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Новини
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Кабмін представить нову програму пільгових кредитів "Нові гроші" наступного тижня, - Шмигаль

Кабмін представить нову програму пільгових кредитів

Уряд працює над цією програмою спільно з банками і буде готовий презентувати її на наступному тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресбрифінгу на Закарпатті.

"Наступний етап - це программа "Нові гроші" для тих людей, які повернулися з-за кордону, хто хоче утримати робочі місця в бізнесі, що діє. Це також буде програма пільгових кредитів, як і говорив президент, зі ставкою до 3%. Також - відстрочка сплати "тіла" кредиту і, можливо, кредитних канікул за відсотками", - розповів він.

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Шмигаль уточнив, що уряд працює над цією програмою спільно з банками і буде готовий презентувати її наступного тижня.

Прем'єр також нагадав, що уряд переформатував кредитну програму "Доступні кредити 5-7-9%" для малого та мікробізнесу.

Автор: 

Кабмін (14150) кредит (3859) Шмигаль Денис (4645)


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Топ коментарі
+5
шо ,неужто новый ломбард открывают?есть "быстрые деньги",а это "новые деньги"?
или имеются ввиду дословно-вновь напечатанные инфляционные деньги?
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23.04.2020 13:12 Відповісти
+4
Кабмин представит новую программу льготных кредитов "Новые деньги" на следующей неделе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3498
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23.04.2020 13:15 Відповісти
+2
сколько можно завтраками кормить?!
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23.04.2020 13:11 Відповісти
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сколько можно завтраками кормить?!
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23.04.2020 13:11 Відповісти
ну маски завтра и бабло завтра, каждому приготовить вёдра или мешки.
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23.04.2020 13:12 Відповісти
Буде вам шницель великий, пид 3% але завтра.
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23.04.2020 17:11 Відповісти
шо ,неужто новый ломбард открывают?есть "быстрые деньги",а это "новые деньги"?
или имеются ввиду дословно-вновь напечатанные инфляционные деньги?
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23.04.2020 13:12 Відповісти
Старую программу уже выполнили, деньги раздали.
Кабмин представит новую программу льготных кредитов "Новые деньги" на следующей неделе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8715
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23.04.2020 13:13 Відповісти
Кабмин представит новую программу льготных кредитов "Новые деньги" на следующей неделе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3498
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23.04.2020 13:15 Відповісти
Новые деньги??
1000-ную купюру с ликом осла напечатают???
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23.04.2020 13:25 Відповісти
Кредити як зарплати на нові 500 000 робочих місць?
По 6000-8000грн?
Чи то забагато.
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23.04.2020 13:29 Відповісти
А "стариє" куди поділи?
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23.04.2020 13:39 Відповісти
А шо, старая программа уже закончилась? Почила в бозе или канула в лету так и не начавшись.
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23.04.2020 13:48 Відповісти
Обращает внимание почерк работы шмыгаля, считаю он заслуживает погоняло "на следующей нелеле".
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23.04.2020 13:53 Відповісти
Я так розумію, що "нова програма шмуєля", це ще більш широке застосування малих фінансових огранізацій, що дають кредитні гроші під шалені відсотки, а потім колектори тероризують усіх родичів?
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23.04.2020 15:05 Відповісти
Научитесь сначала петухи в своем ПриватБанке не нарушать закон при начислении штрафов и при выбивании долгов
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26.05.2020 17:50 Відповісти
 
 