Украинские воины уничтожили на Донбассе переносную станцию наземной разведки Кредо-М1 российского производства. ВИДЕО

В полосе ответственности 24 ОМБр имени короля Даниила противник длительное время использовал новую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства. Украинские воины выстрелом из ПТУР уничтожили позицию врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице бригады в Facebook.

"Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точные корректировки артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что этот вражеский комплекс неоднократно фиксировала у российских наемников на Донбассе мониторинговая миссия ОБСЕ, осуждая факты поставок Россией современного оружия на оккупированную территорию в своих отчетах.

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"Благодаря мужеству личного состава, а также их умелым и слаженным действиям, воинам удалось обнаружить местоположение корректировщика и нанести точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТУР и уничтожить ее", - сказано в сообщении.





