Перевірка перельоту Єрмака з Мінська ще триває, - глава НАЗК Новіков

Національне агентство з питань запобігання корупції ще продовжує перевірку обставин перельоту з Мінська глави Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Перевірка триває. Ми направили запит у компанію, яка надала цей літак, і в Офіс Президента також направили (запит. - Ред.)", - сказав Новіков.

За його словами, в ситуації з Єрмаком "ці відносини не можна трактувати як міждержавні, оскільки літак був українським і посадова особа - українець".

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"Тут ... тільки за результатами перевірки зможемо сказати, чим це є. Зараз ми не маємо жодного документа, але запити вже надіслали", - уточнив Новіков.

Як повідомлялося, НАЗК перевірить законність безкоштовного перельоту глави Офісу Президента Єрмака з Мінська до Києва після засідання Тристоронньої контактної групи. Сам Єрмак сказав, що переліт запропонував йому другий президент України Леонід Кучма. За словами Єрмака, він не знає, хто саме оплатив цю поїздку.