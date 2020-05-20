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"Повністю відредаговані": у Байдена прокоментували "плівки Деркача"

У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Вони дуже сильно відредагували їх, але це не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу", - зазначив представник Байдена Ендрю Бейтс.

У штабі кандидата в президенти США відзначають активну участь у поширенні аудіозаписів російським пропагандистським медіа Russia Today.

The Washington Post також нагадує про зв'язок Андрія Деркача з російською розвідкою. Нардеп навчався в школі КДБ у Москві. Його батько працював у радянських спецслужбах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це не останній дзвінок, який побачать українці, - Зеленський про плівки Деркача

Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".

Автор: 

Байден Джо (2883) Деркач Андрій (151) Порошенко Петро (15160)


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Топ коментарі
+42
Тебе жопа, Вова.
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20.05.2020 13:48
+22
Джо Байден в 2014-2016 годах вообще-то был вице-президентом США и по ходу службы занимался внешней политикой и украинской в том числе. Особенно учитывая агрессию Раши и помощь США Украине. Если и писали его разговоры, то явно не журналисты, и надергать можно было сколько угодно. А тем более потом накомпилировать. Была уже подобная операция рашенских служб против Меркель и Франции.
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20.05.2020 14:00
+20
Передбачаючи навалу зеботів...

"Полностью отредактированы": у Байдена прокомментировали "пленки Деркача" - Цензор.НЕТ 7118
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20.05.2020 13:49
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так питро отчитывался, довольно бодро , о выполненном и байден давал ему указание
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20.05.2020 14:09 Відповісти
ну там же не все на стороне Байдена
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20.05.2020 14:50 Відповісти
пленки американских спецслужб

