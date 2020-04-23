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Новини Коронавірус і карантин
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70% українців ходять на роботу попри карантин, - Шмигаль

70% українців ходять на роботу попри карантин, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що 70% людей, які працюють, в Україні ходять на роботу в період карантину, запровадженого для протидії поширенню коронавірусної хвороби Covid-19, посилаючись на дані соціологічних досліджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час брифінгу за підсумками засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Закарпатській області, Шмигаль сказав: "Якщо брати соціологічні дослідження, то у нас 70% людей ходять на роботу".

У той же час він підкреслив, що в такому випадку повинні бути дотримані всі необхідні запобіжні заходи.

Також читайте: За період карантину в Україну повернулися майже 2 млн заробітчан. Ми хочемо їх залишити, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) робота (1246) Шмигаль Денис (4645) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Они еще,бл...ь, кушать хотят, оказывается
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23.04.2020 12:46 Відповісти
+14
Пишком ходят? Чтото я не наблюдаю толп из сёл по одесской трассе. А раньше с утра через переход к метру проблемно было проехать.

Кажецца ктото врёт.
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23.04.2020 12:47 Відповісти
+13
и это премьер министр - он так же у управляет экономикой - по данным соц иследований? - мрак - народ это просто ДНО даже - днище
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23.04.2020 12:49 Відповісти
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Они еще,бл...ь, кушать хотят, оказывается
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23.04.2020 12:46 Відповісти
и хотят не 70 процентов...а все 100 ))))... и хотя бы 2-3 раза в день ))) оборзели в край ))))
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23.04.2020 12:49 Відповісти
капец ... он же реально в это верит .. 70%, Карл!
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23.04.2020 12:46 Відповісти
73-70=3% Деякі зебобіки продовжують вірити в Голу бородьку.
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23.04.2020 12:49 Відповісти
Не підкоряються Бубачкі? Фулюгани.
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23.04.2020 12:46 Відповісти
70% украинцев ходят на работу, несмотря на карантин, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8379
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23.04.2020 12:47 Відповісти
Пишком ходят? Чтото я не наблюдаю толп из сёл по одесской трассе. А раньше с утра через переход к метру проблемно было проехать.

Кажецца ктото врёт.
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23.04.2020 12:47 Відповісти
А им не надо уже к метру, метро ж не ездиит..
А вообще ездят, у меня соседке, например, фирма такси оплачивает, оно едет и собирает сотрудников по пригородам.
Но не 70% конечно, а 30.
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23.04.2020 12:53 Відповісти
К метру не нада, но в город то както зайти всёже нужно... Транспорта тоже заметно меньше.
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23.04.2020 12:56 Відповісти
Договариваются с соседями кто на машинах, попутки тормозят.
Один мой сосед на велике в Киев и назад ездит (50 км туда-обратно), второй чухает пешком до Чайки 10 км, а там штурмует 37й автобус.
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23.04.2020 13:08 Відповісти
Это ты загнул сказочник.. у нас в бизнес-центре от силы треть работают, и то почти везде не в полном составе
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23.04.2020 12:48 Відповісти
и это премьер министр - он так же у управляет экономикой - по данным соц иследований? - мрак - народ это просто ДНО даже - днище
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23.04.2020 12:49 Відповісти
Меры предосторожности - это не работать, вы же так говорили.
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23.04.2020 12:49 Відповісти
Ключевое слово - "ходят"...
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23.04.2020 12:50 Відповісти
Это зебил же рапортовал, что все сидят дома!
Пусть идет в отставку, задрали своими балладами и сказками!
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23.04.2020 12:50 Відповісти
а посчитайте сколько в магазин за хлебом ходит? это ж ваще...безобразие...
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23.04.2020 12:50 Відповісти
вопрос тогда - а нафига нам тот карантин ? если так как он пишет - он дебил - а на такой должности - очень,очень опасный для Украины - дебил
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23.04.2020 12:50 Відповісти
Из них процентов 65 едят на метро
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23.04.2020 12:55 Відповісти
Метро у кацапов ездит, у еас тютю, передайте там куда следует
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23.04.2020 12:57 Відповісти
Даже во Львове закрыли - изверги.
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23.04.2020 13:24 Відповісти
А якого хєра люди сидять вдома, заборона працювати то порушення конституції.
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23.04.2020 12:58 Відповісти
Тим паче , що коронавірус то нає...лово...
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23.04.2020 12:59 Відповісти
Не верю в сказки про 70%.
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23.04.2020 13:01 Відповісти
А шо зміниться якщо ще 30% підуть?
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23.04.2020 13:04 Відповісти
Ублюдок лживый! 90% моих родных и знакомых или не работают, или работают чисто номинально.
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23.04.2020 13:07 Відповісти
******** перекрыли транспорт.
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23.04.2020 13:15 Відповісти
Ходят 30%,идиот...
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23.04.2020 13:20 Відповісти
Все вокруг закрыто, кроме продуктов и банков но 70% ходят на работу )) Походу свежий урожай шмали подвезли в Кабмин ))
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23.04.2020 13:21 Відповісти
Ты же шмыга сам ходишь!
А почему другим нельзя?
ВСЕ кушать хотят!
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23.04.2020 13:33 Відповісти
"После того как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно!" ©
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23.04.2020 13:36 Відповісти
Откуда такие данные,с потолка! Как тогда обьяснить такую огромную дыру в бюджете,дополнительно ,если я правильно помню в 200млрд грвн. Лично когда я иду по улице везде написано закрыто и где же это 70% да и улицы пустые,что то не заметно ,что люди на работу спешат!
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23.04.2020 13:37 Відповісти
ВСЕ, кто может добраться до работы, ходят на работу. ЧТО тут удивительного?
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23.04.2020 13:40 Відповісти
даже те кто пешком или на велике на рабтоту являются то на 2-4 часа , а это пол ставки -около 2тыс , но и за эти деньги рискуем.
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23.04.2020 14:03 Відповісти
Всі бюджетники працюють, крім освітян. Його слова це фарисейство. Він повинен і так це знати.
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23.04.2020 14:07 Відповісти
З переляку Бубочка Оманський засадив всю країну на карантин, а тепер його скасувати у самий розпал захворюваності це виставити себе дурнем, яким він насправді і є. Тому Шмигаль співає байку про 70%. Для повної картини нехай Віслючок покаже відосік.
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23.04.2020 14:24 Відповісти
так разве не шмыгаль премьер, что ему стоит порядок навести ?
на работе кладут на нормы итд, короче всё через жопу
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23.04.2020 14:48 Відповісти
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
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23.04.2020 18:03 Відповісти
 
 