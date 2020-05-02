УКР
Новини Трагедія в Одесі
84 602 677

Звернення Зеленського: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

Звернення Зеленського: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність ефективного розслідування трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року і висловив співчуття сім'ям всіх загиблих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Сьогодні – шоста річниця загибелі людей під час масових акцій в Одесі. Я висловлюю щирі співчуття родинам усіх загиблих. Той чорний день забрав майже пів сотні людських життів. Це тяжкий епізод нашої нової історії, але ми обов’язково маємо його пам’ятати, якщо хочемо будувати сучасну та сильну Україну. Бо тільки сильна країна відверто говорить не лише про свої здобутки, а й про власні трагедії", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

"Переконаний, що держава має зробити все, щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того жахливого дня. Кожен із нас має зробити все, щоб подібне більше ніколи не повторилося", - підкреслив він.

Зеленський висловив переконання, що наш спільний виклик - разом зробити все, щоб люди в Україні більше ніколи не гинули заради ідеологічних чи політичних "цілей".

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.

Звернення Зеленського: Хто винен у трагедії 2 травня 2014? 01

Зеленський Володимир (25537) Одеса (5616)
Топ коментарі
+194
ты уже сделал: обменял ключевых свидетелей (?) на таксистов и прочую вату
показати весь коментар
02.05.2020 16:01 Відповісти
+155
Зеленский о трагедии 2 мая в Одессе: "Государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование" - Цензор.НЕТ 5140
показати весь коментар
02.05.2020 16:04 Відповісти
+147
Сегодня 2 мая, пятая годовщина трагического пожара в Одесе - в котором сгорело 42 сепаратиста и еще 125 получили ожоги. Не хочу показаться кровожадным, но тем не менее считаю, что эта трагедия была для Одессы меньшим злом - чем то которое для этого города заготовило Пуйло…
Но обо всем по порядку: Пуйлу конечно же, был мало интересен депрессивно-криминальный Донбасс… власти Московии собирались использовать его - как трамплин для захвата промышленного юго-востока Украины, а если повезет, то и всей территории Украины. И в первую очередь их интересовали: Днепропетровск с самым крупным в мире заводом по производству ракет, Харьков с самым крупным в мире танковым заводом и Одесса +Черноморск с самым крупным в бывшем СССР портовым комплексом. Однако после удачного гопстопа «крымнаш» - наглость перестала помогать Пуйлу и его кремлевской банде…
…в Днепропетровске - закаленный в рейдерских боях жидобандеровец Беня Коломойский, нагло обозвав Пуйло шизофреником - зашугал всю рашистско-сепаратистскую тусовку, не дав ватникам даже близко подойти к ОГА, МВД, СБУ чтобы объявить там очередную фейковую республику…
…в Харькове - сепаратисты, пользуясь бездействием местной милиции, сумели захватить ОГА и объявить ХНР... однако министр МВД Аваков - не захотел дарить Московии свой родной город и послал туда единственный на то время преданный власти милицейский спецназ, Винницкий полк «Ягуар», который взял штурмом ОГА, захватив в плен «руководство» ХНР и сотню самых активных сепарюг, а после этого несколько дней добросовестно молотил дубинками идущих на штурмы ОГА, МВД и СБУ колорадов - пока засланные Московией гастролеры не сбежали домой за поребрик, а местные сепарюги не забились по норам…
Осталась Одесса, в которую к началу мая, через Приднестровье уже завезли достаточное количество боевиков, целью которых был захват зданий органов власти и объявление марионеточной Одесской Народной Республики - после чего планировалось завести из того же Приднестровья, вооруженные отряды, оружие и боеприпасы (со времен СССР, там сохранились огромные воинские склады). А дальше по сценарию луГандона: морские «гумконвои» из Крыма с замаскированными под отпускников российскими военными, с танками, артилерией, РСЗО и прочим тяжелым оружием в том числе и ПВО. Для обеспечения этих гумконвоев к началу весны, Московия перебросила в Черное море из Балтийского и Северного морей - все большие десантные корабли которые имелись на тот момент на плаву, в том числе: «Королев», «Саратов», «Ямал», «Калининград» и «Минск» и другие. Присутствие которых в Крыму весной 2014 года, можно объяснить - только планами организации морских «гумкомвоев» в захваченную ихтамнетами Одессу.
