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Новини Коронавірус і карантин
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Місця в інфекційних відділеннях закінчуються, - головний лікар Олександрівської лікарні Антоненко

Місця в інфекційних відділеннях закінчуються, - головний лікар Олександрівської лікарні Антоненко

Головний лікар Олександрівської лікарні в Києві Людмила Антоненко повідомила, що в медзакладі закінчуються місця для інфікованих коронавірусом.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Медик зазначила, що продовження карантину - це правильне рішення.

"Місця в інфекційних відділеннях закінчуються. Станом на 22 квітня в Олександрівській клінічній лікарні м.Києва в інфекційних відділеннях перебуває 88 пацієнтів, з них - 76 з підтвердженим коронавірусом, 80 - з пневмонією, 6 - в реанімації, всі на кисневій підтримці, на ШВЛ немає", - повідомила Антоненко.

За її словами, за вихідні дні померло 2 пацієнти з COVID-19, з двобічною полісегментарною пневмонією та хронічними супутніми захворюваннями. Антоненко написала, що вірус нікуди не пішов, а те, що він заразив не так багато людей, як у Європі, - заслуга уряду і вчасно запровадженого карантину.

"В останні дні у всіх посилюється оманливе враження, що коронавірусна хвороба не набирає обертів, ми впевнено йдемо до послаблення і завершення карантину, повертаємося до повноцінного соціального життя. Проте загроза є і вона ще нікуди не зникла. COVID-19 - невидимий ворог, який ще може нанести потужний удар", - підсумувала лікарка.

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Автор: 

Александровська Алла (32) лікарня (1364) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Антоненко Людмила (9)


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Топ коментарі
+20
Побільше московських попів з усієї України туди звозьте,щоб всі місця позаймали.Чомусь звичайних українців з регіонів в Олександрівську не везуть.Та що там з регіонів,навіть не всі кияни туди потрапляють
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23.04.2020 14:38 Відповісти
+14
Больше принимайте пацакских попов и будет вам счастье1 ДБ(с)
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23.04.2020 14:35 Відповісти
+10
Місця в інфекційних відділеннях закінчуються, - головний лікар Олександрівської лікарні Антоненко - Цензор.НЕТ 1901
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23.04.2020 15:08 Відповісти
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еще и не то что пика, так чуть чуть
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23.04.2020 14:33 Відповісти
Больше принимайте пацакских попов и будет вам счастье1 ДБ(с)
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23.04.2020 14:35 Відповісти
А дуже скоро закінчаться лікарі-інфекціоністи.
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23.04.2020 14:36 Відповісти
Это достижение карантина.
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23.04.2020 14:37 Відповісти
Кретина-карантина🐸
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23.04.2020 14:40 Відповісти
Побільше московських попів з усієї України туди звозьте,щоб всі місця позаймали.Чомусь звичайних українців з регіонів в Олександрівську не везуть.Та що там з регіонів,навіть не всі кияни туди потрапляють
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23.04.2020 14:38 Відповісти
Зараз настали важкі часи для алкоголіків, бо їм маска пити заважає. Пропоную продавати масках маленьким отвором і бонусом дарувати соломинку 🐸😄
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23.04.2020 14:40 Відповісти
Или клизьму им ставить.
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23.04.2020 17:09 Відповісти
Могу дать адрес, места есть, ни одного больного, даже с поносом. Есть заведующий инфекционным отделением, остального, хоть шар покати. Есть костюм, правда по колено. Это на полном сурьезе. А у нас не болеют, нечем определить. 5 баксов и вы в изоляции.
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23.04.2020 14:41 Відповісти
Ничего удивительного, наш умный Кабмин решил, что пары сотен коек хватит пройти пандемию.
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23.04.2020 14:41 Відповісти
Іра, уточніть, будь-ласка, Кабмін якого року ? і хто тоді був президентом?
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23.04.2020 14:46 Відповісти
Уточняю....... Пандемия началась в этом году. Кого Вы избрали и кто стал президентом напоминать не буду. Кабмину под руководством самого гениального в истории человечества президента, уже давно надо было подготовить резервы по другим больницам, а не смешить людей отделениями в детских больницах и роддомах. Из семи заявленных опорных больниц - 2 детские и 2 роддома. И простите пожалуйста Порошенко за то, что он не спрогнозировал пандемию.
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23.04.2020 14:57 Відповісти
шо ви постійно критикуєте того Порошенка? поїзд пішов... не вернеш.
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23.04.2020 15:15 Відповісти
зебілам завжди все треба уточнювати. Мізків не вистачає мабуть або зір поганий
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23.04.2020 15:44 Відповісти
Та це ж "адвокатік"... )))
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23.04.2020 16:14 Відповісти
там попы и депутаты - простолюдины дома лечатся или умирают в машинах скорых
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23.04.2020 14:41 Відповісти
Скоріш за все в Олександрівській лікарні перебуває значна кількість іногородніх-віпів.
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23.04.2020 14:44 Відповісти
+ місцевий бомонд)
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23.04.2020 14:45 Відповісти
Зато пмдорга из мацковского пахоната туда привезли и этих тупых прихожан из мп ту да же, мрази тупые.
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23.04.2020 14:52 Відповісти
зелебобики не сцыте зелёная сопля о вас позаботится, скоро на улице потеплеет, в поле всему стаду места хватит.
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23.04.2020 14:54 Відповісти
А Бубочка в январе тряс бубенчиками, что Украина готова к эпидемии. А тут 7 тыс заболевших и все - мест нет...
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23.04.2020 14:55 Відповісти
В больнице 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом и уже заканчиваются?
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23.04.2020 14:57 Відповісти
Вопрос равновесия:
количество заболевших = количество умерших + количество выздоровевших
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23.04.2020 15:00 Відповісти
Місця в інфекційних відділеннях закінчуються, - головний лікар Олександрівської лікарні Антоненко - Цензор.НЕТ 4263
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23.04.2020 15:01 Відповісти
Этот анекдот был изобретён за 20 лет до эпохи коронавируса
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23.04.2020 15:11 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/24990809.html О том, как Шмыгаль и Степанов за прошедший месяц карантина подготовили украинскую медицину к эпидемии , и о том как вас будут лечить, если не дай бог надо будет.
(Спойлер: никак вас не будут лечить, ахахаха, лошары)

