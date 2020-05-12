Лоукостер Ryanair з 1 липня планує відновити 40% рейсів

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair має намір з 1 липня відновити 40% рейсів, що покриє приблизно 90% тієї маршрутної мережі, яка діяла до кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні компанії наголошується, що і екіпаж літака, і пасажири будуть зобов'язані носити медичні маски на борту. Крім того, бортове обслуговування буде обмежене роздачею снеків в індивідуальній упаковці, а також напоїв.

Усі фінансові розрахунки на борту літака будуть безготівковими, зазначають у компанії. Крім того, авіаперевізник вживатиме заходів, щоб уникнути виникнення черг у туалет.

Із середини березня, коли почали діяти обмеження на польоти у зв'язку з пандемією COVID-19, Ryanair здійснює щодня лише 30 рейсів між Ірландією, Великою Британією та Європою.

"Ryanair працюватиме в тісній взаємодії з державними службами охорони здоров'я для забезпечення того, щоб ці маршрути узгоджувалися за змогою з ефективними заходами щодо стримування поширення COVID-19", - ідеться в пресрелізі авіакомпанії.

Акції Ryanair додають 2,3% на торгах у вівторок. Від початку 2020 року їх вартість знизилася на 38%.

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