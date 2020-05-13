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Рада відмовилася надавати Нацгвардії право складати адмінпротоколи

Рада відмовилася надавати Нацгвардії право складати адмінпротоколи

Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт №3105, яким пропонувалося надати Національній гвардії України право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Як передає Цензор.НЕТ, за проєкт закону в першому читанні проголосували 179 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосів.

Пропозиція спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відправити законопроєкт на доопрацювання до повторного першого читання або повернути на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи також не набрала необхідної кількості голосів ("за" - 215 і 208 депутатів відповідно).

Автори документа - п'ять нардепів зі "Слуги народу" - пропонували "посилити правоохоронні повноваження Нацгвардії в частині виконання завдань з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки". Зокрема, йшлося про право складати адмінпротоколи, проводити особистий огляд і огляд особистих речей.

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Автор: 

протокол (58) Національна гвардія (1593)


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Топ коментарі
+14
Слуги урода не соромлячись копіюють кацапські панятія.
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13.05.2020 20:37 Відповісти
+6
Своих мозгов не хватает, поэтому идут по пути Рашки -усиление Нацгвардии и добавление ей полномочий. В этом же ряду и мечты, о возможности блокировки Ю Туба.
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13.05.2020 20:39 Відповісти
+6
Провальне голосування за постанову про звернення України до національних парламентів іноземних держав із нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі показало, що половина депутатів «Слуги народу» - відкриті зрадники.

Про це народна депутатка від «Європейської Солідарності», голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе написала на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

«Верховна Рада ганебно провалила навіть беззубу, але потрібну постанову про звернення України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 років», - написала народна депутатка.

«Слуги народу» дали лише 128 голосів. Не треба глибокої аналітики щодо справжнього єства цього політичного проекту. Це голосування чітко продемонструвало - половина депутатів «Слуги Народу» - відкриті зрадники», - додала вона.

Народна депутатка зазначила, що саме, на її думку, не сподобалося «Слугам народу» і ОПЗЖ в тексті постанови.

«Думаю, ось ці частини їм не сподобалися:

- завжди пам᾿ятати ці жахливі сторінки історії людства та наголошуючи на неприпустимості перекручування історичних фактів задля досягнення політичних цілей і, особливо, для виправдання агресивної зовнішньої політики;

- Україна як одна з держав-засновниць Організації Об'єднаних Націй, член Ради Європи та Організації з безпеки та співробітництва в Європі, держава, яка послідовно прагне набуття повноправного членства в Європейському Союзі і Організації Північноатлантичного Договору, солідарна з народами світу та демократичними державами у ці пам'ятні для усього людства дні;

- в 2014 році вперше після завершення Другої світової війни у Європі одна держава-член ООН окупувала та здійснила спробу анексії частини території іншої суверенної держави-члена ООН, що є найтяжчим міжнародним злочином проти миру та безпеки людства та міжнародного правопорядку, та неминуче нагадує трагічні події, які відбувалися в Європі понад 80 років тому», - написала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Політик додала, що ось за ці пункти сьогодні слуги і не проголосували. «Після «Дня пабєди» від Венедиктової-Лєщєнка все складається в логічний ланцюжок», - зауважила вона.

Народний депутат наголосила: «Маємо маріонетковий режим, керований із Москви. Тому всі сепаратисти і злочинці знову почуваються в Україні вільно».
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13.05.2020 20:42 Відповісти
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Слуги урода не соромлячись копіюють кацапські панятія.
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13.05.2020 20:37 Відповісти
пока не получается у них.....
почти слитый и убитый Майдан сопротивляется еще...
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13.05.2020 20:39 Відповісти
Своих мозгов не хватает, поэтому идут по пути Рашки -усиление Нацгвардии и добавление ей полномочий. В этом же ряду и мечты, о возможности блокировки Ю Туба.
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13.05.2020 20:39 Відповісти
Не мозгов у них не хватает а очко играет.Прикинь,уйдет коронавирус?ШО делать?
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13.05.2020 20:46 Відповісти
Так ему не дадут уйти. Как проверишь? На сегодняшний день, кроме стада в намордниках ничего не указывает на его присутствие.
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13.05.2020 20:56 Відповісти
А хрін заблокують!
Тоді КНДР..
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13.05.2020 20:49 Відповісти
Провальне голосування за постанову про звернення України до національних парламентів іноземних держав із нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі показало, що половина депутатів «Слуги народу» - відкриті зрадники.

