Операція "Дестабілізація". Як Зеленського штовхають в обійми Путіна. ВIДЕО
Як через справу Стерненка проросійські сили дестабілізують країну і змушують Володимира Зеленського прибитися до кума Путіна? Про це, а також про скажених "шаріятів" - у свіжому випуску "Без цензури" від Марини Данилюк-Ярмолаєвої.
Після нещодавніх акцій і сутичок під Шевченківським судом різнокаліберні посли "русского мира" підняли на прапор гасла проти Сергія Стерненка і почали наполегливо імітувати великий протестний рух. Хоча їхніх зусиль не оцінили навіть "рідні" медведчуківські медіа.
Чому нечисленні адепти Шарія раптом вирішили вийти на вулицю? Як безкарні "русскомірци" напали на азовців, а потім отримали здачі? Чому поліція знову охороняла "шаріят" від проукраїнських активістів, та ще й знову побила останніх? Що насправді потрібно лобістам "русского мира" в Україні і до чого тут можливі позачергові вибори?
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Увесь сценарій написаний давно.
Цю вакханалію можукть зупинити тільки здорові сили, але по сценарію на них заводять, безідставно, кримінальні справи, і таким чином чинять тиск щоби нейтралізувати.
А плебсу втюхивають Шарікових (пролачують збіговиська крайне лівих і крайнє правих).
Корабль під назвою "Зе" має крен....
петуШарій та злодії Кацуби.
петуШарій та його гівно-партія близькі до сім'ї Кацуб з Харківської області, діячів команди ексрезидента-втікача вітька Овоча, повідомила журналістка НВ Крістіна Бердинських.
Йдеться про екснардепа ригоАнала Володимира Кацубу та його синів: ексчлена правління НАК Нафтогаз та екснардепа Партії регіонів Сергія Кацубу, а також ексзаступника голови правління НАК Нафтогаз Олександра Кацубу.
Бердинских нагадала, що останнього після Майдану ГПУ підозрювала в причетності до розкрадання 450 млн грн.
«Кацуба навіть провів деякий час в СІЗО, в 2017-му він пішов на угоду зі слідством і відшкодував державі 100 млн грн», - додала вона.
За словами журналістки, в партійному списку Шарія під 11-м номером йшла дружина Олександра Кацуби, а сам Шарій не приховує дружби з сім'єю Кацуб. У його Instagram багато свіжих фото з Олександром Кацубою, є і з Володимиром.
поки Шарій ховається в ЄС та працю на кремль та проти України, в самій Україні його партією займається, експерший заступник губернатора Вінницької та області і експомічник депутата Сергія Кацуби Олександр В'юник.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/shariy-blizkiy-do-rodini-diyachiv-komandi-yanukovicha-novini-ukrajini-50092566.html?utm_source=set_lang
син народного депутата, члена групи "Відродження" та кандидата в нардепи від жОппоблоку Володимира Кацуби, Олександр та взагалі вся сім'я злодіїв-ригоАналів Кацуб фінансує антиукраїнську діяльність петуШарія.
В списку гівно-партії петуШарія під номерами 11 та 14 балотуються мати Олександра Кацуби Наталія Гордієнко, з якою Кацуба-старший розлучився для того, щоб уникнути арешту чи конфіскації майна, а також дружина "політика" Тетяна Гузенко відповідно.
Окрім цього для створення "партії" петуШарія було викуплено фіктивну зареєстровану політичну силу "Об'єднана Україна", яка також зареєстрована на Харківщині - місці, де Володимир Кацуба спробує стати депутатом. Цікаво, що відповідно до результатів дослідження руху "Чесно", більшість партійних внесків на фінансування "партії" петуШарія були здійснені саме з Харківської області.
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
.