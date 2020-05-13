Рада відмовилася надавати Нацгвардії право складати адмінпротоколи

Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт №3105, яким пропонувалося надати Національній гвардії України право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Як передає Цензор.НЕТ, за проєкт закону в першому читанні проголосували 179 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосів.

Пропозиція спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відправити законопроєкт на доопрацювання до повторного першого читання або повернути на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи також не набрала необхідної кількості голосів ("за" - 215 і 208 депутатів відповідно).

Автори документа - п'ять нардепів зі "Слуги народу" - пропонували "посилити правоохоронні повноваження Нацгвардії в частині виконання завдань з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки". Зокрема, йшлося про право складати адмінпротоколи, проводити особистий огляд і огляд особистих речей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські Івано-Франківська склали протокол за порушення карантину на священника, який правив службу для більш ніж 10 парафіян