6 216 37
70% українців ходять на роботу попри карантин, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що 70% людей, які працюють, в Україні ходять на роботу в період карантину, запровадженого для протидії поширенню коронавірусної хвороби Covid-19, посилаючись на дані соціологічних досліджень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Під час брифінгу за підсумками засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Закарпатській області, Шмигаль сказав: "Якщо брати соціологічні дослідження, то у нас 70% людей ходять на роботу".
У той же час він підкреслив, що в такому випадку повинні бути дотримані всі необхідні запобіжні заходи.
Топ коментарі
+20 Игорь Емец
показати весь коментар23.04.2020 12:46 Відповісти Посилання
+14 Eugen Mk
показати весь коментар23.04.2020 12:47 Відповісти Посилання
+13 Чинганчгук
показати весь коментар23.04.2020 12:49 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кажецца ктото врёт.
А вообще ездят, у меня соседке, например, фирма такси оплачивает, оно едет и собирает сотрудников по пригородам.
Но не 70% конечно, а 30.
Один мой сосед на велике в Киев и назад ездит (50 км туда-обратно), второй чухает пешком до Чайки 10 км, а там штурмует 37й автобус.
Пусть идет в отставку, задрали своими балладами и сказками!
А почему другим нельзя?
ВСЕ кушать хотят!
на работе кладут на нормы итд, короче всё через жопу