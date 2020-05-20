Через COVID-19 індекс глобального розвитку вперше може показати негативні значення, - ПРООН

Коронавірус COVID-19 завдав потрійний удар по глобальному людському розвитку, негативно вплинувши одночасно на охорону здоров'я, освіту і доходи. Цей індекс вперше за 30 років може показати від'ємне значення.

Про це сказано в доповіді Програми розвитку ООН (ПРООН), пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За останні 30 років у світі відбулося багато криз, включно з глобальною фінансовою кризою 2007-2009 років. Кожна з них сильно вдарила по людському розвитку, але загалом досягнення в області розвитку накопичувалися з року в рік. COVID-19 з його потрійним ударом - по охороні здоров'я, освіті та рівню доходів - може змінити цю тенденцію", - заявив глава програми Ахім Штайнер.

У доповіді про людський розвиток, опублікованій у середу, оцінюється показник, який визначається поєднанням освіти, охорони здоров'я та рівня життя людей у світі, як у багатих, так і в бідних країнах. У ній говориться, що COVID-19 - це "збільшувальне скло нерівності у світі".

Очікується, що в 2020 році темпи зменшення людського розвитку будуть набагато вищі в країнах, що розвиваються, які гірше справляються з соціально-економічними наслідками пандемії, ніж фінансово благополучні країни.

Так, за оцінками ПРООН, коли у світі закрили школи через спалах коронавірусу, 86% дітей у країнах з низьким рівнем людського розвитку фактично не отримували освіти, тоді як у країнах із високим розвитком показник становив 20%. Багато в чому це пов'язано з відсутністю доступу до онлайн-навчання.

В ПРООН заявляють, що криза показує, наскільки необхідне "рішуче і орієнтоване на справедливість втручання", оскільки багато країн ще більше відстануть у розвитку, якщо не спробувати скоротити розрив між ними і благополучнішими країнами.

У зв'язку з цим в ООН виділяють кілька пріоритетних напрямків для подолання труднощів, викликаних кризою, серед яких: захист систем і служб охорони здоров'я, посилення соціального захисту, захист робочих місць, малого і середнього бізнесу та працівників неформального сектора, сприяння миру і довіри для створення соціальної згуртованості. В ПРООН закликають міжнародне співтовариство сприяти цьому.

ООН почала відслідковувати індекс глобального людського розвитку з 1990 року.