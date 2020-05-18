Фармацевтичний ринок за підсумками року зросте на 6-8%, - Шимків

Обсяги продажів на фармацевтичному ринку України за підсумками 2020 року зростуть на 6-8%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі порталу Rabota.ua, у межах масштабного аналітичного дослідження про фармринок, заявив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

За його словами, загалом продажі на фармацевтичному ринку з моменту запровадження карантину в Україні знизилися приблизно на 20%. Основна причина, на думку Шимківа, - відтермінування планових візитів українців до лікарів, і, як наслідок, - зниження кількості призначень лікарських засобів.

"Водночас це формує явище відкладеного попиту. Щойно планові візити до медичних закладів відновляться в колишньому обсязі, повернеться і попит на ліки, і фармацевтичний ринок зросте на 6-8% порівняно з минулим роком. Це менше, ніж прогнозовані на початку року 14 %, однак прогноз доволі оптимістичний", - наголосив Шимків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дарниця" реєструє діючу речовину для препарату, яким лікують коронавірус

Глава ради директорів Darnitsa Group також додав, що загалом у більшості гравців українського фармринку ситуація стабільна.

"Наприклад, завдяки тому, що не відбулося різкого підвищення курсу валют, не справдилися прогнози щодо погіршення ситуації в імпортерів ліків - ціни на препарати суттєво не зросли, попит загалом зберігся. Практично не зачинялися аптеки, за винятком тих, які працюють у торгівельних центрах. Розподіл частки ринку також загалом не змінився. Ймовірно, складнощі, з якими наразі стикаються фармацевтичні компанії, пов'язані насамперед з індивідуальними підходами до управління бізнесом, а не карантинними обмеженнями", - зазначив він.

Шимків нагадав, що карантин не вплинув на роботу "Дарниці" завдяки проведеній раніше діджиталізації більшості процесів. "Darnitsa Group не зупинила жоден із проєктів M&A", - повідомив Шимків. Крім цього, всі співробітники забезпечені медичною страховкою та засобами індивідуального захисту, частина офісу перейшла на віддалену роботу. Прийом персоналу на роботу в карантин не припинявся. Крім того, компанія переорієнтувала частину своїх виробничих процесів, щоб задовольнити попит населення на окремі препарати.

"У березні відбулося різке зростання попиту на жарознижувальні та знеболювальні засоби, і "Дарниця" збільшила їхнє виробництво, щоб забезпечити попит. Також сформувався високий попит на противірусні засоби, зокрема - арбідол, який у деяких країнах включений до керівництва з лікування COVID-19 і входить до складу нашого противірусного препарату "Імустат", - заявив Шимків. - Ще один важливий стратегічний напрям - підготовка до виробництва препарату на основі гідроксихлорохіну, який лікарі США, Європи, Китаю застосовують для лікування хворих на COVID-19 у межах клінічних досліджень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська фармацевтика не постраждає від заборони Індії на експорт компонентів ліків, - Шимків

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія та вирішення проблем болю. Чистий дохід від реалізації продукції в 2019 році - 3,312 млрд грн, зростання чистого прибутку становить 30%. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.