Оккупанты за сутки 9 раз обстреливали позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего был ранен один украинский воин.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Крымское агрессор трижды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также, российские вооруженные формирования обстреливали из минометов калибра 82 мм защитников Катериновки, Новоалександровки и Новозвановка. Проявляли огневую активность оккупанты и на окраинах Хутора Вольный, здесь агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А неподалеку Шумов были зафиксированы вражеские обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", у населенного пункта Славное противник применил минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатометы.

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В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы.

По данным разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое оккупантов.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения запрещенного к использованию.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Активизировался противник и неподалеку Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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