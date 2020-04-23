У Києві розпочав роботу перший в Україні дитячий садок онлайн, - КМДА
У столиці розпочав роботу перший в Україні віртуальний дитячий садок, розрахований на дітей віком 4-6 років. Цей проєкт запроваджено в межах віртуальної платформи емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Саме для наймолодших киян запрацював дитячий садок онлайн на платформі освітнього хабу міста Києва. Але ми відкриті для всіх маленьких українців і закликаємо батьків долучитися до нашої ініціативи. Місто допомагає батькам під час карантину, використовуючи всі свої можливості, і ми готові підставити своє плече всім українським регіонам, які в умовах карантину опинилися сам на сам із подібними проблемами", – повідомив директор Освітньої агенції міста Києва Бадрі Лолашвілі.
Під час карантину, з понеділка до п’ятниці, окрім святкових днів, діти мають можливість "відвідувати" цікаві та корисні заняття, які проводять фахівці. Розклад занять буде незмінний у всі дні:
- 10:00 – казка-йога;
- 11:00 – англійська для дітей;
- 12:00 – розвиваючі заняття.
Усі заняття також доступні у записі на постійній основі.
Будь ласка, зачекайте...
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