У Києві розпочав роботу перший в Україні дитячий садок онлайн, - КМДА

У столиці розпочав роботу перший в Україні віртуальний дитячий садок, розрахований на дітей віком 4-6 років. Цей проєкт запроваджено в межах віртуальної платформи емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Саме для наймолодших киян запрацював дитячий садок онлайн на платформі освітнього хабу міста Києва. Але ми відкриті для всіх маленьких українців і закликаємо батьків долучитися до нашої ініціативи. Місто допомагає батькам під час карантину, використовуючи всі свої можливості, і ми готові підставити своє плече всім українським регіонам, які в умовах карантину опинилися сам на сам із подібними проблемами", – повідомив директор Освітньої агенції міста Києва Бадрі Лолашвілі.

Під час карантину, з понеділка до п’ятниці, окрім святкових днів, діти мають можливість "відвідувати" цікаві та корисні заняття, які проводять фахівці. Розклад занять буде незмінний у всі дні:

10:00 – казка-йога;

11:00 – англійська для дітей;

12:00 – розвиваючі заняття.

Усі заняття також доступні у записі на постійній основі.

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