Но в отличие от луГандона, в Одессе проживает большое количество, проукраинского населения, которое могло оказать сопротивление захватам госучреждений необходимых для объявления марионеточной республики. Поэтому стратегами из ФСБ/ГРУ/СВР, было принято решение - сначала убийствами и расправами затерроризировать наиболее активную часть патриотически настроенных активистов - а уже после их деморализации захватывать ОГА, МВД и СБУ и объявлять ОНР. Для проведения акции устрашения, было принято решения жестокого разгона «Марша единства Украины» - который запланировали провести ультрас клубов Черноморец (Одесса) и Металлист (Харьков). Сформировав несколько ударных колон, колорадские боевики под прикрытием одесской милиции, около 14-00, 2-го мая 2014 года, неожиданно нападают на колону участников марша единства, и применив огнестрельное (в том числе автоматическое) оружие - убивают 6 человек и ранят множество украинских демонстрантов и прохожих. Однако организаторы этого побоища недооценили боевой дух украинских ультрас и представителей самообороны майдана, которые к тому времени уже имели колоссальный опыт уличных боев - поэтому даже безоружными сумели одержать победу над завезенными из ватного мира вооруженными агрессивными алкашами. В результате пятичасовых уличных боев - ультрас и майдановцы разогнали и частично пленили (передав продажной милиции) сепаратистов, погнав остальных к Куликовому полю - где находился их палаточный городок. Преследуемые остатки сепаратистов - взломали двери и укрылись в доме профсоюзов. После чего, принялись прямо в здании разливать бензин в бутылки и забрасывать «коктейлями молотова» осадившую их самооборону и ультрас - в результате чего на одном их верхних этажей пролилось много бензина, что привело к возникновению пожара в котором и сгорели 42 боевика-сепаратиста, в основном прибывших из Московии и Приднестровья.
Реагируя на пожар, власти направили в Одессу нового губернатора Палицу (из боевой рейдерской дивизии ПриватБанка) который: прикрыл границу с Приднестровьем и заменил скупленное Московией руководство областных и городских МВД и СБУ - в результате чего колорадское движение осталось без ментовской «крыши».
После трагедии 2 мая, сепаратистское движение в Одессе резко пошло на убыль. Колорадские активисты, которые ранее открыто собирались на улицах Одессы в банды штурмовиков и терроризировали проукраинское население города - теперь сами были деморализованы, большая их часть сбежала за поребрик, а остальные спрятались в глубокое подполье. О штурме ОГА, МВД, СБУ и провозглашении очередной придуманной в Кремле фейковой республики, уже не могло идти речи…
Так что хер с ними, с теми погорельцами… потому что ИМХО: если бы тогда не удалось остановить сепаратистский шабаш в Одессе - сегодня Украине, пришлось бы воевать на два фронта, что повлекло бы за собой намного больше жертв среди невинных людей…
P.S. А теперь представьте - в Донецке в 2014 году: Захарченка, Плотницкого, Моторолу, Гиркина, Ходаковского и еще пару десятков сепаров, загнали в здание ОГА и сожгли… А сегодня в 2020 году: Аэропорт выполняет рейсы в Дубай, Шахтер принимает Лигу европейских чемпионов на ДонбассАрене, все предприятия работают, строятся новые дома, нет комендантского часа и народ смеясь гуляет по улицам…
И ГДАВНОЕ 12 000 ЧЕЛОВЕК ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ!
Очень даже справедливая цена!!!
показати весь коментар
02.05.2020 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 7 з 7
ЗЕ-банду ГЕТЬ!
показати весь коментар
03.05.2020 01:29 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25011278.html Коридор к Приднестровью через Херсон, Николаев и Одессу

https://www.facebook.com/sn258/posts/3387681997910854 Юрий Христензен : Минрегионразвития РФ: "Схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и города Севастополя".

Документ появился в сети мае 2014 года. Судя по датам, создан предположительно в 2012-2014 гг. В нем указана интересная трасса Новороссийск-Одесса, которую планировалось построить для развития "крымского федерального округа".

