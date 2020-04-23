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Новини Агресія Росії проти України
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Командувачем військ оперативного командування "Захід" призначено Героя України генерал-майора Шапталу

Командувачем військ оперативного командування

Міністр оборони України призначив командувачем військ оперативного командування "Захід" Героя України генерал-майора Сергія Шапталу.

Про це повідомляє пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до наказу Міністра оборони України, на посаду командувача військ оперативного командування "Захід" призначено Героя України генерал-майора Шапталу Сергія Олександровича", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Шаптала народився 5 лютого 1973 року в с.Костянтинівка, Смілянського району, Черкаської області, генерал-майор Збройних сил України, начальник штабу — перший заступник командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутніх військ ЗСУ, в минулому - командир 128-ї Мукачевської гірсько-піхотної бригади (2014—2017). Герой України (2015).

Також дивіться: Таран створив у Міноборони Директорат політики у сфері оборони, відповідальний за проведення реформи та євроатлантичну інтеграцію. ВIДЕОШаптала стаг командувачем оперативного командування Захід

Командувачем військ оперативного командування Захід призначено Героя України генерал-майора Шапталу 01
Командувачем військ оперативного командування Захід призначено Героя України генерал-майора Шапталу 02

Автор: 

армія (3778) призначення (2300) оборона (4825) ЗСУ (7661) Шаптала Сергій (21)


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Топ коментарі
+6
Принаймі не з 95 ціркового батальону.. це вже добре
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23.04.2020 13:14 Відповісти
+4
В зоні ООС щокілька місяців проводиться ротація, бригади, що підпорядковуються різним ОК, міняють один одного. 24 окрема механізована, https://uk.wikipedia.org/wiki/128-%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 128 окрема гірсько-штурмова бригада та інші підпорядковані ОК "Захід" постійно їдуть в ротації.
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23.04.2020 15:41 Відповісти
+3
Указом Президента України Петра Порошенко № 93/2015 від 18 лютого 2015 року за особисту мужність, героїзм та високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові полковнику Сергій Олександрович Шапталі присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Дивись- так й без зарплатні залишишся!)))
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23.04.2020 12:57 Відповісти
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Звання Героя України дискредитоване різними підрахуями та іншими богуслаєвими.
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23.04.2020 12:54 Відповісти
Указом Президента України Петра Порошенко № 93/2015 від 18 лютого 2015 року за особисту мужність, героїзм та високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові полковнику Сергій Олександрович Шапталі присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Дивись- так й без зарплатні залишишся!)))
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23.04.2020 12:57 Відповісти
І шо? Від цього це звання не стало дискредитованим?
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23.04.2020 13:00 Відповісти
Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины генерал-майор Шаптала - Цензор.НЕТ 3364
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23.04.2020 12:57 Відповісти
Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины генерал-майор Шаптала - Цензор.НЕТ 8523
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23.04.2020 13:04 Відповісти
Ох мантри! Ви вже рік здаєте, здаєте Україну кремлівському фуйлу...А вона є і буде, незважаючи на ваші завивання.
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23.04.2020 13:14 Відповісти
За рік у нас вже ДВА фуйла, кремлівське та криворізьке.
А для тебя ЗЕбилоид старая поговорка - "Если тебе лижут очко, не расслабляйся, возможно это для смазки!"
Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины генерал-майор Шаптала - Цензор.НЕТ 4511
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23.04.2020 13:21 Відповісти
Та лижи "ти очко" свиночолому гетьману. Я не маю нічого проти того.
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23.04.2020 13:25 Відповісти
Тебя уже трахнули обрезанным! массовый трах73, как в немецком фильме для взрослых))) Быдло, вы в книге рекордов Израиля.
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23.04.2020 13:47 Відповісти
Ого какое умственно-одаренное соевое недоразумение!
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23.04.2020 13:55 Відповісти
да, Адепт Брежнева!! ордена медали, ни*уя не дали!!!
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23.04.2020 13:38 Відповісти
Это папик - солнцеликого святого Пєтра Порошенко, который при СыСыСэРе в тюрьме сидел за воровство гос.имущества, а сынок ему за то (за развал СыСыСэРа) Героя Украины купил.
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23.04.2020 13:42 Відповісти
Інша справа папік Янелоха.

«Да ему это президентство до одного места, чтоб вы знали… Он в любой момент бросит эту фигню… Он же обеспеченный человек. Он может уехать в любую другую страну», - не сдерживал эмоций отец президента в интервью «https://strana.ua/articles/interview/239721-otets-zelenskoho-skoro-s-kolomojskim-budut-problemy-11-otvernetsja.html Strana.ua ».
Александр Зеленский намекает, что предвыборные обещания президента о повышении зарплат и о снижении тарифов не стоило воспринимать буквально: «У него есть желание, но не всегда получается. Еще время не прошло… Как ему взять эти деньги, с чего? … Он, может, выразил свое желание… Перестаньте это - он обещал… Как дети… Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться?».
Зеленский-старший уверен, что если граждане разочаровались в нынешнем президенте, то это глупые люди, «биомасса».
«Знаете, у кого разочарование? У тупых… Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства», - подытожил отец Владимира Зеленского.Командувачем військ оперативного командування "Захід" призначено Героя України генерал-майора Шапталу - Цензор.НЕТ 341
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23.04.2020 15:08 Відповісти
Що за пасажир , хтось зна ?
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23.04.2020 13:12 Відповісти
надо Бутусова почитать.
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23.04.2020 13:15 Відповісти
Для кацапів СК федерації кацапів це усьо . Однозначно наступив кацапам берцем на помідори .
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23.04.2020 13:48 Відповісти
Гутх
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23.04.2020 13:52 Відповісти
Принаймі не з 95 ціркового батальону.. це вже добре
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23.04.2020 13:14 Відповісти
Почему "Запад"? Война на востоке. Убрали подальше от мокшан?
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23.04.2020 13:16 Відповісти
В зоні ООС щокілька місяців проводиться ротація, бригади, що підпорядковуються різним ОК, міняють один одного. 24 окрема механізована, https://uk.wikipedia.org/wiki/128-%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 128 окрема гірсько-штурмова бригада та інші підпорядковані ОК "Захід" постійно їдуть в ротації.
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23.04.2020 15:41 Відповісти
Неужели проснулся наш банковский мечтатель и вышел из грёз? Что-то не верится. Похоже, что для обеспечения равновесия, ожидается опупенное назначение на высокую посаду кого-то из стада профессиональных предателей. Или неправ?
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23.04.2020 13:19 Відповісти
засуху знаю, шептала-нет
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23.04.2020 13:22 Відповісти
от шо ціна на нафту "живатварящая" дєлаєт!!!

Даж ЗЕ наскільки осмілів шо не лисого з кварталу призначив!!!
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23.04.2020 15:04 Відповісти
 
 