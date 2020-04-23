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Новини Е-декларації держслужбовців
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Перевірка перельоту Єрмака з Мінська ще триває, - глава НАЗК Новіков

Перевірка перельоту Єрмака з Мінська ще триває, - глава НАЗК Новіков

Національне агентство з питань запобігання корупції ще продовжує перевірку обставин перельоту з Мінська глави Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Перевірка триває. Ми направили запит у компанію, яка надала цей літак, і в Офіс Президента також направили (запит. - Ред.)", - сказав Новіков.

За його словами, в ситуації з Єрмаком "ці відносини не можна трактувати як міждержавні, оскільки літак був українським і посадова особа - українець".

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"Тут ... тільки за результатами перевірки зможемо сказати, чим це є. Зараз ми не маємо жодного документа, але запити вже надіслали", - уточнив Новіков.

Як повідомлялося, НАЗК перевірить законність безкоштовного перельоту глави Офісу Президента Єрмака з Мінська до Києва після засідання Тристоронньої контактної групи. Сам Єрмак сказав, що переліт запропонував йому другий президент України Леонід Кучма. За словами Єрмака, він не знає, хто саме оплатив цю поїздку.

Автор: 

Кучма Леонід (495) Мінськ (828) НАЗК (1695) Єрмак Андрій (1383) Новіков Олександр (92)


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Топ коментарі
+20
Осёл на халяву из Омана, друган его на халяву из Минска. Жидовские подходы рулят.
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23.04.2020 13:19 Відповісти
+15
Зашибісь! Віслючок з Омана "авіа автостопом" додому їхав, цей з Мінська...
А про підпис на папірці, що був ним підписаний, розслідування не йде? Експертизи не проводяться?
Може обшуки проведете, як у Кузьменко? А раптом щось знайдете
Ідіоти, скоро вже сертимуть на голови, а "мудрий виборець" буде лише обтікати...
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23.04.2020 13:28 Відповісти
+14
Зеля не знает, Ермак не знает... Пишите: "запустим дурочку".
Проверка перелета Ермака из Минска еще продолжается, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 8509
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23.04.2020 13:29 Відповісти
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23.04.2020 13:17 Відповісти
Если он на самолёте не летал, тогда он и должностями не торговал?
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23.04.2020 14:00 Відповісти
Осёл на халяву из Омана, друган его на халяву из Минска. Жидовские подходы рулят.
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23.04.2020 13:19 Відповісти
уточнение-Ишак
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23.04.2020 13:24 Відповісти


Проверка перелета Ермака из Минска еще продолжается, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 7984
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23.04.2020 13:21 Відповісти
Ви,серед дурдому,розумних шукаете?
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23.04.2020 15:18 Відповісти
https://censor.net/user/439761 - "Ви,серед дурдому,розумних шукаете?"

Я не шукаю рішення, воно мені і на#уй не треба, але я у захваті проблемою!
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23.04.2020 16:34 Відповісти
Усе нормально, брат домовився з перевізником ... А то рейдернути можуть ненароком
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23.04.2020 13:21 Відповісти
Шо він з себе дурочку робить? Він шо, малолетка який не знає що літак коштує дуже дорого?
Він шо не знає, повинен декларувати такі дорогі «подарунки»?
Чмо
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23.04.2020 13:25 Відповісти
Зашибісь! Віслючок з Омана "авіа автостопом" додому їхав, цей з Мінська...
А про підпис на папірці, що був ним підписаний, розслідування не йде? Експертизи не проводяться?
Може обшуки проведете, як у Кузьменко? А раптом щось знайдете
Ідіоти, скоро вже сертимуть на голови, а "мудрий виборець" буде лише обтікати...
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23.04.2020 13:28 Відповісти
"Авиа автостоп"
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23.04.2020 14:17 Відповісти
А як інакше це сказати? Комусь "на хвіст" упали і типу вони тут білі та пухнасті
Хоча більше нагадують повій, що стоять по трасі та розплачуються за дорогу тілом
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23.04.2020 14:51 Відповісти
Аби т1лом,вони може вже й Укра1ну на аукц1он виставили?
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23.04.2020 15:19 Відповісти
Зеля не знает, Ермак не знает... Пишите: "запустим дурочку".
Проверка перелета Ермака из Минска еще продолжается, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 8509
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23.04.2020 13:29 Відповісти
Да на осле он ехал из Минска. Сколько там до Киева ехать !
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23.04.2020 14:01 Відповісти
"эти отношения нельзя трактовать как межгосударственные, так как самолет был украинский и должностное лицо - украинец".

Вы тщательнее проверяйте.А вдруг пилот-еврей? *****,паноптикум.
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23.04.2020 13:31 Відповісти
Еврей-пилот,это новый анекдот.
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23.04.2020 15:20 Відповісти
Человек слаб на бесплатный сыр - зачем Украине такой глава офиса презедента?
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23.04.2020 13:37 Відповісти
Целая бригада не может прищучить мудрого чекиста.
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23.04.2020 13:43 Відповісти
Это значит, что он типа невиновный.
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23.04.2020 13:58 Відповісти
акуительная эффективность НАПК-
не прошло и полгода а уже отправили запрос
Лет через пять ответ прийдет
Глактой вовремя зарплату получить
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23.04.2020 13:52 Відповісти
Фигнёй занимаются специально,чтобы внимание украинцев отвлечь от эпизода продажи должностей в государстве братьями-ермаками.
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23.04.2020 13:57 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/ ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ .Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака. Вже 25265 підписів , збір продовжується...https://petition.president.gov.ua/petition/91322
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23.04.2020 14:20 Відповісти
Помню, была петиция за увольнение Богдана с главы АП. Богдана Зеленский уволил с главы АП и назначил главой ОП. Сейчас сделает наоборот, уволит Ермака с главы ОП и назначит главой АП.
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23.04.2020 16:48 Відповісти
В любом случае здравого смысла от власти ожидать не следует...
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23.04.2020 16:58 Відповісти
Він що. як космонавт кілька обертів навкруги Землі робив, що вже за кілька місяців не можете перевірити?Нікому, вам хлопаки, дати гарних пиз****й.
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23.04.2020 18:08 Відповісти
А вояж Ермака с ослиной семьей и охраной уже проверили?
Кто платил за отельный номер Ермака в Омане?
Ленка-Ополченка?
Патрушев?
Или Ермак на коврике возле ослика там спал?
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23.04.2020 20:50 Відповісти
зрада 157%.
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24.04.2020 00:20 Відповісти
 
 