336 мільйонів причин зіграти в Мега Мільйони цієї п'ятниці. (Реклама)

$ 336 мільйонів. Саме таку суму може отримати щасливий гравець, якому вдасться виграти джекпот найближчого тиражу знаменитої американської лотереї Мега Мільйони. Гравці з України можуть взяти участь у розіграші нарівні з любителями лото з усього світу.

Найбільший лотерейний приз планети

Після того, як черговий тираж не виявив переможця, найближчої п'ятниці, 29 травня 2020 року, американське лото Мега Мільйони (Mega Millions) розіграє джекпот у $ 336 млн. Це найбільший із лотерейних призів, що розігруються на цей момент.

Грати і вигравати з України

Білети Мега Мільйонів продаються тільки на території США, але це - не проблема! Сайт theLotter.com відкриває гравцям з України та інших країн світу можливість брати участь у цьому захопливому лото онлайн! Процес гри схожий з грою зі звичайним білетом - після того, як ви зайдете на сторінку лотереї на сайті, вам буде запропоновано вибрати 5 основних номерів від 1 до 70 і 1 додатковий номер від 1 до 25 (ви також зможете використовувати випадково згенеровані числа). Потім вам потрібно буде зареєструватися на сайті і додати платіжний засіб. Весь процес займає декілька секунд вашого часу.

Що відбувається далі

Після того як ви відправите ваше замовлення, працівник theLotter - провідного сервісу доставки лотерейних квитків, який проживає в США - купить білет з вибраними вами номерами. Ви зможете в будь-який момент подивитися скан-копію вашого білета у вашому рахунку на сайті. Всі виграні вами призи будуть виплачені цілком і повністю. Дохід theLotter складається з невеликої надбавки до ціни білета, яку ви платите при оформленні вашого замовлення.

Вигравайте більше з опцією "Megaplier"

Мега Мільйони - це не тільки величезні джекпоти. Ви можете виграти по-крупному навіть якщо вам не вдалося вгадати всі номери, що випали в тиражі. Наприклад, другий приз лотереї становить $ 1 млн, але він може стати в кілька разів більшим, якщо ви відзначите на своєму білеті клітинку "Megaplier". "Megaplier" - це мультиплікатор, здатний збільшити ваші виграші у другорядних категоріях в 2-5 разів. Наприклад, 10 березня цього року, гравцеві з Флориди вдалося вгадати 5 з 6 номерів, що випали в тиражі. Зазвичай, це б принесло йому $ 1 млн, але, завдяки своєчасно зазначеному полі "Megaplier", його або її приз склав $ 5 млн! Непогане повернення за невелику добавку до ціни білета!



Вигравайте величезні призи американських лотерей з будь-якої країни

Сайт theLotter, що дозволяє гравцям з усього світу брати участь в найбільших тиражах планети, ось-ось відзначить своє двадцятиріччя. За час його існування гравці сервісу виграли призи на приблизно $ 100 млн. Найбільший виграш належить Аурі Д. з Панами, якій вдалося зірвати 30-мільйонний джекпот Florida Lotto в липні 2017 року. Останнім, на даний момент, великим переможцем є Л. О. з Еквадору, виграв 1 січня 2020 $ 50.000 в іншій знаменитій американській лотереї - Пауербол.

Не пропустіть свій шанс стати мультимільйонером!

Джекпот Мега Мільйонів перейшов уже 29 раз поспіль, що практично гарантує те, що зовсім скоро комусь вдасться зірвати величезний куш - рекордна безвиграшна серія лотереї становить 35 тиражів. У вас теж є шанс виграти цю неймовірну суму! Але ви ніколи не зможете цього зробити, не купивши білет. Заходьте на сайт theLotter і забронюйте своє місце в тиражі, який відбудеться в п'ятницю, 29 травня 2020 року!

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