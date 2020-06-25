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Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украинские воины уничтожили на Донбассе переносную станцию наземной разведки Кредо-М1 российского производства. ВИДЕО

В полосе ответственности 24 ОМБр имени короля Даниила противник длительное время использовал новую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства. Украинские воины выстрелом из ПТУР уничтожили позицию врага.

 Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице бригады в Facebook.

"Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точные корректировки артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что этот вражеский комплекс неоднократно фиксировала у российских наемников на Донбассе мониторинговая миссия ОБСЕ, осуждая факты поставок Россией современного оружия на оккупированную территорию в своих отчетах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 54-й ОМБр ответным огнем уничтожили минометную позицию и жилое помещение оккупантов на Донбассе. ВИДЕО беспилотника

"Благодаря мужеству личного состава, а также их умелым и слаженным действиям, воинам удалось обнаружить местоположение корректировщика и нанести точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТУР и уничтожить ее", - сказано в сообщении.

Украинские воины уничтожили на Донбассе переносную станцию наземной разведки Кредо-М1 российского производства 01

уничтожение (6980) операция Объединенных сил (6766)


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Украинские воины уничтожили на Донбассе переносную станцию наземной разведки Кредо-М1 российского производства - Цензор.НЕТ 8366
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25.06.2020 11:47
+52
«А при вашем Порошенко, что, лучше было?»

При моем Порошенко, Армию не сокращали на 40 000 должностей, как это сейчас делает ЗЕ, а превратили из забитой, ободранной и вечно голодной строй-силы, работающей исключительно укладчиками очередного подвальчика у генерала на даче, в Силу, с которой считаются в Европе, с которой до мурашек по коже приятно сфотографироваться-поселфиться.

При моем Порошенко, оружейные заводы и КБ не уходили на укороченную неделю, потому что нечем платить зарплату, а работали в три смены, чтобы обеспечить оборонный заказ Армии.

При моем Порошенко, не рассказывали, что российские сериалы - это наше спасение и отрада, а каждый год увеличивали список финансируемых из бюджета фильмов, снимались «Киборги», «Круты» и «Заборонений». И по радио не русский рок крутили, а невесть откуда взявшийся крутейший украиномовний продукт.

При моем Порошенко, Мистецький Арсенал и Довженко Кино не просили о помощи покрыть долги хотя бы за аренду, а только успевали все новые и новые афиши клепать с выставками мирового уровня и звездными именами.

При моем Порошенко, экономика не выдавала каждую неделю прогноз с все большим и большим падением, а росла 10 кварталов подряд, несмотря на войну, оккупацию и отрезанные промышленные мощности.

При моем Порошенко, мировые лидеры не присылали брезгливо на встречу с нашими министрами третьих помощников запасных писарей, а имели за честь лично встретиться лишний раз то с Климкиным, то с Омеляном.

При моем Порошенко, у Президента был график, расписанный по секундам и количество встреч по всем континентам, а сейчас - лишь гордый один визит за полгода и тот в Беларусь.

При моем Порошенко, в Украинскую церковь приехал Томос, а сейчас приезжают лишь российские гумконвои. Украинские граждане смогли поехать в Вену на кофе ради фана, а сейчас их продают на живой вес по особому распоряжению МИД, если работодатель заграничный нашим клеркам понравится.

При моем Порошенко, полиция не пи*дила людей ногами на камеру, министерства не отменяли ЗНО, нашедших растраты в Госфонде не увольняли, ГБР не вламывалось в музеи и не воровало документы, льготников не лишали льгот, а УБД спокойно ездили в транспорте бесплатно.

При моем Порошенко, российский газ и электричество не покупалось годами, а в международных судах все претензии россиян отметались, как вздорные, и счетчик долга методично отщелкивал десятки миллионов в день.

При моем Порошенко, минимальные зарплаты и пенсии регулярно росли, а дополнительные выплаты не нужно было выбивать с боем или предоставлять поминутный график контакта с «вредным производством».