Про це народна депутатка від «Європейської Солідарності», голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе написала на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

«Верховна Рада ганебно провалила навіть беззубу, але потрібну постанову про звернення України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 років», - написала народна депутатка.

«Слуги народу» дали лише 128 голосів. Не треба глибокої аналітики щодо справжнього єства цього політичного проекту. Це голосування чітко продемонструвало - половина депутатів «Слуги Народу» - відкриті зрадники», - додала вона.

Народна депутатка зазначила, що саме, на її думку, не сподобалося «Слугам народу» і ОПЗЖ в тексті постанови.

«Думаю, ось ці частини їм не сподобалися:

- завжди пам᾿ятати ці жахливі сторінки історії людства та наголошуючи на неприпустимості перекручування історичних фактів задля досягнення політичних цілей і, особливо, для виправдання агресивної зовнішньої політики;

- Україна як одна з держав-засновниць Організації Об'єднаних Націй, член Ради Європи та Організації з безпеки та співробітництва в Європі, держава, яка послідовно прагне набуття повноправного членства в Європейському Союзі і Організації Північноатлантичного Договору, солідарна з народами світу та демократичними державами у ці пам'ятні для усього людства дні;

- в 2014 році вперше після завершення Другої світової війни у Європі одна держава-член ООН окупувала та здійснила спробу анексії частини території іншої суверенної держави-члена ООН, що є найтяжчим міжнародним злочином проти миру та безпеки людства та міжнародного правопорядку, та неминуче нагадує трагічні події, які відбувалися в Європі понад 80 років тому», - написала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Політик додала, що ось за ці пункти сьогодні слуги і не проголосували. «Після «Дня пабєди» від Венедиктової-Лєщєнка все складається в логічний ланцюжок», - зауважила вона.

Народний депутат наголосила: «Маємо маріонетковий режим, керований із Москви. Тому всі сепаратисти і злочинці знову почуваються в Україні вільно».
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13.05.2020 20:42 Відповісти
За такі законотворчі "ініціативи" слуги зеленського на місцевих виборах прутня оближуть.
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13.05.2020 20:43 Відповісти
Ой ли? Большинство наших сограждан не имеют даже малейшего понятия, о чем идет речь.
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14.05.2020 08:11 Відповісти
Это может быть только отсрочкой. Главное то, что НГУ номинально и входит в МВД, но подчинена президенту. Зачем ей админ. полномочия если это не пробный шар?
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13.05.2020 20:44 Відповісти
Бутусов: Сегодня после долгой болезни в украинской политике окончательно скончалось монобольшинство "слуг народа"

"Безвременно, безвременно, на кого ж ты нас покинуло... Сегодня после долгой болезни в украинской политике окончательно скончалось монобольшинство "слуг народа". Президент Зеленский сегодня приехал в Раду, попросил поддержку своей фракции в голосовании за антиКоломойский закон, но сумел получить поддержку только 200 депутатов!

И оказалось, что президент-то - голый! Народ Украины дал Зеленскому уникальный шанс изменить страну - абсолютное доверие, чтобы не было никаких жалоб, что, мол, нет полномочий. Но вместо подбора профессионалов с принципами, ценностями и репутацией, Зеленский бездарно раздал народное доверие ноунэймам, как ему казалось. Раздал квоты в списке своим друзьям и спонсорам, которые попродавали места в обмен на чьи-то личные интересы и в ряде случаев - за деньги, кому попало, и этими "кто попало" снова оказались олигархи, контрабандисты и т.д., которые и стали настоящими хозяевами "слуг", - об этом на смволей страничке в Фейсбуке пишет Юрий Бутусов.

"Сегодня Зеленский потерял монобольшинство. АнтиКоломойский закон был добыт голосами фракций Порошенко и Вакарчука - прямых оппонентов действующей власти. Президент по сути утратил монополию на проведение самостоятельной политики, он обречен на постоянный поиск коалиций также, как и его предшественники. И мы еще не знаем, что Зеленский отдал в обмен на эти 200 голосов. Вполне вероятно, что это снятие руководства Нацбанка, а может и раздача других кусков власти, посмотрим.

Всего год. И еще держится рейтинг, но даже собственные депутаты готовы его обрушить, накануне местных выборов "Слуги" стали относиться к своему вождю как к "хромой утке", они не сомневаются, что рейтинг Зеленского будет продолжать падать - и они готовы помогать этому падению. И остановить обвал роликами в инстраграме у Зеленского не получится - надо делать реальные реформы, надо управлять государством, а не играть роль в декорациях.

