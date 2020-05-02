Звернення Зеленського: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність ефективного розслідування трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року і висловив співчуття сім'ям всіх загиблих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Сьогодні – шоста річниця загибелі людей під час масових акцій в Одесі. Я висловлюю щирі співчуття родинам усіх загиблих. Той чорний день забрав майже пів сотні людських життів. Це тяжкий епізод нашої нової історії, але ми обов’язково маємо його пам’ятати, якщо хочемо будувати сучасну та сильну Україну. Бо тільки сильна країна відверто говорить не лише про свої здобутки, а й про власні трагедії", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

"Переконаний, що держава має зробити все, щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того жахливого дня. Кожен із нас має зробити все, щоб подібне більше ніколи не повторилося", - підкреслив він.

Зеленський висловив переконання, що наш спільний виклик - разом зробити все, щоб люди в Україні більше ніколи не гинули заради ідеологічних чи політичних "цілей".

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.

