Місця в інфекційних відділеннях закінчуються, - головний лікар Олександрівської лікарні Антоненко

Головний лікар Олександрівської лікарні в Києві Людмила Антоненко повідомила, що в медзакладі закінчуються місця для інфікованих коронавірусом.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Медик зазначила, що продовження карантину - це правильне рішення.

"Місця в інфекційних відділеннях закінчуються. Станом на 22 квітня в Олександрівській клінічній лікарні м.Києва в інфекційних відділеннях перебуває 88 пацієнтів, з них - 76 з підтвердженим коронавірусом, 80 - з пневмонією, 6 - в реанімації, всі на кисневій підтримці, на ШВЛ немає", - повідомила Антоненко.

За її словами, за вихідні дні померло 2 пацієнти з COVID-19, з двобічною полісегментарною пневмонією та хронічними супутніми захворюваннями. Антоненко написала, що вірус нікуди не пішов, а те, що він заразив не так багато людей, як у Європі, - заслуга уряду і вчасно запровадженого карантину.

"В останні дні у всіх посилюється оманливе враження, що коронавірусна хвороба не набирає обертів, ми впевнено йдемо до послаблення і завершення карантину, повертаємося до повноцінного соціального життя. Проте загроза є і вона ще нікуди не зникла. COVID-19 - невидимий ворог, який ще може нанести потужний удар", - підсумувала лікарка.

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