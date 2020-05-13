Рада відмовилася надавати Нацгвардії право складати адмінпротоколи
Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт №3105, яким пропонувалося надати Національній гвардії України право складати протоколи про адміністративні правопорушення.
Як передає Цензор.НЕТ, за проєкт закону в першому читанні проголосували 179 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосів.
Пропозиція спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відправити законопроєкт на доопрацювання до повторного першого читання або повернути на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи також не набрала необхідної кількості голосів ("за" - 215 і 208 депутатів відповідно).
Автори документа - п'ять нардепів зі "Слуги народу" - пропонували "посилити правоохоронні повноваження Нацгвардії в частині виконання завдань з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки". Зокрема, йшлося про право складати адмінпротоколи, проводити особистий огляд і огляд особистих речей.
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Про це народна депутатка від «Європейської Солідарності», голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе написала на своїй сторінці в мережі Фейсбук.
«Верховна Рада ганебно провалила навіть беззубу, але потрібну постанову про звернення України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 років», - написала народна депутатка.
«Слуги народу» дали лише 128 голосів. Не треба глибокої аналітики щодо справжнього єства цього політичного проекту. Це голосування чітко продемонструвало - половина депутатів «Слуги Народу» - відкриті зрадники», - додала вона.
Народна депутатка зазначила, що саме, на її думку, не сподобалося «Слугам народу» і ОПЗЖ в тексті постанови.
«Думаю, ось ці частини їм не сподобалися:
- завжди пам᾿ятати ці жахливі сторінки історії людства та наголошуючи на неприпустимості перекручування історичних фактів задля досягнення політичних цілей і, особливо, для виправдання агресивної зовнішньої політики;
- Україна як одна з держав-засновниць Організації Об'єднаних Націй, член Ради Європи та Організації з безпеки та співробітництва в Європі, держава, яка послідовно прагне набуття повноправного членства в Європейському Союзі і Організації Північноатлантичного Договору, солідарна з народами світу та демократичними державами у ці пам'ятні для усього людства дні;
- в 2014 році вперше після завершення Другої світової війни у Європі одна держава-член ООН окупувала та здійснила спробу анексії частини території іншої суверенної держави-члена ООН, що є найтяжчим міжнародним злочином проти миру та безпеки людства та міжнародного правопорядку, та неминуче нагадує трагічні події, які відбувалися в Європі понад 80 років тому», - написала Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Політик додала, що ось за ці пункти сьогодні слуги і не проголосували. «Після «Дня пабєди» від Венедиктової-Лєщєнка все складається в логічний ланцюжок», - зауважила вона.
Народний депутат наголосила: «Маємо маріонетковий режим, керований із Москви. Тому всі сепаратисти і злочинці знову почуваються в Україні вільно».
"Безвременно, безвременно, на кого ж ты нас покинуло... Сегодня после долгой болезни в украинской политике окончательно скончалось монобольшинство "слуг народа". Президент Зеленский сегодня приехал в Раду, попросил поддержку своей фракции в голосовании за антиКоломойский закон, но сумел получить поддержку только 200 депутатов!
И оказалось, что президент-то - голый! Народ Украины дал Зеленскому уникальный шанс изменить страну - абсолютное доверие, чтобы не было никаких жалоб, что, мол, нет полномочий. Но вместо подбора профессионалов с принципами, ценностями и репутацией, Зеленский бездарно раздал народное доверие ноунэймам, как ему казалось. Раздал квоты в списке своим друзьям и спонсорам, которые попродавали места в обмен на чьи-то личные интересы и в ряде случаев - за деньги, кому попало, и этими "кто попало" снова оказались олигархи, контрабандисты и т.д., которые и стали настоящими хозяевами "слуг", - об этом на смволей страничке в Фейсбуке пишет Юрий Бутусов.
"Сегодня Зеленский потерял монобольшинство. АнтиКоломойский закон был добыт голосами фракций Порошенко и Вакарчука - прямых оппонентов действующей власти. Президент по сути утратил монополию на проведение самостоятельной политики, он обречен на постоянный поиск коалиций также, как и его предшественники. И мы еще не знаем, что Зеленский отдал в обмен на эти 200 голосов. Вполне вероятно, что это снятие руководства Нацбанка, а может и раздача других кусков власти, посмотрим.
Всего год. И еще держится рейтинг, но даже собственные депутаты готовы его обрушить, накануне местных выборов "Слуги" стали относиться к своему вождю как к "хромой утке", они не сомневаются, что рейтинг Зеленского будет продолжать падать - и они готовы помогать этому падению. И остановить обвал роликами в инстраграме у Зеленского не получится - надо делать реальные реформы, надо управлять государством, а не играть роль в декорациях.
А я вспоминаю интервью с Коломойским 27 августа 2019-го - он это все предвидел...", - пишет Бутусов.
Законопроєкт http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3355-1&skl=10 № 3355-1 підтримали 244 народних депутатів.
Законопроєкт розробили депутати партії "Слуга народу" для "визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".
У законопроекті пропонуються ввести нову норму, завдяки якій чиновники не повинні декларувати майно, якщо воно записано на неповнолітніх дітей, які з ними не проживають.
Серед інших заявлених змін - виключення зі списку осіб, які зобов'язані подавати електронні декларації про майновий стан, радників, помічників, уповноважених, прессекретаря президента України, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.
Проєктом закону пропонується встановити, що дія Закону України "Про запобігання корупції" (в тому числі положення щодо фінансового контролю) поширюється на осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства (крім акціонерного товариства), в статутному капіталі якого більше 50% часткою належать державі, посадових осіб органів акціонерного товариства, в статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій прямо або побічно належить державі.
обыски граждан посреди улицы без санкции суда.
Пусть обыскивают друг друга у себя в МВД.
"В частности, речь шла о праве составлять админпротоколы, проводить личный досмотр и осмотр личных вещей."
Источник: https://censor.net.ua/n3195362
Как сообщил директор Юридического департамента Вячеслав Басараб, такие полномочия будут предоставлены конкретным представителям исполнительных органов, в том числе части сотрудников Департамента административных услуг и потребительского рынка, администраций районов, КП "Жилкомсервис" и пр. В дальнейшем список уполномоченных на составление админпротоколов может быть дополнен.
По словам Басараба, таким сотрудникам будет выдано на руки решение исполкома, которое будет являться подтверждением полномочий проверяющего. Они будут проверять, в том числе в составе комиссий, соблюдение правил карантина гражданами, а именно: пребывание в общественных местах в защитных масках; соблюдение режима самоизоляции; запрет на посещение горожанами парков, скверов, зон отдыха, учреждений развлекательной сферы и бытового обслуживания и пр. Составленные протоколы будут направляться в суд для принятия решений.