Сержант "Айдару" Іван Дедюх загинув 27 червня на Донбасі, - священник Андрій Любунь (оновлено)

У районі села Старогнатівка Донецької області 27 червня в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув сержант "Айдару" Іван Дедюх.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на настоятеля каплиці-пантеону загиблим в АТО в селі Лішня Кременецького району, священника Андрія Любуня, передає Цензор.НЕТ.

Сержант 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Іван Дедюх з Тернополя зазнав смертельного поранення у Старогнатівці в суботу, 27 червня.

Іван Дедюх народився 21 січня 1983 року. На Донбасі воював з 2014 року", - наголошується в повідомленні.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

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Як повідомили на офіційній сторінці 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар", Дедюх загинув від численних осколкових поранень.

Іван був родом із Тернополя, на війну прийшов ще в 2014 році, відстоювати права України та українських громадян. Завжди був відповідальною людиною, служив командиром відділення, умів вправно керувати своїм маленьким підрозділом, за що його поважали побратими.

"Тепер йому назавжди 37 і він залишиться назавжди воїном небесної роти батальйону "Айдар".



Приносимо щирі співчуття та розділяємо біль втрати з близькими, друзями та рідними. Не дочекалася з війни сина мати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня біля Старогнатівки в результаті розриву невідомого боєприпасу було поранено двох українських військових. Один з них помер через множинні осколкові поранення, другого доставили до лікувального закладу.