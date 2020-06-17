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Шарій Анатолій (227) Данилюк-Ярмолаєва (362)

Операція "Дестабілізація". Як Зеленського штовхають в обійми Путіна. ВIДЕО

Як через справу Стерненка проросійські сили дестабілізують країну і змушують Володимира Зеленського прибитися до кума Путіна? Про це, а також про скажених "шаріятів" - у свіжому випуску "Без цензури" від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Після нещодавніх акцій і сутичок під Шевченківським судом різнокаліберні посли "русского мира" підняли на прапор гасла проти Сергія Стерненка і почали наполегливо імітувати великий протестний рух. Хоча їхніх зусиль не оцінили навіть "рідні" медведчуківські медіа.

Чому нечисленні адепти Шарія раптом вирішили вийти на вулицю? Як безкарні "русскомірци" напали на азовців, а потім отримали здачі? Чому поліція знову охороняла "шаріят" від проукраїнських активістів, та ще й знову побила останніх? Що насправді потрібно лобістам "русского мира" в Україні і до чого тут можливі позачергові вибори?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
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Топ коментарі
+51
Зелохторат,
Операция "Дестабилизация". Как Зеленского толкают в объятия Путина - Цензор.НЕТ 7073
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17.06.2020 22:29
+49
Операция "Дестабилизация". Как Зеленского толкают в объятия Путина - Цензор.НЕТ 2629
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17.06.2020 22:36
+39
Операция "Дестабилизация". Как Зеленского толкают в объятия Путина - Цензор.НЕТ 8863
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17.06.2020 22:35
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людей было несколько тысяч есть видео достаточно длинной колонны, не 500 человек даже не тысяча много больше, просто там заторы произошли с кордоном полиции перед администрацией, да и куралесие растянулось достаточно на долго на всю парковую зону там таких кучек если собрать и подсчитать ещё штук 20 было...для рабочего дня и для первого раза вышло много и организация на приличном уровне, в общем это только репетиция и будет дальнейший прогресс, за зе вообще никто не вышел за год, а тут от какого то ноунейма вышли тысячи, для зе это позорно за него же 75 % голосовали и где они...
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18.06.2020 00:37 Відповісти
покоління боярки, а не пепсі.
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18.06.2020 06:46 Відповісти
шмария надо выловить и подсыпать яда и повесить на столбе обоссать и медведчука так же повеситть шоб весео месяц как при людовике 11
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18.06.2020 01:32 Відповісти
Не треба зелені себе тішити, вони нічого не вирішують, їх ведуть як овець.
Увесь сценарій написаний давно.
Цю вакханалію можукть зупинити тільки здорові сили, але по сценарію на них заводять, безідставно, кримінальні справи, і таким чином чинять тиск щоби нейтралізувати.
А плебсу втюхивають Шарікових (пролачують збіговиська крайне лівих і крайнє правих).
Корабль під назвою "Зе" має крен....
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18.06.2020 01:55 Відповісти
_Марина ошибается: зеленский уже служит кремлю, так что принуждать его уже не требуется.
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18.06.2020 01:59 Відповісти
Все эти твари типа петуШария, беглых рыгоАналов, наворовав, потом в бега, большинство на обосРашку, а потом гадят Украине на сворованные у народа Украины деньги. Все это враги Украины, манкурт большинство из них кремлёвские консервы, откровенные враги и мпотомственное ворье.

петуШарій та злодії Кацуби.

петуШарій та його гівно-партія близькі до сім'ї Кацуб з Харківської області, діячів команди ексрезидента-втікача вітька Овоча, повідомила журналістка НВ Крістіна Бердинських.
Йдеться про екснардепа ригоАнала Володимира Кацубу та його синів: ексчлена правління НАК Нафтогаз та екснардепа Партії регіонів Сергія Кацубу, а також ексзаступника голови правління НАК Нафтогаз Олександра Кацубу.
Бердинских нагадала, що останнього після Майдану ГПУ підозрювала в причетності до розкрадання 450 млн грн.
«Кацуба навіть провів деякий час в СІЗО, в 2017-му він пішов на угоду зі слідством і відшкодував державі 100 млн грн», - додала вона.
За словами журналістки, в партійному списку Шарія під 11-м номером йшла дружина Олександра Кацуби, а сам Шарій не приховує дружби з сім'єю Кацуб. У його Instagram багато свіжих фото з Олександром Кацубою, є і з Володимиром.

