Операція "Дестабілізація". Як Зеленського штовхають в обійми Путіна. ВIДЕО

Як через справу Стерненка проросійські сили дестабілізують країну і змушують Володимира Зеленського прибитися до кума Путіна? Про це, а також про скажених "шаріятів" - у свіжому випуску "Без цензури" від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Після нещодавніх акцій і сутичок під Шевченківським судом різнокаліберні посли "русского мира" підняли на прапор гасла проти Сергія Стерненка і почали наполегливо імітувати великий протестний рух. Хоча їхніх зусиль не оцінили навіть "рідні" медведчуківські медіа.

Чому нечисленні адепти Шарія раптом вирішили вийти на вулицю? Як безкарні "русскомірци" напали на азовців, а потім отримали здачі? Чому поліція знову охороняла "шаріят" від проукраїнських активістів, та ще й знову побила останніх? Що насправді потрібно лобістам "русского мира" в Україні і до чого тут можливі позачергові вибори?

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