Звернення Зеленського: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність ефективного розслідування трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року і висловив співчуття сім'ям всіх загиблих.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.
"Сьогодні – шоста річниця загибелі людей під час масових акцій в Одесі. Я висловлюю щирі співчуття родинам усіх загиблих. Той чорний день забрав майже пів сотні людських життів. Це тяжкий епізод нашої нової історії, але ми обов’язково маємо його пам’ятати, якщо хочемо будувати сучасну та сильну Україну. Бо тільки сильна країна відверто говорить не лише про свої здобутки, а й про власні трагедії", - написав Зеленський.
Президент зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"
"Переконаний, що держава має зробити все, щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того жахливого дня. Кожен із нас має зробити все, щоб подібне більше ніколи не повторилося", - підкреслив він.
Зеленський висловив переконання, що наш спільний виклик - разом зробити все, щоб люди в Україні більше ніколи не гинули заради ідеологічних чи політичних "цілей".
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.
Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/sn258/posts/3387681997910854 Юрий Христензен : Минрегионразвития РФ: "Схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и города Севастополя".
Документ появился в сети мае 2014 года. Судя по датам, создан предположительно в 2012-2014 гг. В нем указана интересная трасса Новороссийск-Одесса, которую планировалось построить для развития "крымского федерального округа".
посмотрите что творится на фейсбуке Зеленского:
https://www.facebook.com/zelenskiy95
ЗЕидиот !!!!!
он хоть иногда читает что ему пишут люди ?
В ФСБ хранится бутылочка его анализом мочи перед выборами.
А больше ничего и не надо.
Анализов на наркоту в НЕЗАВИСИМУЮ лабораторию он так и не сдал !
Грёбаный наркалыга в президентском кресле, торчок и брехун.
"Самая страшная, смертельно опасная эпидемия в Украине разразилась год назад - 73% населения подцепили БАРАНОВИРУС - и страна покатилась в пасть "браЦЦкому крокодилу".
Не-е... Саме час почати розглядати питання: Хто винен у розв'язанні Другої Світової Війни 1 вересня 1939 г.?
зеленкины 73 идиота и виноваты, в том числе
На украинцев ему пох.
Жаль что их так мало сгорело! В тюрьму Медведчука и всю рыготу! Смерть русским оккупантам. Слава русским-украинцам, сражающимся за Родину. Героям слава!!!
На палю уродов! Бей путиноидов
А ведь говорили его избирателям год назад, что "артист" в президенты - это несерьезно, что будет марионеткой в руках олигархов-казнокрадов, что ничего не смыслит в управлении государством... Разве слушали? Артиста им подавай... 73%?! Поздно теперь возмущаться, сами сдуру выбрали... И что нам так не везет?... Чого дурний - бо бідний, чого бідний - бо дурний.
У вас, кацапів, 2.05 - день трауру. Ваш проект "наворосія" накрився відомим органом. Здрисни, чмо. Втім, знаю що не здриснеш, будеш канючити додаткові пости у відповідь, наперід знаючи що тебе опустять. Але ж копійку хоцца, навіть ціною приниження. Така ваша кацапська натура - нездар і жебраків. Надалі буду просто спамити.
даже читать твой кацапский бред не стану. ни единого слова.
ты его сам себе о себе написал.
на, ватник, прочти сам себе о себе:
"Не плоди дублі, я вже знаю що ти кацапський ідіот під американським проксі.
У вас, кацапів, 2.05 - день трауру. Ваш проект "наворосія" накрився відомим органом. Здрисни, чмо. Втім, знаю що не здриснеш, будеш канючити додаткові пости у відповідь, наперід знаючи що тебе опустять. Але ж копійку хоцца, навіть ціною приниження. Така ваша кацапська натура - нездар і жебраків. Надалі буду просто спамити."
Победа одесситов, отстоявших свой город от "русского мира" - это не трагедия, а триумф.
Если для Зеленского смерть террористов при захвате Одессы - трагедия, то - марш в Ростов !
Нам такие главнокомандующие не нужны.
Биробиджан еще свободен.
когда уже лучше молчать..
забиться в норку типа Межегирря..
бегать по пенькам..
и молчать..молчать..пиССать десертацию-станет очередным проФФесором..
только не надо на людях открывать рот..
Все что он говорит-отстой и деградация
Был у нас тупой Овощь
теперь -Зеленый овошь