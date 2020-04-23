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Зеленському необхідно звернути увагу на зловживання на ринку електроенергії, - експерт

Зеленському необхідно звернути увагу на зловживання на ринку електроенергії, - експерт

Президенту Володимиру Зеленському необхідно звернути увагу на зловживання на ринку електроенергії, що мають ознаки корупції, інакше ситуація почне позначатися на його політичних позиціях.

Про це заявив політолог Микола Давидюк, коментуючи виведення з експлуатації понад 20% потужностей НАЕК "Енергоатом".

"Як тільки в.о. глави Міненерго було призначено Ольгу Буславець, відому впровадженням скандальної схеми "Ротердам +", атомні енергоблоки почали виводитися з ринку, а на їхнє місце приходять виробники дорогої теплової електроенергії, що належать ДТЕК. Навмисне сприяння приватній компанії на шкоду державній, і умисне провокування підвищення цін для споживачів електроенергії - це дії, законність яких, м'яко кажучи, викликає сумніви, - вважає політолог.

"З огляду на те, що прем'єр-міністр також у минулому був одним з топменеджерів ДТЕК, єдиною реальною силою, яка в цій ситуації може виступити на боці споживачів електроенергії і не допустити безконтрольного зростання цін, є президент Володимир Зеленський. Відомо, що фракція "Слуги народу" в парламенті відмовилася підтримати призначення Ольги Буславець на посаду міністра саме через її зв'язки зі скандальним "Ротердам +". Якщо президент не зверне уваги на зловживання на ринку електроенергії, ситуація почне позначатися на його політичних позиціях", - прогнозує Микола Давидюк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що вироблення електроенергії НАЕК "Енергоатом" 21 квітня було обмежено на 21%. Замість дешевої електроенергії держкомпанії споживалася дорога електроенергія теплової генерації, що призвело до зростання ціни на ринку РСВ майже до 1300 грн за МВт/год. При цьому ціна електроенергії НАЕК "Енергоатом" становить 567 грн за МВт/год.

Автор: 

корупція (4705) енергетика (2613)


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Топ коментарі
+7
Больше у нас нет антикоррупционных органов.
Один президент остался.
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23.04.2020 13:38 Відповісти
+6
Еще один, который за 5 лет уверился в том, что этим должен заниматься президент и ни в коем случае не Премьер, не НАПК, не САП и иже с ними. СМИ всесильны.
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23.04.2020 13:48 Відповісти
+6
Беня обанкротился? Не смешите его накладные пейсы.
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23.04.2020 13:51 Відповісти
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Больше у нас нет антикоррупционных органов.
Один президент остался.
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23.04.2020 13:38 Відповісти
но зато какой !!!
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23.04.2020 13:49 Відповісти
вы попутали кризиу у Зебубочки ознрачает турбо реформа в карман его....
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23.04.2020 14:01 Відповісти
ничего мы не путали... мы юморили ))))
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23.04.2020 14:05 Відповісти
Вова не лох! Вова так договорился
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23.04.2020 13:39 Відповісти
та вова там не при делах.
поставил ложкомойку командовать, вот она и моет ложки.
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23.04.2020 13:43 Відповісти
Каков поп ,таков приход !
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23.04.2020 13:39 Відповісти
А шо есть рынок? Хочешь у Рината бери, хочешь у Ахметова? А можно ещё в ДТэке и Yasno
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23.04.2020 13:42 Відповісти
А виходить звернути увагу тільки на кокс.
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23.04.2020 13:42 Відповісти
Зеленскому не нужно обращать внимание на злоупотребления на рынке электроэнергии,
Этим процессом руководит Шмыгаль- эксперт
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23.04.2020 13:42 Відповісти
Ахметов самый мудрый олигарх (в истории Украины, как принято сейчас говорить), даже Беня обанкротился из-за своих амбиций. А хитрый татарин будет зарабатывать при любых режимах.
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23.04.2020 13:47 Відповісти
Беня обанкротился? Не смешите его накладные пейсы.
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23.04.2020 13:51 Відповісти
Еще один, который за 5 лет уверился в том, что этим должен заниматься президент и ни в коем случае не Премьер, не НАПК, не САП и иже с ними. СМИ всесильны.
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23.04.2020 13:48 Відповісти
Тьфу....... НАБУ.
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23.04.2020 13:49 Відповісти
У Зели нет политического мышления и никогда не будет,этому опыту учатся годами и не скачут по сцене с мимикой пьяного чувака...
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23.04.2020 13:49 Відповісти
Зеленскому необходимо обратить внимание на злоупотребления на рынке электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 3673
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23.04.2020 13:51 Відповісти
У президента две ответственности Армия и Внешняя политика.Больше президент ни за что не отвечает в этой стране.
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23.04.2020 13:54 Відповісти
Володимир Зеленський - "Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства"

Зеленському необхідно звернути увагу на зловживання на ринку електроенергії, - експерт - Цензор.НЕТ 7687
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23.04.2020 13:55 Відповісти
зебил бабки от ахметки за этот гешефт по офшорам нычит....так что он за
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23.04.2020 13:57 Відповісти
Ой, не смішіть мої капці! Країна вже поділена між Бєнєю (ЗЕ! та частина СН), та Гудком (Шмига та частина КМУ)... Обидва мають вплив на куратора судової системи Портнова... Тому не слід очікувати якихось гучних зрушень у справах по бізнесам одного та другого.
Лишень коли їх наміри розійдуться, тоді, і тільки тоді, щось зрушить з місця.
Але для країни то нічим добрим не обернеться, бо боротись вони будуть лише за гроші, а не за майбутнє України
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23.04.2020 14:01 Відповісти
Шахтеры в США получают зарплату 6 000 долларов в месяц и 2 000 пенсии в месяц.Нам до такой жизни не дожить при жизни... Энергетики блин...
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23.04.2020 14:01 Відповісти
зеленскому необходімо уйті нхй.
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23.04.2020 14:02 Відповісти
Не вопрос. К вечеру будет кино. Если электричество не отключат. А то с этим рынком вечные проблемы.
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23.04.2020 14:07 Відповісти
у нас электрика одна из самых дорогих в эвропе
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23.04.2020 14:08 Відповісти
Платежку за свет принесли,.надо заплатить 771 гривну,оставлю на следующий месяц,отрежут линию и пеня побежит быстрее ямайского спринтера Усейна Болта...
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23.04.2020 14:08 Відповісти
Ага,відомий експерт в сфері енергетики .Хто цих грантожерів в стрічку новин вставляє ?
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23.04.2020 14:09 Відповісти
Какая свежая идея !!!!
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23.04.2020 14:27 Відповісти
Напоминаю черни и плебеям - президент в Украине не царь,не сантехник,не медик,не электрик!Президент в Украине(по Конституции)отвечает за внешнюю политику и армию.По крайней мере должен отвечать.
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23.04.2020 14:51 Відповісти
Да без базара,но какой там откат? Вот и приходится во все влазить,скоро цены на картофель регулировать будет.
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23.04.2020 15:12 Відповісти
А чё,наш президент уже Лукашенко?
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23.04.2020 18:04 Відповісти
Вот мы и увидим,если начнут работать АЭС,то Бубочка-презедент Украины,нет,то он в доляхе с Ахметом.Цену на ээнергию необходимо повышать,чтобы пополнять счета в Обмане.Да,зеленопузые?.
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23.04.2020 15:10 Відповісти
 
 