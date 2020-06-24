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Новини Скандали в Слузі народу
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ФПУ (11) Слуга народу (2800) Третьякова Галина (111)

В одержувачів соцдопомоги народжуються діти "низької якості", які "теж сідають на державні кошти", - "слуга народу" Третьякова. ВIДЕО

Профспілки обурені заявами голови комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардепки від фракції "Слуга народу" Галини Третьякової і вимагають її відставки.

Про це йдеться в заяві Постійної комісії Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФПУ.

У документі наголошується, що Третьякова розпочала свою діяльність на посаді голови комітету ВР "з проведення антисоціальних реформ і руйнування соціального захисту громадян, виходячи з позиції "трохи дискримінувати найманого працівника".

Проте "кричущим антидосягненням" нардепа, на думку представників профспілок, стала заява про те, що "неякісні" громадяни не достойні гідного життя і соціального захисту.

Під час виступу на вебінарі, що був організований Київською школою економіки, Третьякова міркувала про доцільність виплачувати безробітним громадянам соціальну допомогу.

"Коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості. Які призводять до того, що теж сідають на державні кошти", - вважає депутатка.

За її словами, Велика Британія і Сінгапур вживають жорстких заходів для боротьби з безробітними.

"Велика Британія в цьому сенсі дуже жорстока стосовно тих, хто не працює і не захищає. У них навіть колись був заступник міністра соцполітики, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, його потрібно стерилізувати. Ось така жорстока політика. Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю (експрем'єра Сінгапуру, - Ред.) згадують, що дуже хороший Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти", - сказала Третьякова.

"Слуга народу" зазначила, що такими методами влада інших держав "викорчовувала в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками".

"Співати пісні потрібно тому, хто кожен день стає на захист своєї Батьківщини, на захист своєї домівки і щоб годувати своїх утриманців. Всі, хто цього не робить, не можуть відносити себе до гідного життя. Ось так, я вважаю, потрібно захищати просту людину. Але не просто просту людину, а того, що хоче працювати і захищати свою громаду", - додала Третьякова.

При цьому вона зазначила, що схильна до філантропії, але "допомагати хоче сама". "Не забирайте в мене податки. Я допоможу тому, хто просить гроші, якщо буду бачити, що вони ефективно будуть використовуватися. І я зроблю це краще ніж чиновники. Залиште мені кошти. Біля мене буде організовуватися той самий прошарок людей, але я зможу їм сказати: "Я тобі в цьому місяці не дам, бо ти ще не відпрацював", - пояснила Третьякова.

У відкритому листі до голови Верховної Ради Дмитру Разумкову постійна комісія ФПУ вимагає відкликати з посади голови комітету Третьякову через її "антисоціальну та антигуманну позицію".
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Топ коментарі
+101
У вас вся фракция низкого качества
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24.06.2020 19:20
+94
Где они таких олигофренов в партию насобирали? На каких помойках и в каких дурках их нашли?
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24.06.2020 19:21
+92
У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 9580
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24.06.2020 19:25
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Рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - ЭТО ЕСТЬ слуги народа! Проговорилась о соратниках по партии!
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25.06.2020 12:49 Відповісти
Это признаки Фашизма- тех кто не такой стерилизовать, а почему не сразу в газовую камеру?
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25.06.2020 12:51 Відповісти
Третьякова- подруга Супрун, проговорилась о стратегических задачах по Украине!
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25.06.2020 12:58 Відповісти
"Дети низкого качества"? Блть, казала б вже прямим текстом - "кормових сортів"
(або "на дешеву ковбасу").
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25.06.2020 13:03 Відповісти
Уже пора говорить не о политической партии "Слуга народа", а о сборище больных людей и подонков под названием "Слуги айкосов" во главе с главным Айкосом. Вопрос политический в этой партии уже перешел в вопрос медицинский. С ними давно должны разговаривать только врачи, психиаторы, наркологи. Другим людям разговаривать с этими больным сбродом бесполезно.
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25.06.2020 13:05 Відповісти
Возможно это звучит и цинично, на грани фола, но как раз такая форма "социальной помощи", как раз очень выгодна государству, которое за счет всех налогоплательщиков ростить пушечное мясо. Родители, а скорее те, кого лучше называть производители, должны нести ответственность за тех кого произвели, а не надеяться на других, в противном случае, "слабых на передок", да нужно стерилизовать, или как вариант забирать детей в другие семьи, которые смогут обеспечить достойную жизнь ребенку,.
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25.06.2020 13:22 Відповісти
задача государства сделать так что б пособий просило как можно меньше людей те что б біло более богатое общество . если мі для вас кормовая база некачественніх так начните с себя
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25.06.2020 13:34 Відповісти
Думаючих людей на жаль дуже мало. Ніхто не хоче сказати владі що, нафіг нам ваші подачки. Нам потрібна система відносин, яка робить людину незалежною від подачок держави. Але держава то сила, а цигани та селюки маргінали. Тому, сцикунам і страшно гавкати на державу, легше козлити маргіналів, їх можна навіть стирилізувати чи вбивати, аби нас особисто не чипала державна наволоч, яка обкрадає всіх і створює умови в яких народ стає все бідніше і більш залежний від подачок. Так скоро і ці горлопани стануть кандидатами на стирилізацію.
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25.06.2020 13:49 Відповісти
Що ви вчепилися в тих циган? Було колись у мене два бійця цигана, дещо з незвичною культурою але ловкі хлопці. В найгіршій ситуації міг покластися на них. А так, як вони ******* своїх дітей то, хотів би я аби хоч половина українців любила. Скількох з вас обікрали цигани, а скількох держпосадовці?
Ось в цьому і ховається нацизм, коли державні посадовці обкрадаючи народ звинувачують у всьому циган, євреїв, чичен, українців чи ще когось.
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25.06.2020 13:42 Відповісти
Третий год Зе! В Украине созданы "Тройки", которые не жалея себя, заседают по всем областям и принудительно круглосуточно, воплощают в жизнь решения и Зелёный Суд -СТЕРЕЛЕЗУЕТ НЕНАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОВ!
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25.06.2020 13:59 Відповісти
Коли татусі з мамами, как висловився Лесь Подерев'янський, "3.14здять" своїх дітей(це стосувалось самого Леся, такою він зазначив основу свого виховання ), дорослі з них виходять якісними, я сам Лесь наприклад))

