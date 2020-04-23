70% українців ходять на роботу попри карантин, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що 70% людей, які працюють, в Україні ходять на роботу в період карантину, запровадженого для протидії поширенню коронавірусної хвороби Covid-19, посилаючись на дані соціологічних досліджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час брифінгу за підсумками засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Закарпатській області, Шмигаль сказав: "Якщо брати соціологічні дослідження, то у нас 70% людей ходять на роботу".

У той же час він підкреслив, що в такому випадку повинні бути дотримані всі необхідні запобіжні заходи.

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