поки Шарій ховається в ЄС та працю на кремль та проти України, в самій Україні його партією займається, експерший заступник губернатора Вінницької та області і експомічник депутата Сергія Кацуби Олександр В'юник.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/shariy-blizkiy-do-rodini-diyachiv-komandi-yanukovicha-novini-ukrajini-50092566.html?utm_source=set_lang
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18.06.2020 07:20 Відповісти
Операція "Дестабілізація". Як Зеленського штовхають в обійми Путіна - Цензор.НЕТ 9625
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18.06.2020 07:21 Відповісти
"Це сімейний виборчий проект злодіїв Кацуб": стало відомо, хто фінансує "партію" петуШарія.

син народного депутата, члена групи "Відродження" та кандидата в нардепи від жОппоблоку Володимира Кацуби, Олександр та взагалі вся сім'я злодіїв-ригоАналів Кацуб фінансує антиукраїнську діяльність петуШарія.

В списку гівно-партії петуШарія під номерами 11 та 14 балотуються мати Олександра Кацуби Наталія Гордієнко, з якою Кацуба-старший розлучився для того, щоб уникнути арешту чи конфіскації майна, а також дружина "політика" Тетяна Гузенко відповідно.

Окрім цього для створення "партії" петуШарія було викуплено фіктивну зареєстровану політичну силу "Об'єднана Україна", яка також зареєстрована на Харківщині - місці, де Володимир Кацуба спробує стати депутатом. Цікаво, що відповідно до результатів дослідження руху "Чесно", більшість партійних внесків на фінансування "партії" петуШарія були здійснені саме з Харківської області.
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18.06.2020 07:37 Відповісти
Зеленскому срочно нужно разруливать или прийдется ехать в Ростов
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18.06.2020 07:46 Відповісти
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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18.06.2020 07:50 Відповісти
Микила Яныч одобряють . Фсе на баррикады .!! .

Операція "Дестабілізація". Як Зеленського штовхають в обійми Путіна - Цензор.НЕТ 9058 .
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18.06.2020 08:38 Відповісти
калужский казел Азіров впрягается за гебешную консерву и рашистского холуя петуШария.)) как мило.)
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18.06.2020 09:43 Відповісти
Даже ёжику уже ясно что Зеленский кончит хуже Януковоща.
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18.06.2020 09:15 Відповісти
Операція "Дестабілізація". Як Зеленського штовхають в обійми Путіна - Цензор.НЕТ 4347
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18.06.2020 09:24 Відповісти
Цю вату шариків і його особисто в АТО або розстріляти . Буде перибігати до воргів стріляти, а перебіжать менше ворогів буде в Украіні. ТАК ОЧИСТИМОСЬ
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18.06.2020 09:39 Відповісти
Чем больше вы тут пишите, тем больше Шарию рекламы.
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18.06.2020 10:02 Відповісти
да, продолжаем писать. пусть все знают шарика и проголосуем за него
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18.06.2020 18:24 Відповісти
Панове, дивлячись на масований викид сірководню прихильниками Петра Олексійовича, пропоную розпочати промислове його використання, наприклад- для видобутку електроенергії!
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18.06.2020 10:02 Відповісти
Операція "Дестабілізація". Як Зеленського штовхають в обійми Путіна - Цензор.НЕТ 1333
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18.06.2020 10:33 Відповісти
Кстати Медведчук дает Шарию для охраны его "псевдо-мтингов" своих боевиков-титушек из диверсионно-разведывательного отряда "Шторм". После распада про-российского сепаратистского харьковского движения "Оплот", часть из них находится в Киеве и стали членами ДРГ "Шторм".
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18.06.2020 12:07 Відповісти
По поводу финансирования агента фсб россии - Шария и его политического проекта: его финансирует семья Кацуб (подонки-сепаратисты из окружения Януковича) и екс Нардеп Игорь Котвицкий ("Пупс"). Аваков "прикрывает", у него с Шарием договоренность - МВД закрыло предыдущие уголовные дела против подонка Шария и не открывает новых, а Шарий не трогает Авакова.
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18.06.2020 12:28 Відповісти
Молодцы, поддержим настоящего патриота - Шария
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18.06.2020 18:23 Відповісти
А если у него пришитый гипофиз не приживется? ..
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18.06.2020 20:19 Відповісти
В очко себе засунь своего фсб-шного ублюдка петушария.
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18.06.2020 20:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TqOeAGARhok Шарій втілює план Суркова "Шатун", продажна поліція на боці тітушок...
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18.06.2020 19:00 Відповісти
Просто отсутствует власть в стране и теперь может любая шавка дестабилизировать ситуацию, что может быть хуже
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18.06.2020 19:36 Відповісти
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