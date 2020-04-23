Командувачем військ оперативного командування "Захід" призначено Героя України генерал-майора Шапталу

Міністр оборони України призначив командувачем військ оперативного командування "Захід" Героя України генерал-майора Сергія Шапталу.

Про це повідомляє пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до наказу Міністра оборони України, на посаду командувача військ оперативного командування "Захід" призначено Героя України генерал-майора Шапталу Сергія Олександровича", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Шаптала народився 5 лютого 1973 року в с.Костянтинівка, Смілянського району, Черкаської області, генерал-майор Збройних сил України, начальник штабу — перший заступник командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутніх військ ЗСУ, в минулому - командир 128-ї Мукачевської гірсько-піхотної бригади (2014—2017). Герой України (2015).

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