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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25761) ранение (3357) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Оккупанты за сутки 9 раз обстреливали позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб

Оккупанты за сутки 9 раз обстреливали позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего был ранен один украинский воин.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Крымское агрессор трижды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также, российские вооруженные формирования обстреливали из минометов калибра 82 мм защитников Катериновки, Новоалександровки и Новозвановка. Проявляли огневую активность оккупанты и на окраинах Хутора Вольный, здесь агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А неподалеку Шумов были зафиксированы вражеские обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", у населенного пункта Славное противник применил минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатометы.

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В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы.

По данным разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое оккупантов.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения запрещенного к использованию.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Активизировался противник и неподалеку Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Оккупанты за сутки 9 раз обстреливали позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб 01
Оккупанты за сутки 9 раз обстреливали позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб 02

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Топ комментарии
+10
А 152 миллиметровой "Акацией" заряженой "Квитныком" можно отвечать на такую хрень? А то "вжили необхiдних заходiв" это как то не убедительно звучит.
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27.06.2020 08:09
+8
Кажи тим хто обрав такого гавнокомандуючого.
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27.06.2020 08:11
+8
Пораненому воїну швидкого та повного одужання.
Нехай згинуть усі вороги України!
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27.06.2020 08:48
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А 152 миллиметровой "Акацией" заряженой "Квитныком" можно отвечать на такую хрень? А то "вжили необхiдних заходiв" это как то не убедительно звучит.
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27.06.2020 08:09 Ответить
Кажи тим хто обрав такого гавнокомандуючого.
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27.06.2020 08:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=EpL9DxZvJd0&feature=emb_logo забег грибожопых из блиндажа прям как тараканы когда свет включили
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27.06.2020 09:53 Ответить
Для того чтобы действительно прочувствовать убедительно или не убедительно это прозвучало, нужно находиться там, куда "вжили необхiдних заходiв"
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27.06.2020 11:49 Ответить
Айкокс-42 уже записал видосик для руссо-фашистов или он, как разведчик, вошёл в их группу под номером 666 ????
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27.06.2020 08:20 Ответить
Окупанти за добу 9 разів обстрілювали позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 496
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27.06.2020 08:42 Ответить
Пораненому воїну швидкого та повного одужання.
Нехай згинуть усі вороги України!
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27.06.2020 08:48 Ответить
пораненому - лікуватись та відновлюватись в повному обсязі !
його побратимам - тихої днини ......як і всім патріотам України !
Окупанти за добу 9 разів обстрілювали позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 5871

...
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27.06.2020 09:05 Ответить
Быстрого выздоровления нашему воину, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

За каждого одного раненого воина ВСУ надо убивать 10 русских сволочей. Таим должен быть ответ!
Убей русского!
Окупанти за добу 9 разів обстрілювали позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 7026
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27.06.2020 13:18 Ответить
 
 