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=836670750154082&id=100014334947175 Наталья Стримовская : Ну вот сейчас реальные хроники Армагеддона. Во время епидемии короновируса, мирового карантина, глобального экономического кризиса наше правительство подло и предательски наносит удар в спину медикам.

Я работаю в крупной психиатрической больнице - КНПКЛ «ПСИХІАТРІЯ» города Киева в Отделении острых психозов на 35 коек. Койки у нас весь последний год заполнены на 99 %. Острыми психотическими пациентами. На сутки остаётся 1 Медсестра и 2 санитарки. Которые имеют дело с возбужденными, суицидальными, агрессивными, соматически тяжелыми пациентами, пациентами со СПИДом, сифилисом и тд. Получает санитарка около 3500 грн в месяц, Медсестра - около 5000. Я врач-психиатр высшей категории со стажем работы 17 лет получаю на руки 8000 грн. Плюс побои, плевки, матюки и постоянную моральную травму от созерцания безумия и человеческого горя.

Как вы понимаете, набрать персонал на такую работу за такие деньги малореально. Много персонала едет на работу издалека, из сел, где работы вообще нет. Около половины персонала работало на ставку с четвертью и полторы, чтобы как-то выживать и чтобы больница как-то справлялась с потоком работы. У нас в отделении хроническая нехватка кадров. Весь карантин у нас карантина не было, люди ходили на работу в условиях отсутствия транспорта и тд. В этих тяжелых условиях запустили медицинскую реформу, призванную как я понимаю, сделать медицину более качественной и доступной, а оплату труда медиков - более достойной. Нас уверяли, что медики не пострадают, сокращений и снижения зарплаты не будет. В четверг объявили, что все подработки и совместительства с персонала снимают. В пятницу перед Пасхой выдали аванс в размере 1500 грн (в моем случае - вместо 4000). Во вторник после Пасхи объявили, что все должны подписать приказ, что готовы работать за минимальный оклад : в моем случае - это 3800 грн. Во вторник объявили, что каждое отделение должно уволить 11 сотрудников. В случае моего отделения - из 25.

