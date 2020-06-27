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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25761) ранение (3358) Донбасс (26950) потери (4269) операция Объединенных сил (6766)

1 украинский воин погиб, двое ранены в результате подрывов возле Старогнатовки и Марьинки, - пресс-центр ОС

1 украинский воин погиб, двое ранены в результате подрывов возле Старогнатовки и Марьинки, - пресс-центр ОС

27 июня вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В полночь, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты применили против украинских защитников автоматические станковые гранатометы. На рассвете враг активизировался и вблизи Авдеевки. Здесь агрессор применил артиллерийские системы 122 калибра, 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы. По защитникам Гранитного враг применил ПТРК и минометы 82-го калибра. А вблизи Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В обеденное время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские оккупационные войска совершили обстрел на подступах к городу Светлодарск, использовав для этого станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Старогнатовки, в результате разрыва неизвестного боеприпаса, пострадали два украинских воина. От полученных множественных осколочных ранений один из военнослужащих погиб, второго доставили в лечебное учреждение.

Также читайте: В районе Марьинки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранен сапер, - пресс-центр ОС

Кроме того, недалеко от населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил. Воин доставлен в лечебное учреждение.

Итоги за прошлые сутки

26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерийских систем 122 калибра, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована вблизи 7 населенных пунктов: Крымское, Шумы, Катериновка, Хутор Вильный, Славное, Новоалександровка и Новозвановка.

За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, ранения получил один украинский военнослужащий.

26 июня представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 22 преступления. Из них 11 краж, три случая незаконного обращения с оружием и взрывчаткой, 7 случаев незаконного обращения с наркотиками. Также выявлены 82 административных правонарушения.

Читайте также: Воин 54-й ОМБр Богдан Коваленко погиб 18 июня в зоне ООС от пули снайпера наемников РФ. ФОТО

Через контрольные пункты въезда-выезда "Новотроицкое" и "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 1 049 человек. В сторону временно оккупированных территорий линию разграничения пересекло 367 человек. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов.

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Топ комментарии
+41
Вечная и светлая память погибшему.........
Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненным - сил и выздоровления.......
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27.06.2020 18:23
+24
...может, так?
1 український воїн загинув, двох поранено унаслідок підривів біля Старогнатівки та Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1257
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27.06.2020 18:39
+16
Вічна пам'ять та вічна слава загиблому воїну!
Пораненим хлопцям швидкого і повного одужання. Бережи Вас Боже!1 український воїн загинув, двох поранено унаслідок підривів біля Старогнатівки та Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3300
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27.06.2020 19:21
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Вечная и светлая память погибшему.........
Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненным - сил и выздоровления.......
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27.06.2020 18:23 Ответить
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B2%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0/a-53966309

Глава МВД Ливии просит ЕС внести ЧВК Вагнера в список спонсоров терроризма
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27.06.2020 18:28 Ответить
1 український воїн загинув, двох поранено унаслідок підривів біля Старогнатівки та Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1922
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27.06.2020 19:10 Ответить
для чого зброя.якщо нею неможна користуватись?
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27.06.2020 18:38 Ответить
...может, так?
1 український воїн загинув, двох поранено унаслідок підривів біля Старогнатівки та Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1257
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27.06.2020 18:39 Ответить
"Могущий! подай ты мне смелость, неложныя доблести крепость, твердо держаться законов отчизны, да презрю я, сильный, тиранов .." Вечная память Герой!!!
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27.06.2020 19:08 Ответить
1 український воїн загинув, двох поранено унаслідок підривів біля Старогнатівки та Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8916
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27.06.2020 19:08 Ответить
***
Одного разу я не прокинусь вранці рано,
Грайливо сонце буде небо цілувати,
Птахи за вікнами співатимуть сопрано,
А у кутку у чорній хустці… моя мати…

Що то за горе? Чи це мені наснилось?
Та Янгол наді мною тихо відповість мені:
«Тебе немає вже... За тебе помолились.
Ти вбитий був учора… на війні…»
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27.06.2020 19:18 Ответить
Вічна пам'ять та вічна слава загиблому воїну!
Пораненим хлопцям швидкого і повного одужання. Бережи Вас Боже!1 український воїн загинув, двох поранено унаслідок підривів біля Старогнатівки та Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3300
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27.06.2020 19:21 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!

1 український воїн загинув, двох поранено унаслідок підривів біля Старогнатівки та Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3788

Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! 1 український воїн загинув, двох поранено унаслідок підривів біля Старогнатівки та Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3643
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27.06.2020 19:37 Ответить
1 український воїн загинув, двох поранено унаслідок підривів біля Старогнатівки та Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9711
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27.06.2020 22:47 Ответить
Вічна пам"ять загиблому Герою.. Схиляю голову.
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27.06.2020 23:10 Ответить
Одужання пораненим козакам !
........................
зеленій плісняві - вічної ганьби !!
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27.06.2020 23:11 Ответить
 
 