Звернення Зеленського: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?" - Цензор.НЕТ 6020
показати весь коментар
03.05.2020 01:29 Відповісти
Для вас это откровение?
показати весь коментар
03.05.2020 03:11 Відповісти
Ватный осел апокалипсиса
показати весь коментар
03.05.2020 02:31 Відповісти
не обзывай так твоего потужного.
показати весь коментар
03.05.2020 02:46 Відповісти
А ты минь**чик осла зеркалозалежный.
показати весь коментар
03.05.2020 11:50 Відповісти
Побольше вате огня. И на этом свете и на том.
показати весь коментар
03.05.2020 02:36 Відповісти
этот вырок таки реально не придуривается... он осознано признается в том, что он вырок Украине... и чем скорее Украина вынесет вырок этому выроку, тем лучше... потому что постоянное гундосанье уже надоело...
показати весь коментар
03.05.2020 02:57 Відповісти
Те,що відбулось піджарення по будинку профсоюзів- це вирішувалось оперативно через Москву спецслужбами РФ на проводі з іншими диверсантами при управлінні міліції (п-к Фучеджи- це лише визначений для засвітки диверсант,який постійно тримав звязок з кимось по мобільнику),пожежникам,які прибули,коли вже пічка розгорілась, і схоже з кимось по СБУ,яке все це бачило і ніхрєна не зупинило. Ну,взагалі то все це класика жанру диверсійних операцій. А хто крякає про "неразкритіє прєступоєнія", то й і знає,хто все це спровакував та здійснив. Не забувайте,що Одесу готували після Криму - для здачі в Росію падлюшну, в лайно темне і вонюче!
показати весь коментар
03.05.2020 03:05 Відповісти
По тонокому льду ходит и даже не понимает. Обратный отсчет уже пошел.
показати весь коментар
03.05.2020 03:06 Відповісти
Доповнення до подій в Одесі. Один із главкомів колишнього сересера,коли ло нього прибули два генерала на доповідь по виклику за провал операції, то при виході з кабінету вони мали розбите в кров обличчя та відірвані погони. Більше тих генералів в лампасах і взагалі ніхто нігде не бачив. А в Москві сьогодні з приводу трагедії 2 травня в Одесі....невеличке свято. По перше, декотрих організвторів цього вбивства було нагороджено,декотрим надано громадянство Росії, і декотрих диверсантів вдалось витягти з України по обміну. А ми тут розбираємось: хто і куди,бо цей президент повісив трагедію на Україну і словом та язиком не провернувся в бік істинного винуватця. До сих пір перед очима стоять кадри,як ця мерзота та зрадник Фучиджи керує вистрілами по футбольними вболівальниками з автоматником-вбивцею із-за спин міліціянтів,серед яких падлюк не знайшлось жодного,хто б зупинив би цих диверсантів. Виходить,що і ці ,одягнені у украінську міліцію особи,те ж є диверсанти. Нвдіємось,що прийде дійсний український президент,коронний гетьман чи король,що поставлять крапку над злочинам Росії в Україні. Сук і ворогів України- на кару!
показати весь коментар
03.05.2020 03:20 Відповісти
Доповнення до подій в Одесі. Один із главкомів колишнього сересера,коли ло нього прибули два генерала на доповідь по виклику за провал операції, то при виході з кабінету вони мали розбите в кров обличчя та відірвані погони. Більше тих генералів в лампасах і взагалі ніхто нігде не бачив. А в Москві сьогодні з приводу трагедії 2 травня в Одесі....невеличке свято. По перше, декотрих організвторів цього вбивства було нагороджено,декотрим надано громадянство Росії, і декотрих диверсантів вдалось витягти з України по обміну. А ми тут розбираємось: хто і куди,бо цей президент повісив трагедію на Україну і словом та язиком не провернувся в бік істинного винуватця. До сих пір перед очима стоять кадри,як ця мерзота та зрадник Фучиджи керує вистрілами по футбольними вболівальниками з автоматником-вбивцею із-за спин міліціянтів,серед яких падлюк не знайшлось жодного,хто б зупинив би цих диверсантів. Виходить,що і ці ,одягнені у украінську міліцію особи,те ж є диверсанти. Нвдіємось,що прийде дійсний український президент,коронний гетьман чи король,що поставлять крапку над злочинам Росії в Україні. Сук і ворогів України- на кару!
показати весь коментар
03.05.2020 03:24 Відповісти
А поки в Україні де-факто не має дійсного керівника державою. Повторю, іменно державою,країною,землею,народом,культурою,памяттю,авторитетом,державністю,армією,волею,історією. А все,що зараз відбувається- це дурний сон в перемішку з пандемією!
показати весь коментар
03.05.2020 03:27 Відповісти
https://censor.net/user/434180
посмотрите что творится на фейсбуке Зеленского:
https://www.facebook.com/zelenskiy95