У меня вопрос к Министерству Здравоохранения и к правительству: это та пресловутая благодарность медикам, о которой вы трындите на каждом углу? Вы всерьёз решили сэкономить на психическом здоровье нации? Эти 8000 острых психотических больных, которые пролечивались каждый год в нашей очень приличной по уровню помощи больнице - они теперь останутся без помощи? Средняя длительность нелеченного маниакального эпизода - 4 месяца, депрессии - 6-8 месяцев, шизофренический психоз может без лечения длиться годами: у нас теперь люди с активными галлюцинациями и бредом, суицидальными и агрессивными тенденциями просто по городам и весям гулять будут. Искать ближайший пруд, где бы утопиться со своим ребёнком, или бросаться на мнимых преследователей с ножом в общественном транспорте? Вы думаете, психических болезней не существует - так вот, они есть, хронические и очень страшные, и вы их не видите только из-за того, что кучка энтузиастов за смешные деньги брала удар на себя. А теперь что делать и нам, медикам-психиатрам, и нашим подопечным, обреченным вами оставаться без помощи в случае обострения психической болезни. 80 % из них - инвалиды 2 группы, нетрудоспособные люди с пенсией 1500 грн на содержании у своих близких. Вы считаете, что они смогут оплатить лечение в частной клинике?

Я в ярости. Я в ярости, и мне безумно-безумно-безумно стыдно за эту долбанную страну, за этих безголовых и аморальных, преступных людей, которые сидят у власти. Глубокий стыд и опустошение. Крах медицины. Крах психиатрии. Не вижу света в конце туннеля.

Прошу репост. Пожалуй терять уже нечего.
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23.04.2020 15:07 Відповісти
Місця в інфекційних відділеннях закінчуються, - головний лікар Олександрівської лікарні Антоненко - Цензор.НЕТ 1901
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23.04.2020 15:08 Відповісти
Місця в інфекційних відділеннях закінчуються, - головний лікар Олександрівської лікарні Антоненко - Цензор.НЕТ 8064
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23.04.2020 15:09 Відповісти
сук православньіх на домашнее лечение и сразу будут места. а то еще и температурьі до 38 нет, уже по палатам разместили. пусть лечатся сами или дохнут, они єтого жаждали.
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23.04.2020 15:08 Відповісти
Не завидуй, а беги ложись на коечку. Писали уже, что в Александровке места кончаются. Тебе может не хватить.
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23.04.2020 17:17 Відповісти
а ти вже там?
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23.04.2020 18:53 Відповісти
Заслуга не правительства, а то что укранцы засели дома, бо если до больницы в Украиее дошоо дело, то хана. Тут не Германия.
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23.04.2020 15:29 Відповісти
Ну ясно шо вони рано чи пізно закінчаться ці місця. Карантин від вірусу не вилікує, він тільки дає змогу виграть час, щоб краще підготуватися до напливу хворих. Що в нормальних країнах влада робить. Ну але то в нормальних країнах, а наші полудурки зелені тільки відосікі знімають і маски за кордон продають. Не думали - тепер жеріТе!
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23.04.2020 15:43 Відповісти
Зараз активно мусуеться повний бред про те що цей вірус не передається через спільні приміщення, що не треба мити руки, навіть цензор с дуру передрукував інформацію про ідіота і Бонна який просто теоретизував.

Зараз як раз той час коли ще треба приділяти увагу захисту і дезинфекції. Не слухайте всіляких іліотів - люди досі гинуть від цього коронавірусу. То не будьте ідіотами самі.
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23.04.2020 15:43 Відповісти
Московских попов - на**й в Ростов.
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23.04.2020 15:59 Відповісти
попів та депутатів на самошзоляцю по келіях та дачах, і все звільниться для звичайних громадян!
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23.04.2020 16:36 Відповісти
Гундяевских шарлатанов выкиньте нхй - и места вновь сразу появятся
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23.04.2020 20:41 Відповісти
В охфисе *********** места много,туда ложите
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23.04.2020 20:54 Відповісти
ТАК РАССКАЖИТЕ КАК ВЫ С COVID 19 ЛЕЧИТЕ !? ЕСЛИ ВАКЦИН НЕТ И ЛЕКАРСТ НЕТ !)
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23.04.2020 21:01 Відповісти
ясно что места заканчиваются, вы ж туда кацапских попов заложили, причем 4х - с почаева!!!!
просто скоты.
В жизни не думал, что можно так кого-то ненавидеть, но теперь проходя мимо любой церкви мп, придется плевать в ее сторону и всех, кто туда ходит
в нормальной стране сделали бы расследование, с каких х*ов с почаева положили в Киев.
И все молчат!!!
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24.04.2020 01:36 Відповісти
 
 