При моем Порошенко, наконец, невинные люди не сидели в СИЗО по полгода, только потому что какому-то пришибленному истериоду захотелось войти в историю.

«А при вашем Порошенко, что, лучше было?»

Да, при моем Порошенко было лучше!

Алла Комарова
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25.06.2020 12:14
+49
«Дятлу» подрезали крылья.
Сотрудники СБУ славного города Одессы обнаружили странную закономерность. По рулежной полосе Одесского аэропорта ещё катится приземлившийся грузовой самолет C 130 YMC 130H Lockheed Hercules (Геркулес), прибывший с военным грузом из Соединенных Штатов, а диктор российского телевидения уже сообщает своим зрителям, что «НАТО высадилось в Одессе».
Стало совершенно ясно, что в спальном районе города, возле Школьного аэропорта поселился «дятел».
Чтобы обнаружить его «дупло» и нейтрализовать вредную «птицу» силовики провели уникальную спецоперацию по выявлению информатора ФСБ РФ.
В светлое время суток по центральной части города проехала воинская колонна с личным составом и несколько единиц 105-мм легких гаубиц, буксируемых грузовиками. Военные ВСУ остановились в ближайшей лесопосадке под окнами девятиэтажек и сымитировали разворачивание зенитной батареи. Для большей убедительности привезли полевую армейскую кухню, из трубы которой поднимался к небу дымок и биотуалет. Немного в стороне разбили палатку походного лазарета с большими красными крестами на его крыше и стенах.
Не трудно догадаться, что одесский «дятел» (гражданин - подписавший контракт о добровольном сотрудничестве с ФСБ) стал немедленно звонить в Москву своему куратору и докладывать о разворачивании нового воинского подразделения.
А тем временем сотрудники Службы Безопасности Украины, с помощью специального прослушивающего оборудования бескорыстно предоставленного коллегами из США засекли дом, этаж и даже квартиру российского информатора, из которой он осуществил телефонный звонок.
Нейтрализовать предателя не составляло большого труда. Таким образом, в камере местного СИЗО появился новый насельник из-за поребрика и повар тюрьмы стал готовить для него окрошку на хлебном квасе.
С каждым днем пятой колонне, проживающей в Одессе, все трудней осуществлять террористические и диверсионные акты. Их методы и практика запугивания мирного населения и дестабилизации ситуации с помощью заборной и тротуарной пропаганды (Ни забудим, ни прастим!) вызывает у одних прохожих - раздражение, у оптимистов - улыбку.
Оставшиеся еще на воле любители «Русского мира» уже не ездят по трамваям и не костерят Правительство Украины. В ожидании своих арестов они находятся в состоянии ватного анабиоза под внимательным наблюдением спецслужб и дворников и уже не представляют опасности для жителей города.
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25.06.2020 11:57
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Украинские воины уничтожили на Донбассе переносную станцию наземной разведки Кредо-М1 российского производства - Цензор.НЕТ 6816Украинские воины уничтожили на Донбассе переносную станцию наземной разведки Кредо-М1 российского производства - Цензор.НЕТ 1432Украинские воины уничтожили на Донбассе переносную станцию наземной разведки Кредо-М1 российского производства - Цензор.НЕТ 8814 6 Путлеров это дофига даже для РАБссии...
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25.06.2020 12:00 Ответить
первый, первый - я шестой... выхожу на трибуну
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25.06.2020 12:09 Ответить
замечательная коллекция ******))
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25.06.2020 12:21 Ответить
заметь - и у каждого свой номер !...желательно чтоб он был на наге
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25.06.2020 13:20 Ответить
а що, вони багаті, можуть собі дозволити
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25.06.2020 16:24 Ответить
Тролли Пригожина из Санкт-Петербурга по лубянским методичкам «разгоняют волну», что «президент Дональд Трамп устал от Украины и прекращает финансовую и военную помощь».
Москвитяне, долгое время находившиеся в состоянии депрессии от «обнуления» срока президенства князя Темнейшего и «обнуления рубля» воспрянули духом.
- Наконец-то можно будет атаковать танковыми дивизиями Мариуполь, и захватить элеватор с Госрезервом зерна Украины, - подумали избиратели из Залесья.
- И вообще, уже давно пора «закрыть» вопрос об Украине и возвратить её в состав Империи на правах колонии, - предложил профессор социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова господин Александр Гельевич Дугин.
Средства массовой дезинформации РФ шестой год сливают гнусную ложь телезрителям, живущим за «поребриком» о событиях в Украине.
Уровень умопомрачения и оболванивания по «зомбоящику» - зашкаливает.
Как сказал российский музыкант, певец, поэт, композитор, художник, продюсер и телеведущий Андрей Вадимович Макаревич: «Такой разнузданной пропаганды и такого количества вранья, я не припомню с лучших брежневских времен».
«Мировое сообщество будет окружать бесноватого медведя красными флажками по всему ареалу его обитания, постепенно загоняя его в берлогу». Из выступления английского спикера в ООН.

