Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб 27 июня на Донбассе, - священник Андрей Любунь (обновлено)

В районе села Старогнатовка Донецкой области 27 июня в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб сержант "Айдара" Иван Дедюх.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на настоятеля часовни-пантеона погибшим в АТО в селе Лишня Кременецкого района, священника Андрея Любуня, передает Цензор.НЕТ.

"Сержант" Айдара "получил смертельное ранение у Старогнатовки. В субботу, 27 июня, на Донбассе погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Иван Дедюх из Тернополя. Иван Дедюх (на фото - справа) родился 21 января 1983 года. На Донбассе воевал с 2014 года", - отмечается в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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Как сообщили на официальной странице 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар", Дедюх погиб от многочисленных осколочных ранений.

Иван был родом из Тернополя, на войну пришел еще в 2014 году, отстаивать права Украины и украинских граждан. Всегда был ответственным человеком, служил командиром отделения, умел ловко управлять своим маленьким подразделением, за что его уважали побратимы.



Фото: "Айдар"/Facebook

"Теперь ему навсегда 37 и он останется навсегда воином небесной роты батальона "Айдар".

Приносим искренние соболезнования и разделяем боль утраты с близкими, друзьями и родными. Не дождалась с войны сына мать", - скаано в сообщении.

Напомним, 27 июня возле Старогнатовки в результате разрыва неизвестного боеприпаса были ранены двое украинских военных. Один из них умер из-за множественных осколочных ранений, второго доставили в лечебное учреждение.