ЗЕидиот !!!!!
он хоть иногда читает что ему пишут люди ?
показати весь коментар
03.05.2020 04:01 Відповісти
Одно радует, судя по комментам у этого безяйцевого на странице, в Украине ещё много Украинцев.
показати весь коментар
03.05.2020 13:50 Відповісти
Звернення Зеленського: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?" - Цензор.НЕТ 2824
показати весь коментар
03.05.2020 04:02 Відповісти
Да уж... Теперь назвать сына Вовой это как *********** судьбу подонка вора или предателя...
показати весь коментар
03.05.2020 04:32 Відповісти
Как он задолбал своим нытьем из телевизора.Кто виноват? Твой дружбан путлер со своей шайкой.
показати весь коментар
03.05.2020 05:50 Відповісти
А почему нет ни одного высказывания - россия агрессор? Боится Путина? А может Зеленский уже завербован фсб?
показати весь коментар
03.05.2020 06:34 Відповісти
Что значит - "может"???
В ФСБ хранится бутылочка его анализом мочи перед выборами.
А больше ничего и не надо.
Анализов на наркоту в НЕЗАВИСИМУЮ лабораторию он так и не сдал !
Грёбаный наркалыга в президентском кресле, торчок и брехун.

"Самая страшная, смертельно опасная эпидемия в Украине разразилась год назад - 73% населения подцепили БАРАНОВИРУС - и страна покатилась в пасть "браЦЦкому крокодилу".
показати весь коментар
03.05.2020 07:54 Відповісти
Без сомнения ВЛАСТЬ тридцать лет НЕ выполняющая свою основную задачу-формирования ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ т.е. своей Родины. И Вы господин президент в той же когорте. Что бы в стране не было второе мая там не должно быть второй стороны с флагами других стран( не важно каких,ЛЮБЫХ) Всегда для гражданина Украины должен быть только один флаг и одна Родина. Если их две или больше- тогда второе мая или Крым или Донбасс.................. .
показати весь коментар
03.05.2020 06:47 Відповісти
На арбитра шота не тянить
показати весь коментар
03.05.2020 06:52 Відповісти
Хто винен у трагедії 2 травня 2014?...

