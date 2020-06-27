1 украинский воин погиб, двое ранены в результате подрывов возле Старогнатовки и Марьинки, - пресс-центр ОС

27 июня вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В полночь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты применили против украинских защитников автоматические станковые гранатометы. На рассвете враг активизировался и вблизи Авдеевки. Здесь агрессор применил артиллерийские системы 122 калибра, 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы. По защитникам Гранитного враг применил ПТРК и минометы 82-го калибра. А вблизи Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В обеденное время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские оккупационные войска совершили обстрел на подступах к городу Светлодарск, использовав для этого станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Старогнатовки, в результате разрыва неизвестного боеприпаса, пострадали два украинских воина. От полученных множественных осколочных ранений один из военнослужащих погиб, второго доставили в лечебное учреждение.

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Кроме того, недалеко от населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил. Воин доставлен в лечебное учреждение.

Итоги за прошлые сутки

26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерийских систем 122 калибра, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована вблизи 7 населенных пунктов: Крымское, Шумы, Катериновка, Хутор Вильный, Славное, Новоалександровка и Новозвановка.

За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, ранения получил один украинский военнослужащий.

26 июня представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 22 преступления. Из них 11 краж, три случая незаконного обращения с оружием и взрывчаткой, 7 случаев незаконного обращения с наркотиками. Также выявлены 82 административных правонарушения.

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Через контрольные пункты въезда-выезда "Новотроицкое" и "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 1 049 человек. В сторону временно оккупированных территорий линию разграничения пересекло 367 человек. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов.