Помер український композитор Мирослав Скорик

Пішов із життя видатний український композитор і музикознавець Мирослав Скорик.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головний режисер Національної опери України Анатолій Солов'яненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відійшов у вічність видатний діяч мистецтв і щирий, надійний друг - Мирослав Михайлович Скорик", - написав Солов'яненко.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю композитора.

"Сьогодні Україна втратила генія нашого часу. Музиканта, композитора, творця й людину з великої літери. Пішов з життя Герой України, професор Національної музичної академії України, народний артист України Мирослав Михайлович Скорик", - написав президент на своїй сторінці в Facebook.

Я назавжди запам’ятаю, як на День Незалежності у 2019 році неймовірно звучав гімн України у його виконанні. Вічна пам’ять, Мирославе Михайловичу!", - додав він.

Мирослав Скорик, 1938 р.н., є автором музики до опери "Мойсей", балетів "Каменярі" і "Повернення Баттерфляй", низки кантат для хору та симфонічного оркестру, симфонічних творів, камерно-інструментальних і вокальних творів. У 60-х рр створив ансамбль "Веселі скрипки", для якого написав кілька популярних пісень. Написав музику до більш, ніж 40 фільмів, серед яких "Тіні забутих предків", "Жива вода", "Гуси-лебеді летять", "Високий перевал", мультфільмів "Грицькові книжки" і "Лис Микита", серіалів і драматичних спектаклів.

Тривалий час викладав композицію у Львівській та в Київській консерваторіях, працював у США й Австралії, очолював кафедру історії української музики в Національній музичній академії України ім.Чайковського. Був художнім керівником фестивалю "Київ Музик Фест", головою журі фестивалю "Червона Рута", співголовою Національної спілки композиторів України, художнім керівником Київської опери.

У 2008 році був удостоєний звання Герой України з врученням Ордена держави, в 2010 - удостоєний Ордена за заслуги I ступеня.

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