Якщо дівчатка, накшталт цієї ЗЕслуги, недоотримували 3,14здюлів у дитинстві, доросле воно виявилось неякісним та верзе щось таке, за що треба було-б від3,14здити не дивлячись на стать та вік, але нажаль такі засоби виховання у дорослому віці працюють погано, або взагалі не працюють))
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25.06.2020 14:12 Відповісти
Лучшее ОПРАВДАНИЕ Российской агрессии от Украинской власти! Теперь её высказывания будут выступать как доказательство , что вот от чего они "Спасли Украинцев" Донбаса и Крыма. .
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25.06.2020 14:37 Відповісти
Іноді мені здається що, виступи українським посадовцям пишуть на мавзолеї, а потім розумію що, то просто рветься на зовні тваринна природа українського зажраного бюрократа, який вважає себе божком і арійцем.
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25.06.2020 14:57 Відповісти
Она наверно, в команде Зе, по книгам,у Гебельса училась.
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25.06.2020 14:45 Відповісти
Так, величезний прошарок населення отримує соціальну допомогу. Та, по-факту значна частина цього населення "неблагополучна". Так, багато з них просто використовують ту допомогу для своїх власних потреб і не мають ніякої відповідальності ні перед дітьми ні перед суспільством. Це дійсно так і це дійсно проблема. Але ж, пілять, це яким ідіотом треба бути, або слугою народу чи виборцем зеленського, щоб вирішення цієї проблеми здійснити шляхом стерилізації? Це ж чим та курва відрізняється від тої алкашні і наркоманів з циганами? А що ж є причиною цього явища, що змусило цих людей так опуститись? Та курва не хоче зрозуміти? Не хоче і не може, бо ні клепки ні елементарного глузду не вистачає. Ну і совісті також. А відповідь доволі проста - безвідповідальність населення породжена безвідповідальністю держави перед цим населенням. Деградована влада, аморальна поведінка властьімущих і зумовлює відповідну деградацію суспільства. І навпаки, деградоване аморальне суспільство отримує відповідну владу. Ну хіба останні вибори це не доказали? Сьогоднішні, вибачте, президент і парламент тому не приклад? Або вчорашні зашквари слуг і їх ***********? А тому, в першу чергу, владі потрібно взятись за себе. Себе, суки, в першу чергу каструйте. Самі будьте порядними і відповідальними, ну а т оді вже й і до того населення якесь будете мати право.
І ще, число люмпенізованого населення в державі обернено пропорційне рівню життя в цій державі. Розвивайте економіку, підвищуйте рівень життя людей, а не тільки свій, відповідно значно зменшиться отримувачів соціальної допомоги. Коли людина відчує, що самостійно може заробити на достойне життя за соціальною допомогою вона не побіжить. Звичайно, завжди будуть ті, що її потребуватимуть або навіть нею користатимуть, але багате суспільство то елементарно зможе собі дозволити.
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25.06.2020 15:10 Відповісти
Блин, а обезбаливание при кастрации за чей счет будет?
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25.06.2020 15:16 Відповісти
Лучшие надсмоторщики в тюрьме -это бывшие зеки, лучшие преследователи Свободы Слова - это бывшие журналисты, лучшие надсмоторщики в черных Гетто - Э то чёрные!
Тоже самое происходит и с Слугами народа - вырвавшихся из грязи , резко и случайно, они становятся НЕНАВИСТНИКАМИ ТЕХ, из кого они сами выскочили! Это провал всей идеи и системы НОВЫХ ЛИЦ! Только система неотвратимости наказания за действие или бездействие, может помочь решить вопрос кадров управления. Каждая Кухарка не может управлять Государством!
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25.06.2020 15:42 Відповісти
Вони слуги заможніх олігархічних людішек а не цьго деградованого,зомбованого,збідованого народу !!!!!!!!!
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25.06.2020 16:08 Відповісти
