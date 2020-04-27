"Укрзалізниці" варто знизити тарифи на 7,4%, - Криворучко

"Укрзалізниці" варто знизити тарифи на вантажоперевезення на 7,4%, що буде економічно обґрунтованим.

Про це написав глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко в колонці для GMK center.

"Укрзалізниці" варто знизити тарифи на 7,4% з огляду на індекс цін виробників. "Укрзалізниці" здалося, що підняття тарифів на залізничні вантажоперевезення допоможе підвищити якість цих самих перевезень, але сталося навпаки. Зараз єдиний вихід - знижувати тарифи, акумулювати прибуток і пускати його на подальший розвиток", - написав Криворучко.

Він також звернув увагу, що в останні роки обсяг вантажоперевезень залізничним транспортом стабільно знижується, зокрема, з 2011 року він скоротився на третину - з 469,3 млн т у 2011 році до 312,9 млн т у 2019-му. Щоб змінити цей негативний тренд і з урахуванням кризи, що насувається, викликаної карантином, тарифи на вантажоперевезення необхідно знизити, що допоможе країні з меншими втратами її подолати.

"Укрзалізниця" все ще є кровоносною системою економіки, і її безперебійна робота з перевезення внутрішніх і експортних вантажів критично важлива для благополучного проходження карантину та виходу країни з кризи. Як би ми не критикували якість залізничних перевезень в Україні, без них економіку запустити не вийде", - вважає Криворучко.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Зі свого боку народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів УЗ на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, підкресливши, що це призведе до подорожчання їхньої продукції і втрати позицій на світових ринках.