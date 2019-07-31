Уже 134 нардепів-мажоритарників визнано обраними

На вечірньому засіданні 31 липня Центральна виборча комісія приймала протоколи окружкомів і визнала обраними нардепів, які перемогли на виборах у 50 мажоритарних округах.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.

"Таким чином, станом на 31 липня Центральна виборча комісія визнала обраними 134 народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що загалом на позачергових виборах народних депутатів України за мажоритарними округами обирали 199 парламентарів.

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