
Вічна Пам'ять Воїну
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08.05.2019 13:54 Відповісти
Царство Небесне, Янголу-Воїну!
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08.05.2019 14:01 Відповісти
Вечная и светлая память.........
Пусть покоится с миром.......
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08.05.2019 14:02 Відповісти
Українського воїна смертельно поранено в бою під Павлополем, - Мотузяник - Цензор.НЕТ 2365
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08.05.2019 14:11 Відповісти
 
 