Не-е... Саме час почати розглядати питання: Хто винен у розв'язанні Другої Світової Війни 1 вересня 1939 г.?
показати весь коментар
03.05.2020 07:07 Відповісти
Что и зачем хочет "эффективно расследовать" господин Зеленский спустя 6 лет? Подогнать результаты под лживые версии пророссийской мафии? Всё расследовано, всё установлено: была попытка сепаратистов силой свернуть Украину с европейского пути, привести к власти бандитов, как в Донецке и Луганске. Такие объективные результаты, конечно, не устраивают московию. Президент Украины показал, чьи интересы он представляет.
показати весь коментар
03.05.2020 07:47 Відповісти
оно не президент, оно преЗЕК
показати весь коментар
03.05.2020 07:48 Відповісти
кто да кто виноват...
зеленкины 73 идиота и виноваты, в том числе
показати весь коментар
03.05.2020 07:47 Відповісти
Зебил заигрывает с ватным електоратом!
На украинцев ему пох.
показати весь коментар
03.05.2020 08:12 Відповісти
Позвони кентам в Горловка,которых ты развлекал в 14-м,они подскажут правильный ответ.
показати весь коментар
03.05.2020 08:40 Відповісти
зеленый идиот выполняет все заманухи путлера((((((((((((((((((( надо гнать предателя в зашей!!!!
показати весь коментар
03.05.2020 08:55 Відповісти
Зеля! Не притворяйся дэбилом! Мы все знаем кто и за что боролись. Я лично видел полицейских уродов, из-за спин которых стреляли путинские выкормыши.
Жаль что их так мало сгорело! В тюрьму Медведчука и всю рыготу! Смерть русским оккупантам. Слава русским-украинцам, сражающимся за Родину. Героям слава!!!
показати весь коментар
03.05.2020 08:56 Відповісти
Слава Руси-Україні!
показати весь коментар
03.05.2020 11:30 Відповісти
Засранцы!
На палю уродов! Бей путиноидов
показати весь коментар
03.05.2020 09:00 Відповісти
Шесть сотен комментариев - и хоть бы один с одобрением... выбрали себе президента...
А ведь говорили его избирателям год назад, что "артист" в президенты - это несерьезно, что будет марионеткой в руках олигархов-казнокрадов, что ничего не смыслит в управлении государством... Разве слушали? Артиста им подавай... 73%?! Поздно теперь возмущаться, сами сдуру выбрали... И что нам так не везет?... Чого дурний - бо бідний, чого бідний - бо дурний.
показати весь коментар
03.05.2020 09:01 Відповісти
100%
показати весь коментар
03.05.2020 10:27 Відповісти
Кто виноват в трагедии?-здесь комик забыл что он не на сцене. А здесь не забыл: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ.
показати весь коментар
03.05.2020 09:03 Відповісти
ЗЕбеня, тут все просто, проще некуда: паРаша виновата, еще мелкий плешивый карлик по имени *****, ну и ватная сепарня, зажаренная в доме профсоюзов, мечтавшая об ОНР.
показати весь коментар
03.05.2020 09:03 Відповісти
Я так понял,этот комик,после шоу с"Президент Украины"мечтает прокатить с гастролями по России.
показати весь коментар
03.05.2020 09:05 Відповісти
Так,получается,что этот идиот не знает,кто виновен в захвате Крыма и Донбасса?
показати весь коментар
03.05.2020 09:08 Відповісти
В трагедії 2 травня винні мишебратья. Виключно мишебратья. Це вони підтримували московську пропаганду. Це з їхніх рядів вийшли антиукраїнські екстремісти, які влаштовували криваві заколоти проти української держави. Це мишебратья дають притулок, та сховок терористам, які чинять злочини проти української держави. Це мишебратья просили "путін пріді". Це вони провокували радикальних націоналістів на адекватну відповідь. Винні мишебратья. Винен вірус рускава міра.
показати весь коментар
03.05.2020 09:16 Відповісти
Конченный дэбил !
показати весь коментар
03.05.2020 09:21 Відповісти
Да это же очевидный факт , виноваты такие ватники как Осел Оманский , для которых нет не какой разницы , между нью СССР и свободной и независимой Украиной.
показати весь коментар
03.05.2020 09:26 Відповісти
усім зрозуміло що винен ***** та кацапськи виродки....окрім вислюка
показати весь коментар
03.05.2020 09:28 Відповісти
Осел Оманский это сепарская гнида, которую избрали благодаря сценаристу Бени Коломойскому и пропагандистам парашостана
показати весь коментар
03.05.2020 09:53 Відповісти
Ну собсна, люмпен тож отметился
показати весь коментар
03.05.2020 19:50 Відповісти
Устрой такой палаточный городок украинцами в Москве с подобными требованиями, да их ОМОН смел бы за 5 минут, суд объявил террористами и посадил на долгие годы. А у нас, одесская сепарня оказывается это "несчастные жертвы" и "кровавая страница"
показати весь коментар
03.05.2020 09:47 Відповісти
мудак оманский, суд уже прошел, вызывай ублюдков от *****, что спрятались от суда на паРаше, утырок криворожский.
показати весь коментар
03.05.2020 09:51 Відповісти
Земрази мерзкие животные.
