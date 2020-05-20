"Повністю відредаговані": у Байдена прокоментували "плівки Деркача"

У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Вони дуже сильно відредагували їх, але це не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу", - зазначив представник Байдена Ендрю Бейтс.

У штабі кандидата в президенти США відзначають активну участь у поширенні аудіозаписів російським пропагандистським медіа Russia Today.

The Washington Post також нагадує про зв'язок Андрія Деркача з російською розвідкою. Нардеп навчався в школі КДБ у Москві. Його батько працював у радянських спецслужбах.

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Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".