Зеленському необхідно звернути увагу на зловживання на ринку електроенергії, - експерт

Президенту Володимиру Зеленському необхідно звернути увагу на зловживання на ринку електроенергії, що мають ознаки корупції, інакше ситуація почне позначатися на його політичних позиціях.

Про це заявив політолог Микола Давидюк, коментуючи виведення з експлуатації понад 20% потужностей НАЕК "Енергоатом".

"Як тільки в.о. глави Міненерго було призначено Ольгу Буславець, відому впровадженням скандальної схеми "Ротердам +", атомні енергоблоки почали виводитися з ринку, а на їхнє місце приходять виробники дорогої теплової електроенергії, що належать ДТЕК. Навмисне сприяння приватній компанії на шкоду державній, і умисне провокування підвищення цін для споживачів електроенергії - це дії, законність яких, м'яко кажучи, викликає сумніви, - вважає політолог.

"З огляду на те, що прем'єр-міністр також у минулому був одним з топменеджерів ДТЕК, єдиною реальною силою, яка в цій ситуації може виступити на боці споживачів електроенергії і не допустити безконтрольного зростання цін, є президент Володимир Зеленський. Відомо, що фракція "Слуги народу" в парламенті відмовилася підтримати призначення Ольги Буславець на посаду міністра саме через її зв'язки зі скандальним "Ротердам +". Якщо президент не зверне уваги на зловживання на ринку електроенергії, ситуація почне позначатися на його політичних позиціях", - прогнозує Микола Давидюк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що вироблення електроенергії НАЕК "Енергоатом" 21 квітня було обмежено на 21%. Замість дешевої електроенергії держкомпанії споживалася дорога електроенергія теплової генерації, що призвело до зростання ціни на ринку РСВ майже до 1300 грн за МВт/год. При цьому ціна електроенергії НАЕК "Енергоатом" становить 567 грн за МВт/год.