Распространяемые ФСБ РФ. А шо - никаких проколов в логике.
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20.05.2020 14:12 Відповісти
Кацапам любой скандал в Америке выгоден. Естественно они будут его разгонять.
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20.05.2020 14:17 Відповісти
А в США никакого скандала нет.
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20.05.2020 14:24 Відповісти
Пока возможно и нет. Как будет дальше - посмотрим.
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20.05.2020 14:30 Відповісти
Давайте мацквароті зЄблани свою кремллядську пєснт про соросят а тепер ще й байденят... Обісралися ваше сопливе чмо з цими кремлівськими вкидами на своїй прес-конференції навіть без державних символів... Малорос і гнида воно
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20.05.2020 14:14 Відповісти
""Повністю відредаговані": у Байдена прокоментували "плівки Деркача"" -млядь,буйден ,а факти хто "відредагував"?!
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20.05.2020 14:18 Відповісти
Руки прочь от патриотов.
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20.05.2020 14:22 Відповісти
Пльонки? А диска винилового у них нет?
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20.05.2020 14:23 Відповісти
Москва багатьох використала,згадайте касетний скандал з Мельниченко.
"Не дивно, що Деркач-молодший, побачивши мене, так скипів - ще за Кучми через мої записи його батько втратив посаду в СБУ, - зазначив Мельниченко." джерело"Українські Новини" від 9 листопада 2009 року.
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20.05.2020 14:28 Відповісти
Ну, і про росповсюджувача
"Повністю відредаговані": у Байдена прокоментували "плівки Деркача" - Цензор.НЕТ 193
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20.05.2020 14:46 Відповісти
То есть, очередной фейк от кацапов и их зеленых приспешников. Ох, Яне, это может больно аукнуться.
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20.05.2020 15:14 Відповісти
Мне как-то всё равно, что в них отредактировано. Главное, что всё сделано по "плану" Байдена.
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20.05.2020 15:14 Відповісти
Марионетка Байдана.
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20.05.2020 15:15 Відповісти
Галимые детские отмазки. Что там отредактировано? Разве этот мудак не ставил в зависимость получение помощи в 1 млрд баксов в обмен на снятие прокурора Шокина с должности? Было всё наоборот? Старое лживое коррумпированное чмо от дерьмократов!
Трамп его уделает на выборах в одну калитку.
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20.05.2020 15:23 Відповісти
Отредактированные??? Соевые говорят, что байден назвал плёнки фейком, типо их вообще не существует. Разве можно сомневаться в их честности?!)
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20.05.2020 15:34 Відповісти
И шо таврищ ты нового узнал шо так раздухарился,проУкраїнські сили за американців то не секрет, а кацахли за скрепно-царскую державу.
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20.05.2020 16:26 Відповісти
Товарищем будешь своих друзей сладкоежек называть. Секрет был для байдена, что его Петя пишет🤣 представь как он обрадовался)
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20.05.2020 16:35 Відповісти
Ну їх я братами називаю і їх не багато 27%,а таврищи любят сладкиє речи им даже хватит слова Халва шоб они поверили шо наелись,ну ты ж таваришч знаешь поди наелся в совке аж к фрицам убежал.
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20.05.2020 16:44 Відповісти
Уходишь от темы, когда понимаешь что Петя обосрался, как все ваше соевое племя ссыкунов. Нет уж, или про плёнки или иди причесывай кому нибудь другому. У тебя обязательно получится, многие тут ведутся на такой дешёвый трюк))
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20.05.2020 16:58 Відповісти
Ну прям сцикуны, на майданах и окопах поди 73-й пробы витязи храбрились.Плохо читаешь ,я за союз с американцами шоб они кнутом ***.. рили все твое коррупционное прокацапское кодло кнутом и если Порох то и его ,но извини с проросеянской сволотой медведч,бойко,ахмет за которую ты ратуешь.
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20.05.2020 17:07 Відповісти
Про плёнки будет?
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20.05.2020 17:09 Відповісти
Ему ничего не будет, держзради ноль ,а более свежие пленки ермака не волнуют тебя справедливого, и про своих ахметов чего молчишьь, походу кацахлом являешся,супротив барина не холопа дело бунтовать.
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20.05.2020 17:23 Відповісти
Волнуют, я считаю что это зашквар, и как минимум брат Ермака должен ответить по закону. Если выяснится, что и второй в теме, посадить. Видишь, как просто быть адекватным человеком? Попробуй, может понравится все время не велять хвостом.😉
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20.05.2020 17:32 Відповісти
Якийсь барига Деркач, із підворотні, буде розповідати про видатних і великих людей світу, таких, як Байден? Це державний діяч і політик, якого перед виборами Трампа перевірили спецслужби США в довжину і в поперек. Там немає заганжованих і втягнутих у кланові розбірки. А саме головне, 5-й президент Порошенко вже більше року не виконує обов*язки президента, а його вороги України обливають брудом, ото він їх довів вивів на чисту воду. Якраз "плівки" прокацапського халуя вийшли перед цим цирком Вольдимара, щоб хоч якось відволікти увагу наріду. До цього там обзавівся плівками некий Кадиров-Онищенко і де вони? Одні пісуни і специ - злочинна шобла!
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20.05.2020 15:34 Відповісти
Все це заготовки Бені , проти якого в США розпочався судовий процес ,але це нічого йому не допоможе.
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20.05.2020 15:47 Відповісти
"Повністю відредаговані": у Байдена прокоментували "плівки Деркача" - Цензор.НЕТ 9109
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20.05.2020 15:47 Відповісти
Что может сказать ещё, этот Плохой Парень?
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20.05.2020 16:08 Відповісти
потужная паперденяя моника.
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20.05.2020 16:12 Відповісти
Отредактированы? То есть, Петя не говорил про 100% вместо 75%? Не признавался в нарушении закона при назначении Абрамявичюса? Не говорил, что уволил Шокина, хотя против того нет никаких претензий. Байден не говорил, что Шокина нужно уволить? Какой хороший редактор у автора пленок ))
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20.05.2020 17:32 Відповісти
який логін в тебе був до деактивації?
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23.05.2020 19:17 Відповісти
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