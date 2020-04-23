Кабмін представить нову програму пільгових кредитів "Нові гроші" наступного тижня, - Шмигаль
Уряд працює над цією програмою спільно з банками і буде готовий презентувати її на наступному тижні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресбрифінгу на Закарпатті.
"Наступний етап - це программа "Нові гроші" для тих людей, які повернулися з-за кордону, хто хоче утримати робочі місця в бізнесі, що діє. Це також буде програма пільгових кредитів, як і говорив президент, зі ставкою до 3%. Також - відстрочка сплати "тіла" кредиту і, можливо, кредитних канікул за відсотками", - розповів він.
Шмигаль уточнив, що уряд працює над цією програмою спільно з банками і буде готовий презентувати її наступного тижня.
Прем'єр також нагадав, що уряд переформатував кредитну програму "Доступні кредити 5-7-9%" для малого та мікробізнесу.
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или имеются ввиду дословно-вновь напечатанные инфляционные деньги?
1000-ную купюру с ликом осла напечатают???
По 6000-8000грн?
Чи то забагато.