Соединённые Штаты Америки несколько дней назад передали для Вооруженных Сил Украины противотанковые ракеты для комплексов «Javelin», боеприпасы и оборудование на $ 60 миллионов (долларов). Ценный груз уже доставлен в Одессу. Одесситы за годы войны с Московией научились различать воинские звания офицеров НАТО. Пассажиры, вылетающие из одесского аэропорта, часто встречаются с англоязычными офицерами, группами прибывающими в Южную Жемчужину. Отсюда гости отправляются автобусами на военные базы НАТО расположенные под Очаковом и Бердянском, где проходит модернизация нескольких украинских военно-морских баз, чтобы дать возможность американским военным кораблям-ракетоносцам и самолетам патрулировать побережье вблизи оккупированного россиянами Крыма.
Со второго этажа аэровокзала можно увидеть, как по рулежной полосе с небольшими интервалами катятся огромные грузовые самолеты C 130 YMC 130H Lockheed Hercules (Геркулес), а рабочие в синих комбинезонах выгружают из грузовых отсеков прибывших самолетов какие-то брезентовые мешки, цинковые коробки и зеленые деревянные ящики.
Также идет интенсивная подготовка к предстоящим учениям «Си Бриз-2020», в котором примут участие представители 20 стран антироссийской коалиции, среди которых впервые будут военные из Японии, Норвегии и Южной Кореи.
Расширение стран, участников коалиции связано с тем, что у этих держав имеются нерешенные территориальные претензии к Московии.
Эти учения призваны дать понять кремлевским старцам, что если кооператив «ОЗЕРО» двинет свои танковые дивизии в прибалтийские страны, Белоруссию, Украину и Польшу, то шутить с ними никто не будет. На патронах и снарядах для русских медведей НАТО экономить не будет.

Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе генерал военно-воздушных сил США Тод Уолтерс в своем докладе подтвердил предоставление Украине новых снайперских систем, боеприпасов и систем для ВМС, для отражения атак российских православных оккупантов на востоке Украины и на побережье Азовского моря.
Тем временем два военных американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков «B-1B Lancer» с крылом изменяемой стреловидности поднявшись с авиабазы Эллсворт, недавно совершилидальний стратегический перелёт над Европой и Черноморским регионом. Смертельного груза на этот раз на борту самолетов не было, но в салоне самолета была установлена спецаппаратура, которая зафиксировала на Перекопском перешейке большое скопление российских танков Т-34 и военных автомобилей «Газ-51».
Если российская телеведущая госпожа Ольга Суха беева, на своем ток-шоу, раздвинув ноги на ширину плеч, захлёбываясь слюной, визжит, что «хохлов не примут в НАТО», значит, страна движется в правильном направлении.
Все буде - Україна!
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25.06.2020 12:01 Ответить
То діло. Дякуємо за Допомогу.
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25.06.2020 13:49 Ответить
І знову перевірка на уважність: т34 і газ51? Що це за фантазії?
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25.06.2020 20:29 Ответить
А у Південної Кореї які територіальні претензії до московитів?
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26.06.2020 07:06 Ответить
...
Теперь, главное, что бы Венедиктова не открыла против наших бойцов дело то ли за "превышение", то ли за "геноцид"...
...
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25.06.2020 12:06 Ответить
И как из видео это можно понять? Где там ПНСР-8? Какое-то бетонное здание, бахнули в окно, всё.
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25.06.2020 12:20 Ответить
Приезжай на бамбац, всё и увидишь, а то из сызрани только ***** видать
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25.06.2020 13:06 Ответить
Тут два варіанти:
-"злітати" до новопредставлених сєпарів-іхтамнєтів і особисто розпитати;
- зганять в це приміщення, зібрати залишки роз...баної ПНСР-8 і здати на експертизу.
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25.06.2020 13:54 Ответить
Мені теж хочеться вірити в успішне знищення ворожої техніки , але після знищення добровольчого руху до офіційних джерел ставлюсь з обережністю , я пам'ятаю про "допомога вже йде" , "то панікери розказують про оточення" і про знищені склади зброї .
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25.06.2020 16:51 Ответить
То - правда. Тут ключова фраза "хочеться вірити".
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25.06.2020 20:06 Ответить
Как же приятно читать, когда наши воины кого-то зажмурили (того, кто к нам пришел убивать нас) или уничтожили их дорогостоящую технику! ТАК ДЕРЖАТЬ!!! ВЫ МОЛОДЦЫ!!!
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25.06.2020 12:41 Ответить
Гарна робота
Слава Богу, слава Україні.
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25.06.2020 12:45 Ответить
Героям Слава!
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26.06.2020 00:01 Ответить
Хлопці роблять свою справу тихо по війковому натхнення їм
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25.06.2020 12:54 Ответить
десь вже таке було..тільки з іншим кличом--Аллаху акбар..згадав-Сирія
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25.06.2020 12:57 Ответить
Там чомусь краще було видно , кого або що було знищено. Чи оператори птрк вправніші їхні , чи відеооператори ... " І чужого научайтесь ..."
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25.06.2020 16:54 Ответить
так точнюсенько...точнесенько у віконечко постукали
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25.06.2020 13:03 Ответить
Класс!!!
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25.06.2020 13:43 Ответить
There is not anything to add.
Glory to Ukraine
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25.06.2020 13:47 Ответить
молодцы!на перегной кацапо-фашистов!
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25.06.2020 14:02 Ответить
Молодці!!!!
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25.06.2020 14:43 Ответить
Да ни чьих...как там в фильме...за державу обидно...
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25.06.2020 19:56 Ответить
там удалено - сюда дублирую:
вот только часть того, что сделал Порошенко:
https://www.youtube.com/watch?v=TFq7dl5Dkzc Военное сотрудничество Украины и Турции. Новое оружие и военные разработки против общего противника http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTFq7dl5Dkzc&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier .
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25.06.2020 20:02 Ответить
Да ничего он не сделал, я, ты , мы, волонтеры, добровольцы, народ одним словом.А он так, нехотя...под общественным давлением одной рукой делал, а второй с ахметкой тянул...вот и все его дела...но если тебе легче, то думай иначе...
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25.06.2020 20:57 Ответить
А ты попробуй подумать...

Я сам гнал на Порошенко за Роттердам и за Ахметова. Хотя были сомнения типа - "может я чего то не знаю".

Сейчас вижу, что Порошенко заложил механизмы уничтожения паРашки, которые и уничтожили её - дело времени.

Порох - величайший политик. Просто тех, которые видят дальше всех - не понимают ...