Народ заслуговує на таку владу,який він сам.Цей народ теперішній 73%-ий ще вчора голосував 56%-ми за поросеїв,котрі зараз його називають "уродом".Якась доля правди є,але з обох боків.Вдумайся,чому різко відрізана від пуповини та вдарена при родах вилупонь цього народу не може різко висловитися про свого братика,який завис на витягнутій пуповині тай все життя ссе мамку народну?Ні,шановні.У пошуках компромісу,навіть розпалювання ненависті до влади дерьмо-фашиками поросеями-фарисеями збурює всесвітню "хвилю флойда".В результаті--третьякових ізолюють,а нарко-флойдів нехай хоч у золотій труні,але таки хоронять,тому що палка має два кінці-держава має тримати обидва справедливими законами.
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25.06.2020 16:37 Відповісти
У меня нет хороших слов . Когда выборы ?
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25.06.2020 17:32 Відповісти
уродка генетическая.сраной тряпкой по едлу
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25.06.2020 17:36 Відповісти
Туфта полная.Зашейте ей рот пуповиной
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25.06.2020 17:49 Відповісти
надо требовать не её отставки а казни!
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25.06.2020 18:28 Відповісти
Политолог Голубуцький : слив «корабельной сосны» и перл Третьяковой был целенаправленным - чтобы отвлечь внимание от «засранцев» ... Абсолютно не погоджуюсь - якщо НЕлоху під айкоси отаке тягнуть на презентацію як мера, під таким!!! соусом - то вони його опустили нижче ніж він себе "заранцями"...
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25.06.2020 18:43 Відповісти
Ця потворна шмара-дегенератка ще й бреше. Насправді в Сингапурі освіченій парі (обидва з подружжя мають вищу освіту) дають пільговий кредит на житло. Наркоманкам і неписьменним жінкам пропонується стерилізація, але повністю добровільна, в обмін на велику суму грошей"
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25.06.2020 18:51 Відповісти
Паскуда конченая уже детей калибрует. Ау! 73%! Это ВАШ выбор . Этот генетический мусор - есть результат пренебрежения безопасным сексом.
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25.06.2020 20:47 Відповісти
Ця тупорила дурочка забула, що продуктивність праці з часів Маркса і Енгельса виросла в тисячі разів, і за умови не грабунку країни, бюджету, кредитів, робітників цих коштів хватило б з головою на безплатну освіту, медицину, соціальні пільги тощо. Але тоді хапкам прийшлось би жити скромніше, мати добру ванну і квартиру, а не цілий поверх як у деяких б/у голів ВР, не пенхаузи і таунхаузи як у нардепів. Адже, все це вкрадене у працівників, інженерів і тих хто працює. Тут одноклітинні проти соціальної допомоги, бо вони важко працюють, пардон вам влада завжди забезпечить концтабір, цифрове рабство, посадить на шию поліцію, нацгвардію і приватну гвардію з тітушні. Завжди знайдеться той, що залюбки всядеться на вашу шию і буде вами помикати "тяжко працюючі" як зелена муха на рогу у буйвола. Як писав Бакунін. крім вас самих ніхто вас не захистить. Прошарок освічених буде чмирити неуків, спеціально формуючи прошарок дурнів , олігархи будуть красти все, що ви створите прибуткове, Заплати топ чиновникам які в 10 - 100 це теж технологія мафії як вкрасти бюджет для своїх креатур. Для того і відбуваються революції з гільотинами на площах щоб перманентно робити перезагрузку тих еліт які зажрались і забули що знизу такіж люди. які і ті, що живуть в таунхаузах. І коли гільйотина попрацює з рік то суспільство стає більш якісне і починає споминати про права людини, про профспілки і свободу рівність братерство. Я дивуюсь хто вибрав цю тупу зелену сучку в парламент?
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26.06.2020 09:45 Відповісти
А воно бачило себе в дзеркало ? Ну , і хто неякісний ? Для цієї істоти навіть назва БАБИСЬКО буде компліментом . Ні жінка , ні чоловік - щось середнього роду і дурне до неможливості .
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27.06.2020 06:43 Відповісти
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