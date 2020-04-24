Рада розблокувала підписання закону про право Кабміну визначати адмінцентри ОТГ

Верховна Рада не підтримала проєкт постанови про скасування рішення парламенту про ухвалення в другому читанні і в цілому законопроєкту про зміни до закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

За відповідний проєкт постанови №2653-П проголосували 43 народні депутати за необхідних 226, передає Цензор.НЕТ.

Автор проєкту постанови позафракційний народний депутат Антон Поляков обґрунтовує свою вимогу порушенням регламенту Ради і Конституції України під час розгляду та ухвалення законопроєкту.

Згідно з існуючою процедурою голова Верховної Ради не може підписати ухвалений законопроєкт, якщо в парламенті зареєстровано хоч один проєкт постанови про скасування результатів голосування за законопроєкт.

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Як повідомлялося, Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №2653 про внесення змін до закону України "Про місцеве самоврядування" 16 квітня.

Згідно з прийнятими змінами до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" запроваджується поняття адміністративного центру територіальної громади і території територіальної громади.

Законопроєкт пропонує до ухвалення закону про адміністративно-територіальний устрій України уповноважити Кабінет міністрів України визначати адміністративні центри та території територіальних громад, і подавати до Верховної Ради проєкти законодавчих актів про створення і ліквідацію районів.

Рішення Кабінету Міністрів України про визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад подається до Центральної виборчої комісії для ухвалення нею рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад.

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Крім цього, законопроєкт визначає, що в 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території яких затверджені Кабінетом міністрів України на підставі цього закону, проводяться одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року .