На ещё - очень мною уважаемый ресурс - дают только проверенную инфу.

https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk&t=0s Путин в ауте: Порошенко показал силу .
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25.06.2020 21:12 Ответить
это как ни чьих??? нейтральный чё ли, наверно будешь стоять ростовой мишенью, между окопами, за державу ? ребята не стреляйте, бо я - за нейтральную Швейцарию, потому что там ...пенсии большие, а в Украине - маленькие и мне... просто обидно, да?
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25.06.2020 20:20 Ответить
какие три рубля зелебоб, я спрашиваю ты в каком окопе, с какой стороны будешь? прыгнешь в украинский, где будут те ,кто за Пороха с 2014-го или побежишь в окоп к путлу? третьего ж не дано...(пойми -посредине окопа не будет!) Ты всё понял, дошло или повторить вопрос?
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25.06.2020 21:34 Ответить
Да нет, уважаемый, это просто ты не видишь причинно следственных связей.
Большинство людей стали нищими при войне, а не при "соевом". Кроме того, все остальные его "папередники", за предыдущих четверть века, не сделали ни хрена для того, чтобы Украина могла бы, хотя бы при участии в "лайт" войне, не то чтобы развиваться, но хотя бы не загибаться.
Сколько миллионов уже снова разбогатели за год голобородькиного царювання? Сколько учителей получили оклад в 4 кило баксов? Ну и т.п. ...

П.С.
Ну собственно что сделали сами те, кто стали нищими? - Когда в СССР началась перестройка, но по инерции еще продолжали работать производства какой-ни-какой бытовой техники, тучи нищих но предприимчивых поляков перли в союз со своей пудрой и помадой вывозя назад эти самые дрели, пылесосы и другие кофеварки. Они были хуже условных "бошей" но не сильно хуже и будучи при этом существенно дешевле.
И уже лет через десять "нищие" поляки начали принимать на работу за полцены гостарбайтеров постсовковых вообще и украинских в частности ...
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25.06.2020 16:06 Ответить
Скажи-ка,дядя,кто сахарные заводы резал на метал в Украине и Липецкую фабрику строил?Кто во время войны возил из ОРДЛО уголь через Белорусь и в Украине втридорога продавал,спонсируя террористов *****?Не учредитель-ли ПР соевый барыга,ведущий бизнес с оккупантом(совок и есть совицкая оккупация)с 2001-го?
"Крышу" поменял рублёвую на долларовую в 2014-м?А душу чёрт разве поменять может?Небыло-бы таких продажных чертей-небыло-бы и войны-их алчность как совок погубила,так погубит и любую державу.Жаль совковая вата может только подсластиться скорумпированной мажорнёй комуняк и стать сахарной ватой,а
нация возрождается только в победе на двох фронтах-внешнем и внутреннем,т.е. с вшами и гнидами.
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25.06.2020 19:56 Ответить
вот только часть того, что сделал Порошенко:
https://www.youtube.com/watch?v=TFq7dl5Dkzc Военное сотрудничество Украины и Турции. Новое оружие и военные разработки против общего противника http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTFq7dl5Dkzc&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier .
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25.06.2020 20:06 Ответить
Добавлю-барыга вышиванку одел,а под ней спрятаны:1)пульт для подрыва 5-и военных складов2)мемрандум на возвращение РФ в Комитет Рады Европы от 17 Мая 2019 3)лейблы гуманитарного груза РФ,чтобы Европейский Суд не признал липецкого бизнес партнёра спонсором терроризма.
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25.06.2020 20:29 Ответить
чего ж ты не стал тогда на место "барыги", глядишь всё бы было по -твоему, это ж так просто, спроси у Зеленского, он подтвердит
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25.06.2020 21:43 Ответить
Людину природа наділила розумом,але не кожну-вас обійшла.
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25.06.2020 21:58 Ответить
Скажи-ка,дядя,кто сахарные заводы резал на метал в Украине

Да все резали, начиная с Кучмы, это во-первых, во-вторых эти сахарные заводы чьи, государственные? Частный хозяин (или акционеры) решает(ют) что нафига ему(им) этот завод нужен - берёт(берут) режет(ут) его на металл. Но заводов-то не один - порезал свои заводы - освободил рынок для конкурентов. Одни режут, другие расширяются. У тебя лично были какие-то острые проблемы с сахаром, ну там варенья не мог годами сварить, или самогона, были?

