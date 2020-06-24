В одержувачів соцдопомоги народжуються діти "низької якості", які "теж сідають на державні кошти", - "слуга народу" Третьякова. ВIДЕО

Профспілки обурені заявами голови комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардепки від фракції "Слуга народу" Галини Третьякової і вимагають її відставки.

Про це йдеться в заяві Постійної комісії Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФПУ.

У документі наголошується, що Третьякова розпочала свою діяльність на посаді голови комітету ВР "з проведення антисоціальних реформ і руйнування соціального захисту громадян, виходячи з позиції "трохи дискримінувати найманого працівника".

Проте "кричущим антидосягненням" нардепа, на думку представників профспілок, стала заява про те, що "неякісні" громадяни не достойні гідного життя і соціального захисту.

Під час виступу на вебінарі, що був організований Київською школою економіки, Третьякова міркувала про доцільність виплачувати безробітним громадянам соціальну допомогу.

"Коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості. Які призводять до того, що теж сідають на державні кошти", - вважає депутатка.

За її словами, Велика Британія і Сінгапур вживають жорстких заходів для боротьби з безробітними.

"Велика Британія в цьому сенсі дуже жорстока стосовно тих, хто не працює і не захищає. У них навіть колись був заступник міністра соцполітики, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, його потрібно стерилізувати. Ось така жорстока політика. Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю (експрем'єра Сінгапуру, - Ред.) згадують, що дуже хороший Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти", - сказала Третьякова.

"Слуга народу" зазначила, що такими методами влада інших держав "викорчовувала в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками".

"Співати пісні потрібно тому, хто кожен день стає на захист своєї Батьківщини, на захист своєї домівки і щоб годувати своїх утриманців. Всі, хто цього не робить, не можуть відносити себе до гідного життя. Ось так, я вважаю, потрібно захищати просту людину. Але не просто просту людину, а того, що хоче працювати і захищати свою громаду", - додала Третьякова.

При цьому вона зазначила, що схильна до філантропії, але "допомагати хоче сама". "Не забирайте в мене податки. Я допоможу тому, хто просить гроші, якщо буду бачити, що вони ефективно будуть використовуватися. І я зроблю це краще ніж чиновники. Залиште мені кошти. Біля мене буде організовуватися той самий прошарок людей, але я зможу їм сказати: "Я тобі в цьому місяці не дам, бо ти ще не відпрацював", - пояснила Третьякова.

У відкритому листі до голови Верховної Ради Дмитру Разумкову постійна комісія ФПУ вимагає відкликати з посади голови комітету Третьякову через її "антисоціальну та антигуманну позицію".