А я вспоминаю интервью с Коломойским 27 августа 2019-го - он это все предвидел...", - пишет Бутусов.
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13.05.2020 20:45 Відповісти
Підтримую!!
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13.05.2020 20:46 Відповісти
Таке враження, що ця влада дороблює те, що в ПОПуредникі не змогли чи боялися зробити..
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13.05.2020 20:52 Відповісти
Народні кнопкодави не дали додаткових прав нацгвардії, заборонили кацапські соцмережі - ай молод... А, ні! -

Законопроєкт http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3355-1&skl=10 № 3355-1 підтримали 244 народних депутатів.
Законопроєкт розробили депутати партії "Слуга народу" для "визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".
У законопроекті пропонуються ввести нову норму, завдяки якій чиновники не повинні декларувати майно, якщо воно записано на неповнолітніх дітей, які з ними не проживають.
Серед інших заявлених змін - виключення зі списку осіб, які зобов'язані подавати електронні декларації про майновий стан, радників, помічників, уповноважених, прессекретаря президента України, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.
Проєктом закону пропонується встановити, що дія Закону України "Про запобігання корупції" (в тому числі положення щодо фінансового контролю) поширюється на осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства (крім акціонерного товариства), в статутному капіталі якого більше 50% часткою належать державі, посадових осіб органів акціонерного товариства, в статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій прямо або побічно належить державі.
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13.05.2020 20:52 Відповісти
Там не только составление протоколов, но и самая интересная хотелка Авакова -
обыски граждан посреди улицы без санкции суда.
Пусть обыскивают друг друга у себя в МВД.

"В частности, речь шла о праве составлять админпротоколы, проводить личный досмотр и осмотр личных вещей."

Источник: https://censor.net.ua/n3195362
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13.05.2020 20:59 Відповісти
Не спасёт, ребята: вы в списке ответственных за дурантин! Злых много, оЧЧень злых не так много, но они очень злые.
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13.05.2020 21:12 Відповісти
Под шумок новых мусорят воспитают себе зеленые черти, заметный почерк. Превратят нацгвардию в бывших мусоров, которые будут шастать везде,провоцировать, шантажировать. Мда. Дамай те.
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13.05.2020 21:28 Відповісти
Бунтують...............
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13.05.2020 21:58 Відповісти
Зелень забыл про майдан и как он случился?И что там было?Верхушка думает не будет 3 майдана?Достанете народ,будет ,накрутили так людей что если будет майдан то 2014 просто лёгкой прогулкой покажеться с цветочками.Многие прошли фронт и страх.Пол страны с оружием нелегальным и легальным.Не злите народ.
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13.05.2020 22:51 Відповісти
Нет лидера в стране нет президента.Даже тот самый Порох на фоне Зелени выглядит уже не как тварюка ,а так себе ещё нормально.Дожили .Притом что война и т.д.
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13.05.2020 22:56 Відповісти
разрешите тогда уже техничкам и уборщицам выписывать админпротоколы
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13.05.2020 23:40 Відповісти
Работников Харьковского горсовета, районных администраций и коммунальных предприятий города наделили полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил карантина. Такое решение было принято вчера, 22 апреля, на заседании исполкома горсовета.
Как сообщил директор Юридического департамента Вячеслав Басараб, такие полномочия будут предоставлены конкретным представителям исполнительных органов, в том числе части сотрудников Департамента административных услуг и потребительского рынка, администраций районов, КП "Жилкомсервис" и пр. В дальнейшем список уполномоченных на составление админпротоколов может быть дополнен.
По словам Басараба, таким сотрудникам будет выдано на руки решение исполкома, которое будет являться подтверждением полномочий проверяющего. Они будут проверять, в том числе в составе комиссий, соблюдение правил карантина гражданами, а именно: пребывание в общественных местах в защитных масках; соблюдение режима самоизоляции; запрет на посещение горожанами парков, скверов, зон отдыха, учреждений развлекательной сферы и бытового обслуживания и пр. Составленные протоколы будут направляться в суд для принятия решений.
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14.05.2020 11:46 Відповісти
зегниды блевотина
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14.05.2020 01:27 Відповісти
В девяностые, учитывая множество объективных и субъективных моментов, мы, украинцы, породили поколение морально дефективных и умственно ограниченных монстров. А на подходе уже их дети...
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14.05.2020 08:19 Відповісти
 
 