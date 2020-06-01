Ініціюю кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єру, - "слуга народу" Дубінський

Нардеп Дубінський зробив офіційне звернення до керівника Нацполіції Ігоря Клименка та міністра юстиції Дениса Малюськи для відкриття проваджень щодо можливої ​​змови депутата Верховної Ради Ігоря Кисельова з ТОВ "Трудовий будинок Труд", приватним виконавцем Павлом Говоровим і посадовими особами "Укргазбанку" проти цього підприємства.

Кисельову і Говорову може бути висунуто кілька обвинувачень: умисне доведення компанії до банкрутства, фальсифікація документів, невиконання рішень судів та інше, повідомляється на сайті dubinsky.pro.

Окремо Дубінський попросив розслідувати незаконні дії приватного виконавця Говорова щодо ТОВ "ПГК", і скасувати його незаконні постанови, а також записи про обтяження, які були проведені реєстратором Києво-Святошинської держадміністрації Київської області Ткаченком Д. В.

Плисецький гранітний кар'єр було доведено до банкрутства руками виконавця Говорова, який ігнорував постанови судів і був спільником у захопленні підприємства. На цей момент роботу ТОВ "Плисецький гранітний кар'єр" зупинено, і воно не може здійснювати свою діяльність. Оскільки було незаконно вилучено виробничу техніку — екскаватори. Хоча ще в середині 2019 року ТОВ "ПГК" було функціональною компанією. У нього була заборгованість за кредитом "Укргазбанку", яку поступово виплачували.

Загальна сума кредиту "Укргазбанку" - 64 млн грн. Він був реструктуризований, і підприємство підписало з банком мирову угоду. Всього ТОВ "ПВК" перерахувало за кредитом 56 млн грн, у тому числі 20,9 млн грн після укладення мирової угоди. Її виконували, і сторони мали її продовжити після того, як компанія в першій половині 2019 року продовжить Спеціальний дозвіл на користування надрами. Однак після зміни керівництва "Укргазбанку" фінустанова відмовилася виконати цю домовленість. Вона робила все, щоб довести компанію до банкрутства, порушуючи свої ж обіцянки:

Продовжити термін мирової угоди на 12 років із затвердженням нового договору в суді.

Скоротити комісію за послуги приватного виконавця - 10% суми заборгованості.

Замість усього цього приватний виконавець Павло Говоров наклав арешт на майно та кошти ТОВ "ПГК". Тим самим зупинив його роботу (підприємство не може функціонувати без техніки). А також виніс постанову про стягнення винагороди на непідйомну суму - €250 тис.

У червні і липні 2019 року Плисецький гранітний кар'єр направляв до "Укргазбанку" листи з пропозиціями щодо виплати заборгованості, однак вони ігнорувалися. Той же "Укргазбанк" блокував план санації ТОВ "ПГК", який було розроблено компанією у відповідності з Кодексом України з питань банкрутства. Все робилося, щоб зупинити підприємство і захопити його. У тому числі з порушенням судових заборон на стягнення майна та інших правових актів.

ТОВ "Плисецький гранітний кар'єр" до краю фінансової катастрофи цілеспрямовано вела група осіб, перелічених у заяві депутата Олександра Дубінського: Кисельов, Говоров і відповідальні працівники "Укргазбанку".

"Створювалися всі умови для рейдерського захоплення компанією "Трудовий будинок Труд" - одноденкою без активів, яка складається з одного учасника. Її цікавили не тільки обладнання гранітного кар'єра, але і його ліцензія на ведення гірничопромислової діяльності, одержання якої вимагає великого часу і зусиль.

Хочеться вірити, що Мін'юст вживе заходи щодо злочинного приватного виконавця Говорова, а правоохоронці проведуть належне розслідування щодо загарбників ТОВ "Плисецький гранітний кар'єр" і притягнуть винних до відповідальності, йдеться в публікації.