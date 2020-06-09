Впровадження другого рівня пенсійної системи в нинішньому вигляді - авантюра, - Федерація роботодавців України

Федерація роботодавців України виступила з відкритим зверненням щодо ризиків впровадження в Україні загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (другого рівня пенсійної системи).

За даними федерації, від впровадження системи постраждають легальні роботодавці, які чесно платять податки, втрачають свою конкурентоспроможність під фіскальним навантаженням, що постійно зростає. А ті, хто вирішив працювати "у чорну" чи "у сіру", отримують надприбутки, повідомляє 112.

"Незграбні спроби контролюючих органів боротися з "тіньовиками" зазвичай закінчуються посиленням перевірок і санкціями саме до легальних роботодавців за незначні порушення. Це замкнене коло", - йдеться у зверненні.

У листі також ідеться, що створення пенсійної системи другого рівня не вирішить наявних проблем і труднощів, які виникли перед державною пенсійною системою в Україні.

"Навпаки, в інших країнах системи другого рівня стикаються з тими самими проблемами неформальності, ухилення від сплати внесків і низького рівня охоплення. Різниця полягає в тому, що в приватній системі наслідки цих проблем повністю "впадуть на плечі" платників внесків (працівників і роботодавців), тоді як державна пенсійна система містить певний перерозподільчий механізм, який пом'якшує різкий вплив цих наслідків", - пишуть автори.

Єдиним вигодонабувачем від запровадження подібної системи будуть компанії ринку фінансових послуг.

"Представники останніх (компанії ринку фінансових послуг. – Ред.) активно лобіюють цей проект, оскільки є його єдиними гарантованими бенефіціарами. Але їхні інтереси не завжди збігаються з інтересами держави, працівників, роботодавців і, нарешті, пенсіонерів. При цьому з працівників і роботодавців хочуть додатково до ЄСВ і ПДФО збирати до другого рівня пенсійної системи близько 100 млрд грн на рік тільки на першому етапі, з поступовим збільшенням внесків", - йдеться в листі.