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готель (209) приватизація (1649) Холодов (80)

Фонд держмайна занизив стартову ціну готелю "Дніпро" втричі, - Холодов

Фонд держмайна занизив стартову ціну готелю

За його словами, ринок оцінює готель у 250-300 мільйонів гривень

Маніпуляції з фінансовою звітністю та процедурою приватизації готелю "Дніпро" в центрі Києва дозволили Фонду державного майна штучно занизити його стартову ціну в 3 рази – з 250 мільйонів гривень до 81 мільйона, що може призвести до збитків держбюджету.

Про це заявив народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов, передає РБК-Україна.

"Стартова ціна готелю Дніпро - всього 81 мільйон гривень, це номінальна вартість акцій компанії. Але балансова вартість активів - 249,6 мільйона, тобто в 3 рази вище. Відповідно, якщо йти за процедурою "малої приватизації", то стартова ціна аукціону дорівнює вартості акцій (81 млн грн), а якщо з "великої приватизації" - то ціна була б не менше вартості активів (249,6 млн грн). При цьому продаж за процедурою "великої приватизації" можливий, якщо активи коштують понад 250 млн грн. При визначенні процедури ФДМ спирався на фінансову звітність готелю, хоча довіри до неї немає ніякого", - сказав Холодов.

Нардеп також додав, що, згідно з тією ж звітності, чистий прибуток готелю "Дніпро" у 2019 році склала всього лише 280 тисяч гривень - $11 тисяч - при доході понад 60 мільйонів гривень.

"Це просто смішні звіти й смішні суми. Очевидно, що там роками існувала чорна каса і махінації з доходами та витратами. Саме махінації дозволили зменшити балансову вартість готелю, піти за процедурою "малої приватизації" та знизити стартову вартість готелю в 3 рази", - сказав Холодов.

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На його думку, це перший кейс приватизації знакового об'єкта, який показує "реальну оцінку професіоналізму" керівництва ФДМУ.

"Уявіть, що глава фонду держмайна купив квартиру за 250 тисяч, а потім виставив на аукціон зі стартовою ціною в 80 тисяч в надії на те, що збіжаться інвестори й підвищать ціну до реальних 250-ти. І далі він ризикує - якщо схема спрацює, то він поверне свої гроші й попіариться, а якщо ціна не виросте - то він або втратить гроші, або скасує аукціон. Або ще один приклад: глава Фонду йде працювати за зарплату, а потім отримує 30% з умовою, що решта 70% йому потрібно виторгувати. Цікаво, чи погодиться він так працювати?"- зазначив Холодов.

За його словами, він консультувався з ринком, всі оцінюють готель у 250-300 мільйонів гривень, деякі готові заплатити навіть більше – до 400 мільйонів.

"Тоді як Дмитро Сенниченко штучно занижує ціну і ризикує грошима державного бюджету. Такий підхід є неприпустимим, не можна виставляти держвласність на продаж у три рази нижче балансової вартості. Така практика має бути припинена з самого початку, її не можна допускати ні при приватизації готелю, ні будь-яких промислових підприємств", - вважає нардеп.

Нагадаємо, перший великий об'єкт приватизації – готель "Дніпро" – був виставлений на продаж 15 липня. В готелі є 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.

Нагадаємо, раніше про готовність цьому готелі до приватизації заявляв президент Володимир Зеленський; він також зазначив, що виставлять на приватизацію і великі підприємства, які не є стратегічними.

Конкурс з приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемії коронавірусу.
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Топ коментарі
+1
даже такой сверх прибыльный отель и то работает в тени. что порох что зе только добавляли налоги... и пора снова ложится под мфв, но схемы и налоги ни-ни. вот цуки.
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16.06.2020 17:24
+1
А вот сохранение объекта в гос.собственности точно приведёт к убыткам госбюджета
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16.06.2020 17:25
+1
81 миллион за 13 тысяч квадратов? 6230 грн 76 коп за квадратный метр в центре возле майдана? Они чем там обдолбались?
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16.06.2020 17:27
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Для Бени готовят
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16.06.2020 17:22 Відповісти
Беню такой хлам не интересует .
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16.06.2020 17:32 Відповісти
А если для Ахметова ? Место козырное
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16.06.2020 17:32 Відповісти
У нас нет коррупции , зеля сказал .
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16.06.2020 17:23 Відповісти
даже такой сверх прибыльный отель и то работает в тени. что порох что зе только добавляли налоги... и пора снова ложится под мфв, но схемы и налоги ни-ни. вот цуки.
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16.06.2020 17:24 Відповісти
Рекомендую про НДС - все по полочкам
https://youtu.be/_1m3rbWiz-c
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16.06.2020 17:36 Відповісти
А вот сохранение объекта в гос.собственности точно приведёт к убыткам госбюджета
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16.06.2020 17:25 Відповісти
Интересно, кому из зеленых достанется?
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16.06.2020 17:27 Відповісти
81 миллион за 13 тысяч квадратов? 6230 грн 76 коп за квадратный метр в центре возле майдана? Они чем там обдолбались?
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16.06.2020 17:27 Відповісти
Дёшево? Немедленно берите!
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16.06.2020 17:30 Відповісти
Они думают, что украинцы считать не умеют
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16.06.2020 17:37 Відповісти
Ну а вдруг ставка на "какаяразница" сыграет опять. Особенно при том, что эти же люди ликовали над предложением зп Смелянского (на сколько он нормальный менеджер вопрос другой) можно пустить на увеличение зарплат сотрудников укрпочты. 860к на 98к сотрудников 8 грн 77 копеек каждому.
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16.06.2020 17:42 Відповісти
😀😀😀
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16.06.2020 17:45 Відповісти
Покупатель заказал цену - а покупатель всегда прав 😀😀😀
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16.06.2020 17:32 Відповісти
Петины кадры до сих пор працюють, а долбаный некомпетентный зебил не может ни кадры поменять ни петю посадить.
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16.06.2020 19:39 Відповісти
З архітектурної точки зору цей готель ... ну просто сором. Повоєнний "новодєл". От до війни там (поряд, вище ******** консерваторії) був справжній готельний шедевр світового класуІ Комуністи підірвали в 1941... Хоч з рестораном цього готелю в мене повязано багато приємних спогадів і, до речі, саме там придумали відому на увесь світ "котлету по київські", він безнадійно застарів. Тому і ціна така. Його потрібно зносити повністю і на цьому місці будувати щось *******.
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16.06.2020 22:02 Відповісти
 
 