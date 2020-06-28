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Сержант "Айдару" Іван Дедюх загинув 27 червня на Донбасі, - священник Андрій Любунь (оновлено)

Сержант

У районі села Старогнатівка Донецької області 27 червня в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув сержант "Айдару" Іван Дедюх.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на настоятеля каплиці-пантеону загиблим в АТО в селі Лішня Кременецького району, священника Андрія Любуня, передає Цензор.НЕТ.

Сержант 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Іван Дедюх з Тернополя зазнав  смертельного поранення у Старогнатівці в суботу, 27 червня.

Іван Дедюх народився 21 січня 1983 року. На Донбасі воював з 2014 року", - наголошується в повідомленні.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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Як повідомили на офіційній сторінці 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар", Дедюх загинув від численних осколкових поранень.

Іван був родом із Тернополя, на війну прийшов ще в 2014 році, відстоювати права України та українських громадян. Завжди був відповідальною людиною, служив командиром відділення, умів вправно керувати своїм маленьким підрозділом, за що його поважали побратими.

Сержант Айдару Іван Дедюх загинув 27 червня на Донбасі, - священник Андрій Любунь 01

"Тепер йому назавжди 37 і він залишиться назавжди воїном небесної роти батальйону "Айдар".

Приносимо щирі співчуття та розділяємо біль втрати з близькими, друзями та рідними. Не дочекалася з війни сина мати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня біля Старогнатівки в результаті розриву невідомого боєприпасу було поранено двох українських військових. Один з них помер через множинні осколкові поранення, другого доставили до лікувального закладу.

Сержант Айдару Іван Дедюх загинув 27 червня на Донбасі, - священник Андрій Любунь 02
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