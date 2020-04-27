Офіс генпрокурора проведе сьогодні онлайн-брифінг у справі Гандзюк

Сьогодні в Офісі генпрокурора відбудеться онлайн-брифінг з розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

"27 квітня 2020 на 16:00 в Офісі Генерального прокурора відбудеться онлайн-брифінг заступника Генерального прокурора Олексія Симоненко і заступника начальника Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Романа Романчука з розслідування в кримінальному провадженні за фактом нападу на Катерину Гандзюк", - йдеться в повідомленні.

Пряма трансляція заходу здійснюватиметься на YouTube-каналі Офісу Генерального прокурора за посиланням.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

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24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

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16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).