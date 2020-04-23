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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві розпочав роботу перший в Україні дитячий садок онлайн, - КМДА

У Києві розпочав роботу перший в Україні дитячий садок онлайн, - КМДА

У столиці розпочав роботу перший в Україні віртуальний дитячий садок, розрахований на дітей віком 4-6 років. Цей проєкт запроваджено в межах віртуальної платформи емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Саме для наймолодших киян запрацював дитячий садок онлайн на платформі освітнього хабу міста Києва. Але ми відкриті для всіх маленьких українців і закликаємо батьків долучитися до нашої ініціативи. Місто допомагає батькам під час карантину, використовуючи всі свої можливості, і ми готові підставити своє плече всім українським регіонам, які в умовах карантину опинилися сам на сам із подібними проблемами", – повідомив директор Освітньої агенції міста Києва Бадрі Лолашвілі.

Під час карантину, з понеділка до п’ятниці, окрім святкових днів, діти мають можливість "відвідувати" цікаві та корисні заняття, які проводять фахівці. Розклад занять буде незмінний у всі дні:

  • 10:00 – казка-йога;
  • 11:00 – англійська для дітей;
  • 12:00 – розвиваючі заняття.

Усі заняття також доступні у записі на постійній основі.

Читайте: Із 20 квітня Київ запускає дитячий садок онлайн

Автор: 

дитячий садок (364) карантин (18172) КМДА (2379) Київ (19646) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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23.04.2020 14:04 Відповісти
Чтение онлайн о вкусной и здоровой пище?
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23.04.2020 14:12 Відповісти
А виртуальная столовая будет
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23.04.2020 14:23 Відповісти
ну, в таком случае и виртуальный туалет тоже!
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23.04.2020 15:05 Відповісти
Полностью виртуальный? Или деньги они реальные хотят?
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23.04.2020 14:39 Відповісти
Что-то подозрительно очень активно власть делает крен в сторону внедрения в жизнь он-лайн без учета, что фактическое состояние жизни IT-сферы в Украине находится ещё в зачаточном состоянии и реальная отдаленность основной массы граждан от этой темы. Даже попытки благодаря коронтину начать замену обучения в школе IT-занятиями абсолютно не доказали их эффективность с учетом того, ученики в реальной жизни под контролем учителей в основном пытаются увильнуть от этой для них тягости. Другое не мало важное - ещё далеко не все семьи могут себе позволить иметь компьютеры и платить за пользование Итернетом. А некоторые остряки уже пытаются перенести это на дошкольное образование. Остановитесь! Передохните! А то с такими темпами ВЫ завтра предложите и семейную жизнь в целом перевесети на рельсы IT, включая производство детей. Помните поговорку - дай возможность дураку Богу молиться, он.....!!!!!
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23.04.2020 14:43 Відповісти
если родители или попечители дома, то никакие детские сады не нужны, а если на работе, то это просто форменное издевательство, ведь основная функция этих учреждение это не образовательная и даже не для социализации ребенка среди сверстников, а банальный надзор, чтоб с ними ничего плохого не случилось, пока предки заняты на работе и не в состоянии следить за детьми самостоятельно!
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23.04.2020 15:12 Відповісти
Если не откроют садики - увеличится безработица, с ребёнком сидеть надо, зп на няньку нет. Как следствие потом упадёт рождаемость ибо кормить всё равно себя надо
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23.04.2020 15:55 Відповісти
я в свое совковое детство в "садик" только в младшую группу "ходил"! А потом, предки на работе, бабка на диване (формально под ее "присмотром"), а мы с братом сами по себе, хорошее детство было (свободное), когда хочешь пойдешь гулять, надоест смотри телик, спи, бесись с дружбанами, играй "в машинки" (не важно у кого дама, у всех по бабки на диване)!
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23.04.2020 16:06 Відповісти
 
 