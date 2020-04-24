Зеленський підписав закон про запобігання "законодавчому спаму"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури" №561-IX, ухвалений парламентом 16 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

"Згідно з документом, у разі подання до законопроекту, що готується до другого читання (окрім проекту кодексу, законопроекту, що розглядається Верховною Радою за спеціальною процедурою), пропозицій, поправок у кількості, що у п'ять разів або більше перевищує кількість статей проекту первинного законодавчого акта чи кількість пунктів проекту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менш як 500 пропозицій, поправок, такий законопроект може розглядатися за особливою процедурою", - сказано в повідомленні.

Особлива процедура застосовується за пропозицією, підписаною не менше ніж однією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, підтриманою рішенням парламенту, ухваленим на пленарному засіданні більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, за умови надання народним депутатам порівняльної таблиці і супровідних документів до неї.

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У разі прийняття Верховною Радою рішення про застосування особливої ​​процедури у дводенний строк від дня ухвалення такого рішення кожна депутатська фракція (депутатська група) має право визначити не більше п'яти пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, і відправити на адресу головного комітету лист із зазначенням номерів і ініціаторів таких пропозицій, поправок у порівняльній таблиці законопроєкту, підготовленого до другого читання. Кожен позафракційний народний депутат, пропозиції, поправки якого враховані головним комітетом, має право визначити не більше однієї своєї неврахованої пропозиції або поправки, на якій він наполягає, і направити на адресу головного комітету лист із зазначенням її номера в порівняльній таблиці законопроєкту, підготовленого до другого читання.

Головний комітет у дводенний термін узагальнює пропозиції і поправки і готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту в другому читанні, в яку входять також всі враховані головним комітетом пропозиції і поправки.

Також документом визначено порядок розгляду на пленарному засіданні парламенту законопроєктів у другому читанні за особливою процедурою.

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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Як повідомлялося, спікер українського парламенту Дмитро Разумков підписав і направив на підпис президента України Зеленського законопроєкт про внесення змін до регламенту Ради з протидії зловживанням прав народних депутатів під час законодавчої процедури в п'ятницю, 24 квітня. Раніше Разумков не міг підписати підтриманий депутатами 16 квітня законопроєкт, оскільки в парламенті були зареєстровані проєкти постанов про його скасування, проте на позачерговому пленарному засіданні парламенту в п'ятницю депутати ці проєкти постанов не підтримали.