Кто во время войны возил из ОРДЛО уголь

Мне чёта кажется, что Ринат. Или это у Пороха в хозяйстве "липецкие" теплогенерация и металловарение?
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25.06.2020 20:45 Ответить
Так чорт і криється в деталях.Хіба можна довіряти тому,хто правою державною віддає свої лівій руці підприємця ліцензію,бо розробив під себе закон,який дозволяє таке робити.Таке злодійство в законі вже 29-ть років і мова не йде про пошук "стрілочника",а про недовіру усім,хто зробив з України дійну корову,яка вже така знесилена,що на передні коліна падає як перед зовнішнім так і перед внутрішнім ворогом.
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25.06.2020 21:35 Ответить
ты гнида нацию не трожь, ибо не имеешь к ней ни малейшего отношения... заткнись там за бугром и не думай , что используя слово "*****" в своих высерах ты классно тут зашифровался, а то - без мата *******, мразь зелёная...
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25.06.2020 21:51 Ответить
Риба почала гнити з кучми, якого юга-савок коронував як завжди і до тепер за обіцянки-цяцянки.
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25.06.2020 16:06 Ответить
Українські воїни знищили на Донбасі переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1" російського виробництва - Цензор.НЕТ 8236
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25.06.2020 15:20 Ответить
тогда вже "Хіріша рабіта"
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25.06.2020 20:49 Ответить
Слава воинам, защитникам Украины от "Рузького Мира"!
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25.06.2020 18:19 Ответить
Зашел посмотреть на этот самый переносной комплекс. А где он собственно? На этаже устрановлен?
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25.06.2020 18:40 Ответить
Там тарелка(даже несколько камер вразброс) на стене,а пульт естественно внутри.
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25.06.2020 20:08 Ответить
Нашел фото. Только не понятно зачем оператору сидеть там где его можно уничтожить. Судя по фото комплекса, сам оператор может находиться во вполне защищенном месте и достаточно далеко....
Судя по характеристикам весьма интересная хрень...
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26.06.2020 02:45 Ответить
ты чьих будешь Матвей? чей холоп? скажи, пуйла -любишь? если любишь то скажи, за что?
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25.06.2020 21:39 Ответить
Їм платити не треба-вони на гомелясці.
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25.06.2020 22:04 Ответить
не матвей не выйдет у вас сделать Пороха судимым, чтоб потом, сказать зелёным лохам , что мы уже за одного судимого голосовали, давайте снова за клоуна, ведь он несудимый , и он - ближе к "мирной" мацкве...не выйдет, потому что вы, такое же говно продажное малоросское, как и те, твои лишнехромосомные, что на сру.весне и вас тупо будут мочить в каждом сортире и на улице
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25.06.2020 22:14 Ответить
Что, подгорает? Соевые шавки только и способны, что людей оскорблять, больше не на что не способны.
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25.06.2020 22:23 Ответить
ЗЕбил малоросский козломордый вали на сру весну и рамблер там щас все ваши ЗЕрмаки и ЗЕсивохи тусят...
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25.06.2020 22:30 Ответить
подгорает у твоих друзей бурят при виде стугны...но ты Матвей мне так и не ответил, чьих ты будешь холоп ты малоруцкий, кто тебя ипьот и кормит, кто в твою будку шавка ты покойная кость бросает и под чьей кроватью шарик ты спишь???
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25.06.2020 22:36 Ответить
Будьте осторожны ребята, как бы ГБР и ЗЕсепар команда ЗЕрмака на вас теперь уголовные дела не завели..
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25.06.2020 22:32 Ответить
Давай соя, оскорбляй еще, пускай все видят, какие недоумки за конфеты строчат на цензоре.
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25.06.2020 22:50 Ответить
Дамбасов позорных за предательство Родины надо окончательно ставить раком!
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26.06.2020 00:29 Ответить
гори вата
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26.06.2020 01:21 Ответить
это хорошо, что станцию уничтожили... а козлорылых кацапков, которые были носильщиками станции?
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26.06.2020 04:40 Ответить
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