показати весь коментар
03.05.2020 10:08 Відповісти
Ты бы ещё родственникам россиян, утилизированных на Донбассе, высказал соболезнования. Мерзкое мелкое зелёное животное. Проклинаю тебя, Зеленский! Будь ты проклят, мразь!!! Чтоб ты сдох, и побыстрее!
показати весь коментар
03.05.2020 10:23 Відповісти
Братцы! А кто же его выбирал? Посмотришь, так все здесь умные ...одни умные ! Откуда же 73% тогда и ,если им верить , 45% сейчас? Или все умные здесь,а иликторат на ТВ-ТРЕПЛО ?
показати весь коментар
03.05.2020 10:50 Відповісти
Сам узнал ответ после встречи с хутлером. Хотя до этого, шут гороховый, со своим пошлым кварталам проявлял полное своё уродство.А сейчас зная ответ,не разу за год президенства,не изрыгнул из себя,хотя-бы на что нибудь правдивое. Договорняки откровенные лепишь с хремлядью. Язык в задницу засунул,особенно стало заметно после встречи в Омане.Рассказали какой сценарий осуществлять.А надо посмотреть в глаза х...у и сказать,что он преступник перед всем украинским народом и ждёт его мировой суд,и не хер ему рашистскую гадость распространять на нашей земле. А пока сам искренне и осознано не попросишь прощение у украинского народа, за твою блевотину в квартале,то твои все призывы до дупы и тем более не имеешь права прикрываться смертями погибших за независимость Украины.
показати весь коментар
03.05.2020 11:00 Відповісти
всё верно сказал.
показати весь коментар
03.05.2020 11:03 Відповісти
Удавись зурбиена
показати весь коментар
03.05.2020 11:46 Відповісти
не я, а ты удавись зурбиена
показати весь коментар
03.05.2020 12:03 Відповісти
Одне, за чим можна сумувати - це те що спалили(ся) 50 кацапів і ватників. А не 500.
показати весь коментар
03.05.2020 17:48 Відповісти
Зе всё верно сказал.
показати весь коментар
03.05.2020 18:23 Відповісти
Не плоди дублі, я вже знаю що ти кацапський ідіот під американським проксі.
У вас, кацапів, 2.05 - день трауру. Ваш проект "наворосія" накрився відомим органом. Здрисни, чмо. Втім, знаю що не здриснеш, будеш канючити додаткові пости у відповідь, наперід знаючи що тебе опустять. Але ж копійку хоцца, навіть ціною приниження. Така ваша кацапська натура - нездар і жебраків. Надалі буду просто спамити.
показати весь коментар
03.05.2020 18:44 Відповісти
беги админу ябедничать, скрепоносец.
даже читать твой кацапский бред не стану. ни единого слова.
ты его сам себе о себе написал.
на, ватник, прочти сам себе о себе:
"Не плоди дублі, я вже знаю що ти кацапський ідіот під американським проксі.
У вас, кацапів, 2.05 - день трауру. Ваш проект "наворосія" накрився відомим органом. Здрисни, чмо. Втім, знаю що не здриснеш, будеш канючити додаткові пости у відповідь, наперід знаючи що тебе опустять. Але ж копійку хоцца, навіть ціною приниження. Така ваша кацапська натура - нездар і жебраків. Надалі буду просто спамити."
показати весь коментар
03.05.2020 18:55 Відповісти
Та ты и виноват, зелоное ч%о...
показати весь коментар
03.05.2020 11:28 Відповісти
Гибель сепаратистов, пытавшихся захватить Одессу - это не трагедия, а закономерность.
Победа одесситов, отстоявших свой город от "русского мира" - это не трагедия, а триумф.
Если для Зеленского смерть террористов при захвате Одессы - трагедия, то - марш в Ростов !
Нам такие главнокомандующие не нужны.
показати весь коментар
03.05.2020 12:38 Відповісти
Ростов занят.
Биробиджан еще свободен.
показати весь коментар
03.05.2020 14:18 Відповісти
Молодці одесити вберегли своє місто від ру СС ької наволочі. Слава Україні! Смерть ру СС ьким окупантам та їх колаборантам смерть.
показати весь коментар
03.05.2020 12:43 Відповісти
Гнида жидо кацапская, сдохнуть тебе пора с незнанием истины.
показати весь коментар
03.05.2020 13:20 Відповісти
Поц, виноваты такие как ты.
показати весь коментар
03.05.2020 13:50 Відповісти
Слава героям. Которые в прокацапском городе ....
показати весь коментар
03.05.2020 14:20 Відповісти
А может ЗЕ еще и запустит дела кто сnрелял из ,,Авроры,, или для этого дела еще дети чиновников еще не подрасли?
показати весь коментар
03.05.2020 15:57 Відповісти
поц-Зедент дошел до того момента
когда уже лучше молчать..
забиться в норку типа Межегирря..
бегать по пенькам..
и молчать..молчать..пиССать десертацию-станет очередным проФФесором..
только не надо на людях открывать рот..

Все что он говорит-отстой и деградация
Был у нас тупой Овощь
теперь -Зеленый овошь
показати весь коментар
03.05.2020 17:32 Відповісти
ТЕХ, КТО ВИНОВАТ, ТЫ **** УЖЕ в РАССЕЮ отпустил, чтобы они в другом Украинском городе ПОДОБНОЕ УСТРОИЛИ.
показати весь коментар
03.05.2020 22:40 Відповісти
Яка трагедія??? Це перемога одеситів над російськім міром
показати весь коментар
03.05.2021 06:06 Відповісти
