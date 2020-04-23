Перевірка перельоту Єрмака з Мінська ще триває, - глава НАЗК Новіков
Національне агентство з питань запобігання корупції ще продовжує перевірку обставин перельоту з Мінська глави Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Перевірка триває. Ми направили запит у компанію, яка надала цей літак, і в Офіс Президента також направили (запит. - Ред.)", - сказав Новіков.
За його словами, в ситуації з Єрмаком "ці відносини не можна трактувати як міждержавні, оскільки літак був українським і посадова особа - українець".
"Тут ... тільки за результатами перевірки зможемо сказати, чим це є. Зараз ми не маємо жодного документа, але запити вже надіслали", - уточнив Новіков.
Як повідомлялося, НАЗК перевірить законність безкоштовного перельоту глави Офісу Президента Єрмака з Мінська до Києва після засідання Тристоронньої контактної групи. Сам Єрмак сказав, що переліт запропонував йому другий президент України Леонід Кучма. За словами Єрмака, він не знає, хто саме оплатив цю поїздку.
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Я не шукаю рішення, воно мені і на#уй не треба, але я у захваті проблемою!
Він шо не знає, повинен декларувати такі дорогі «подарунки»?
Чмо
А про підпис на папірці, що був ним підписаний, розслідування не йде? Експертизи не проводяться?
Може обшуки проведете, як у Кузьменко? А раптом щось знайдете
Ідіоти, скоро вже сертимуть на голови, а "мудрий виборець" буде лише обтікати...
Хоча більше нагадують повій, що стоять по трасі та розплачуються за дорогу тілом
Вы тщательнее проверяйте.А вдруг пилот-еврей? *****,паноптикум.
не прошло и полгода а уже отправили запрос
Лет через пять ответ прийдет
Глактой вовремя зарплату получить
Кто платил за отельный номер Ермака в Омане?
Ленка-Ополченка?
Патрушев?
Или Ермак на коврике возле ослика там спал?