Кабмін представить нову програму пільгових кредитів "Нові гроші" наступного тижня, - Шмигаль

Уряд працює над цією програмою спільно з банками і буде готовий презентувати її на наступному тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресбрифінгу на Закарпатті.

"Наступний етап - це программа "Нові гроші" для тих людей, які повернулися з-за кордону, хто хоче утримати робочі місця в бізнесі, що діє. Це також буде програма пільгових кредитів, як і говорив президент, зі ставкою до 3%. Також - відстрочка сплати "тіла" кредиту і, можливо, кредитних канікул за відсотками", - розповів він.

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Шмигаль уточнив, що уряд працює над цією програмою спільно з банками і буде готовий презентувати її наступного тижня.

Прем'єр також нагадав, що уряд переформатував кредитну програму "Доступні кредити 5-7-9%" для малого та мікробізнесу.